Los resultados de los exámenes de California muestran que 2 de cada 3 estudiantes no cumplen los estándares de matemáticas

Dos de cada tres estudiantes de California no cumplieron con los estándares estatales de matemáticas y más de la mitad no cumplieron con los estándares de inglés en las evaluaciones estatales tomadas en la primavera, lo que refleja caídas considerables en el rendimiento en comparación con el año anterior a la pandemia, cuando un gran número de estudiantes ya estaban en problemas para cumplir con las expectativas de su grado.

Los resultados de las pruebas son aún más devastadores para los estudiantes negros, latinos, de bajos ingresos y otros históricamente desatendidos: el 84% de los estudiantes negros y el 79% de los latinos y de bajos ingresos no cumplieron los estándares estatales de matemáticas en 2022.

Los pésimos resultados proporcionan una prueba más de los profundos desafíos que enfrentan las escuelas de California mientras los educadores se centran en ayudar a los niños a recuperarse de los profundos reveses de la pandemia con inversiones multimillonarias en la educación pública. Los resultados también han ampliado el hecho preocupante de que, incluso antes de la pandemia, el 60% de los estudiantes de California estaban por debajo del nivel de grado en matemáticas y casi la mitad en inglés.

En 2022, el 53% de los estudiantes no cumplió con las expectativas del nivel de grado en artes del lenguaje inglés/alfabetización. El 70% de los estudiantes negros no cumplía con los estándares, el 64 por ciento de los latinos y el 65% de los estudiantes de bajos ingresos.

Tanto en inglés como en matemáticas, el porcentaje de estudiantes que no cumplió con las expectativas subió en muchos grupos demográficos en comparación con el año anterior a la pandemia.

Por ejemplo, durante el año escolar 2018-19, alrededor del 46% de los estudiantes blancos no cumplían con los estándares estatales de matemáticas. Durante el año escolar 2021-22, el 52% no cumplió con los estándares. Para los estudiantes asiáticos, el 26% no cumplía con los estándares de matemáticas antes de la pandemia. Durante el año escolar 2021-22, era el 31%.

Los datos sugieren un impacto generalizado de la pandemia en muchos grupos de estudiantes. También muestran que los estudiantes tradicionalmente desatendidos se enfrentan a enormes retos de recuperación académica.

El 16% de los estudiantes negros cumplió con los estándares estatales en la prueba de matemáticas, en comparación con el 21% en 2019, y el 30% cumplió con los estándares en artes del lenguaje inglés, en comparación con el 33% en 2019.

Para los latinos, el 21% cumplió con los estándares en la prueba de matemáticas, en comparación con el 28% en 2019; y el 36% cumplió con los estándares en artes del lenguaje inglés, en comparación con el 41% en 2019.

Los resultados de California se dieron a conocer apenas horas después de que se hiciera pública la “libreta de calificaciones de la nación” el domingo por la noche. La evaluación nacional -que es diferente a la prueba de California- también mostró caídas significativas en los resultados de matemáticas y lectura en la mayoría del país. Los alumnos de octavo grado en casi todos los estados y los de cuarto grado en la gran mayoría de los estados, incluyendo California, experimentaron caídas en los puntajes promedio de matemáticas desde la pandemia, en lo que el secretario de Educación Miguel Cardona calificó como retrocesos académicos “desgarradores”.

“Los datos anteriores a la pandemia no reflejaban un sistema educativo que estuviera en el camino correcto”, dijo Cardona. “La pandemia simplemente lo empeoró. Tomó los malos resultados y los bajó aún más”.

Al abordar el panorama nacional, Beverly Perdue, la presidenta del Consejo de Administración de la Evaluación Nacional dijo: “Estamos hablando de una erosión realmente grave de las capacidades de los niños en la próxima generación de la fuerza de trabajo.... Y esto se convierte en un problema económico global para Estados Unidos”.

Los resultados de las pruebas nacionales fueron menos graves para California de lo que algunos expertos temían. Las puntuaciones bajaron en matemáticas, pero se mantuvieron estables en lectura. Aun así, no reflejan un buen rendimiento de los estudiantes. Antes de la pandemia, el estado estaba por debajo de los promedios nacionales en lectura y matemáticas.

Y los resultados de la prueba nacional significan que sólo alrededor del 30% de los alumnos de octavo grado de California alcanzaron la competencia en lectura. Alrededor del 23% alcanzó la competencia en matemáticas.

Las pruebas nacionales -que se aplican a una muestra de alumnos de cuarto y octavo grado a principios de 2022- miden el rendimiento de los estudiantes de todo el país en lectura y matemáticas sobre la base de marcos desarrollados por el Consejo Nacional de Evaluación. Estas pruebas permiten realizar comparaciones entre estados.

El descenso de las puntuaciones en matemáticas fue especialmente acusado y generalizado, sobre todo en los alumnos de octavo curso, un año que es un peldaño crucial para las matemáticas de nivel superior. En California, donde la gran mayoría de las escuelas se cerraron hasta la primavera de 2021, los resultados cayeron seis puntos. En Texas y Florida -donde las escuelas abrieron antes- las puntuaciones cayeron siete puntos, y en Oklahoma, donde las escuelas también comenzaron antes, cayeron 13 puntos.

“Tenemos toda una generación de estudiantes cuyas carreras académicas se desviaron del camino”, dijo Carr. “Así que los padres deben saber que se trata de un asunto serio. No hay que tomarlo a la ligera. Y tienen que trabajar con sus escuelas y sus profesores para ayudar a sus alumnos. Y no es bueno simplemente volver a la normalidad porque la normalidad no fue buena para algunos de nosotros, ¿verdad?”

La Evaluación del Rendimiento y el Progreso de los Estudiantes de California está diseñada para medir si los estudiantes están cumpliendo con los estándares de nivel de grado establecidos por el Departamento de Educación del estado.

Las pruebas se realizan en primavera a todos los alumnos de tercero a octavo y undécimo curso. Una diferencia clave es que las pruebas nacionales se centran específicamente en la comprensión de lectura, mientras que las pruebas de California se centran más ampliamente en las artes del lenguaje inglés/alfabetización, que también incluye la escritura, la escucha y la investigación/indagación.

Este fue el primer año desde el año escolar 2018-19 que las evaluaciones estatales se administraron completamente. Se renunció a ellas para el año académico 2019-20 después de que los campus cerraran en marzo de 2020. El año siguiente se desarrolló en gran medida a distancia y menos de una cuarta parte de los estudiantes participaron en las pruebas de inglés y matemáticas.

Los funcionarios estatales se esforzaron por poner los resultados de las pruebas en un contexto más amplio.

“Es justo que la gente se preocupe por la experiencia que han tenido los niños”, dijo en una entrevista el superintendente de Instrucción Pública del estado, Tony Thurmond. “Pero también tuvimos 99.000 californianos que perdieron la vida por el COVID. E hicimos las cosas que creímos que debíamos hacer para salvar vidas... Ahora es nuestro momento de centrarnos en cómo acelerar la recuperación de los estudiantes”.

Los funcionarios también abordaron lo que llamaron “señales esperanzadoras” en los datos.

Un análisis del Departamento de Educación que compara el rendimiento de los estudiantes que tomaron las evaluaciones de artes del lenguaje inglés y matemáticas de 2020-21 con el rendimiento de los mismos estudiantes en 2022 “mostró ganancias de rendimiento más pronunciadas de lo normal en la mayoría de los niveles de grado”, dijeron los funcionarios estatales en una guía de interpretación presentada junto con los resultados.

Thurmond destacó las recientes inversiones del estado, incluyendo los esfuerzos para contratar a 10.000 consejeros más y 4.000 millones de dólares para las “escuelas comunitarias”, que están destinadas a proporcionar una amplia ayuda para lo que los estudiantes y las familias necesitan.

El estado también tiene un plan gradual para añadir un año de instrucción permitiendo que todos los niños de 4 años se inscriban en la escuela pública y está proporcionando 250 millones de dólares para la alfabetización, dinero que puede pagar por los entrenadores de lectura y otros especialistas.

Thurmond señaló que los programas de tutoría, los días de clase más largos y los años escolares más largos son métodos que han sido bien documentados para ayudar a acelerar el aprendizaje de los estudiantes.

Hay dinero disponible para estos esfuerzos a corto y medio plazo, pero los distritos han tenido problemas para contratar al personal necesario y llevar a cabo los planes de recuperación.

L.A. Unified ha tenido dificultades para conseguir servicios de tutoría para los estudiantes y no ha podido superar la resistencia a una ampliación del año escolar.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

https://www.latimes.com/california/story/2022-10-24/california-test-scores-pandemic-drops