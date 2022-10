Promotores negros se niegan a trabajar con De León en el proyecto de Angels Landing, de 1.600 millones de dólares

Los promotores inmobiliarios negros que están detrás del proyecto de 1,6 mil millones de dólares de Angels Landing en el centro de Los Ángeles dijeron que se niegan a seguir trabajando con el concejal Kevin De León, a la luz de la conversación racista grabada en secreto en la que participó, diciendo que ahora temen que tenga un sesgo racial contra ellos y que por ello haya retrasado las aprobaciones de la ciudad.

En una carta dirigida el viernes al entonces presidente en funciones del Consejo, Mitch O’Farrell, dos de los constructores negros más destacados del país, Victor MacFarlane y R. Donahue Peebles, pidieron la dimisión de De León.



Corrección:

An earlier version of this post said that Councilmember Kevin de León had not publicly commented on whether he’d resign or remain in office. In television interviews Wednesday, he said he would not resign.