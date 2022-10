Jóvenes de California experimentan índices alarmantes de ansiedad y depresión, según una encuesta

Los adultos jóvenes en California experimentan desafíos de salud mental a tasas alarmantes. Según los resultados de una encuesta encargada por el California Endowment, más de tres cuartas partes reportó ansiedad, más de la mitad reportó sentirse deprimido, el 31% experimentó pensamientos suicidas y el 16% se provocó autolesiones.

Las cifras reflejan una tendencia de años de empeoramiento de la salud mental entre los jóvenes que se vio exacerbada por la pandemia del COVID-19, dicen los expertos.

La encuesta, realizada a casi 800 californianos de entre 18 y 24 años, también reveló que los jóvenes se enfrentan a importantes obstáculos para obtener ayuda: casi la mitad de los que querían hablar con un profesional de la salud mental dijeron que no habían podido hacerlo, y muchos dijeron que el coste o la falta de acceso se lo habían impedido.

Anuncio

Las dificultades señaladas en la encuesta son “extremadamente preocupantes”, dijo el Dr. Benjamin Maxwell, director interino de psiquiatría infantil y adolescente del Hospital Infantil Rady de San Diego, que no participó en la encuesta.

“Como sociedad hemos infrafinanciado el apoyo a la salud mental de las personas durante décadas, y algo de eso está saliendo en esta encuesta”.

La encuesta revela una generación sometida a la presión de un amplio abanico de problemas, con un 86% que dice que el coste de la vivienda es un problema extremadamente grave y más de tres cuartas partes dicen lo mismo sobre el coste de la universidad, la falta de trabajos bien pagados, la falta de vivienda, el abuso de drogas y alcohol, y el coste y la disponibilidad de la asistencia sanitaria.

Anuncio

La salud mental se situó justo por detrás del coste de la vivienda como problema generalizado para los jóvenes adultos, con un 82% que lo calificó de problema extremadamente o muy grave.

Cuando se les pidió que eligieran una palabra que describiera cómo se sentían sobre el futuro de su generación, los dos sentimientos dominantes fueron la incertidumbre y la preocupación.

“Si comparamos esto con lo que obtenemos cuando hablamos con los adultos [mayores], no vemos la misma amplitud e intensidad de preocupación sobre esta amplia gama de temas”, dijo el encuestador David Metz de la firma de investigación Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates, que realizó la encuesta. “Creo que eso dice algo sobre la carga que sienten los jóvenes”.

Anuncio

La encuesta fue encargada por la California Endowment, una fundación sanitaria estatal, en un esfuerzo por comprender mejor los retos de salud mental a los que se enfrentan los jóvenes. La fundación financia una serie de iniciativas en California que se dedican a la defensa de la salud mental y otras cuestiones relacionadas con la salud.

Los reporteros y editores del Times trabajaron con la fundación en las preguntas de la encuesta y examinaron la metodología antes de realizarla.

La encuesta se realizó del 9 al 18 de septiembre utilizando un panel en línea. Dado que este tipo de paneles no son muestras probabilísticas, los encuestadores no pueden utilizar los cálculos tradicionales del margen de error para describir la incertidumbre que rodea a los resultados de cualquier encuesta. En su lugar, los encuestadores pueden estimar la precisión del sondeo con un cálculo estadístico diferente conocido como intervalo de credibilidad. En esta encuesta, ese intervalo es de aproximadamente 5 puntos porcentuales en cualquier dirección.

Anuncio

Este verano, la fundación ayudó a organizar una cumbre de dos días destinada a trabajar con los jóvenes para encontrar formas de responder a lo que el Cirujano General de EE.UU. Vivek H. Murthy ha dicho que es una crisis emergente de salud mental entre los jóvenes.

Los jóvenes que participaron en la encuesta y hablaron con The Times describieron dificultades de salud mental que empeoran significativamente por el aislamiento y la soledad durante los cierres de las escuelas.

Alejandra Barba, de 20 años, creció en un hogar con una familia a la que quiere pero que es estrictamente religiosa y no acepta que sea gay. Tenía 11 años cuando empezó a autolesionarse tras haber sufrido abusos.

Anuncio

Cuando la pandemia llegó, ella estaba en el último año de la escuela secundaria. De repente, se vio obligada a quedarse en casa, aislada de sus amigos y de los estudios en los que destacaba y que la mantenían motivada.

“Mi salud mental decayó rápidamente”, dijo. Intentó suicidarse dos veces y pasó un tiempo recluida en centros de tratamiento. En un centro, era una de las únicas mujeres jóvenes alojadas con varios hombres de mediana edad y ancianos. La comida era terrible y sólo había un baño, sin cerradura en la puerta, dijo.

Finalmente, consiguió entrar en una terapia ambulatoria intensiva durante un año, lo que mejoró notablemente su salud mental.

Anuncio

Pero conseguir esa ayuda le llevó demasiado tiempo, dijo.

“La accesibilidad a los terapeutas o a los recursos que pueden ayudar es muy escasa”, dijo. “Siento que hay una mala distribución del dinero. Es un problema enorme”.

En general, la encuesta reveló que las mujeres y las personas que se identifican como LGBTQ son significativamente menos propensas a reportar evaluaciones positivas de su salud mental. Poco más de la mitad de los hombres declararon que su salud mental era excelente o buena, en comparación con un tercio de las mujeres.

El 5% de los encuestados se identificó como gay o lesbiana y el 17% como bisexual. Entre los jóvenes adultos que se identificaron como LGBTQ, una quinta parte informó que su salud mental era excelente o buena.

Anuncio

Otra participante en la encuesta, que tiene 18 años y asiste a un colegio comunitario en San Diego, dijo que la soledad de la pandemia le hizo sentir una ansiedad extrema.

Su primer año en el colegio se encontró totalmente alejada. Había sido una buena estudiante, pero le resultaba difícil concentrarse en Internet o sentirse motivada. Algunos días se pasaba horas mirando vídeos de TikTok.

El 30% de los participantes en la encuesta dijeron que sentían que las redes sociales tenían un efecto negativo en su salud mental, y los que pasaban más tiempo en línea calificaban su salud mental de forma menos positiva.

Anuncio

“En tu tercer año es donde se supone que debes buscar universidades y averiguar las cosas importantes”, dijo. “En ese momento, no me parecía importante”.

Pidió al Times que no utilizara su nombre para proteger su privacidad.

Cuando volvió al campus para su último año, “fue estresante y abrumador”, dijo. Su ansiedad la dejó con dolores de estómago. Vomitaba con frecuencia y perdía peso.

Anuncio

Ahora, como estudiante de primer año en la universidad, dijo, “mi ansiedad ha mejorado mucho. Pero sigo luchando con los síntomas”.

Las escuelas tienen que ofrecer más apoyo a los jóvenes, dijo.

“Sé que tienen consejeros”, dijo, pero “necesitan terapeutas reales en las escuelas, como terapeutas infantiles certificados, para ayudar a los estudiantes”.

Anuncio

Terra Bransfield, de 22 años, estudiante de la Universidad Estatal de Sonoma, dijo que ha luchado con problemas de imagen corporal y desórdenes alimenticios. Pero se siente afortunada de tener una familia que la apoya y un círculo de amigos con los que se siente cómoda para hablar de salud mental.

Sus amigos hablan abiertamente sobre sus desafíos con la depresión, la ansiedad y la imagen corporal, y comparten las cosas que hacen que ayudan - como escribir en un diario.

“Sé que me apoyan y me quieren”, dice Bransfield. “A menudo eso es lo más importante: saber que no estás sola”.

Anuncio

Aunque la mayoría de los encuestados dijeron que les resultaba difícil hablar con otros sobre la salud mental, casi tres cuartas partes dijeron que habían hablado con amigos o familiares sobre su salud mental o su bienestar.

Algo más de 4 de cada 10 encuestados había hablado con un terapeuta u otro profesional de la salud sobre cuestiones de salud mental. Y 1 de cada 4 dijo que le gustaría hablar con un profesional pero que no lo había hecho.

Bransfield dijo que se siente a la vez insegura y optimista sobre el futuro. Sus problemas con la comida han mejorado, pero sabe que siguen estando ahí: Le preocupa la seguridad económica, la necesidad de justicia social y los ataques a los derechos de las personas LGBTQ. El impacto de la soledad que sintió durante los encierros de COVID-19 ha sido duradero, dijo.

Anuncio

Pero también tiene grandes planes para su futuro: le gustaría abrir un café-estudio de danza que sirva de lugar de encuentro para la comunidad.

“Hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre puede dar mucho miedo”, dijo. Al mismo tiempo, “se puede ser optimista y feliz y sentirse bien”.

Maxwell, del Hospital Infantil Rady, dijo que, aunque los resultados de la encuesta son angustiosos, también se siente optimista de que las cosas pueden mejorar.

Anuncio

“Tenemos buenos tratamientos”, dijo. “Sabemos que funcionan. Sabemos lo que hay que hacer. Sólo tenemos que conseguir que la gente tenga acceso a esos tratamientos”.

California se está moviendo en una dirección positiva cuando se trata de ofrecer apoyo, dijo Maxwell, citando el esfuerzo de 4.700 millones de dólares del estado para mejorar la salud mental de los jóvenes, que sigue a lo que el gobernador Gavin Newsom ha dicho que fueron “décadas de negligencia.”

El plan del estado busca revisar los sistemas existentes, incluyendo ayudar a las escuelas a proporcionar un mejor tratamiento, crear plataformas de evaluación virtual y desarrollar programas de prevención del suicidio.

Anuncio

Sarah Reyes, directora de comunicaciones del California Endowment, dijo que los niveles de preocupación, ansiedad y depresión reportados por los jóvenes deberían ser preocupantes para todos.

“Nunca se piensa en los jóvenes como personas preocupadas. Eso se suele dejar para todos los que vamos envejeciendo dijo. “Así que tenemos que parar, y tenemos que escuchar e identificar para poder ayudarles”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

Anuncio

https://www.latimes.com/california/story/2022-09-30/young-adults-california-alarming-rates-of-anxiety-depression-suicidal-thinking-survey-finds