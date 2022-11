Predicando a presos: Llamados a servir tras rejas, los capellanes rezan, enseñan y aconsejan a encarcelados

Al entrar en la capilla del correccional R.J. Donovan, Aaron Buttery se transformó.

Mientras los hombres, a menudo olvidados, abandonados y vilipendiados, se dirigían al culto en la única prisión estatal de San Diego, Buttery sintió intensamente la santa presencia de Dios.

En medio de los condenados, su espíritu ardía con la más profunda certeza: Toda vida humana es preciosa, por muy desesperada que sea su condición o por muy pecaminoso que sea su pasado.

Aquel despertar espiritual de 2013 llamó a Buttery, que ahora tiene 40 años, a dedicar su vida a servir a los pobres y quebrantados como capellán del patio de la prisión de Donovan. Renunció a su trabajo como operador de equipos de la central nuclear de San Onofre, estudió teología en la Universidad de Bethel y se ordenó. En la actualidad, pasa hasta 60 horas a la semana dentro de los muros de la prisión, rezando, enseñando, visitando y asesorando.

La pastoral penitenciaria es un ministerio enrarecido, una vocación especial que consiste en trabajar codo con codo con capellanes remunerados y voluntarios que atienden a hombres y mujeres que cumplen condena entre rejas, muchos de ellos de máxima seguridad.

Y los capellanes de prisiones dicen que no hay nada más satisfactorio que este ministerio especializado, ninguna empresa más divina que ayudar a curar a quienes la sociedad ha desechado.

“Escuchas las historias de cómo se criaron estos hombres, qué familia tuvieron o no tuvieron, los traumas que sufrieron de niños”, dice Buttery, “y pienso: ‘No me extraña que estén aquí'. A muchos de ellos les ha tocado una mano dura.

“No conozco la gran mayoría de los delitos que han cometido”, añade. “Y no quiero saber quién ha hecho qué. Para mí, no es tan importante.

“Estoy tratando con el hombre que está ante mí ahora, no con el acto que pudo haberse cometido 20 años antes”.

‘Lo perdonamos todo’

La capellán Alma J. Davis, enfermera titulada jubilada, se une a Buttery en su pasión por servir a las presas. Davis empezó a atender a las presas cuando vivía en Tucson y continuó su ministerio con las mujeres recluidas en la Naval Consolidated Brig, la prisión militar gestionada por la Naval estadounidense en la Estación Aérea del Cuerpo de Marina de Miramar.

Davis, a diferencia de muchos capellanes, creció con un conocimiento íntimo de lo que significa estar encarcelado.

“De niña, pasé muchas horas visitando a mi hermano, que estuvo encarcelado desde los 14 hasta los 27 años”, recuerda Davis. “Me di cuenta entonces de que los que cometen delitos deben ser considerados responsables, pero que la sociedad no es muy indulgente.

“En mi fe, perdonamos a todos, independientemente del delito”, dice la estudiante del Seminario de Bethel, que terminará su maestría en teología en mayo de 2023.

Aun así, reconoce que el miedo por la seguridad personal y la claustrofobia que puede producirse cuando se cierran las puertas de la cárcel son realidades necesarias en el ministerio penitenciario.

“Cuando empecé, en los primeros momentos, me daba miedo, porque puede pasar cualquier cosa en un momento”, recuerda. “Pero entras confiando en que el Dios al que sirves te mantendrá protegido y que aquellos a los que vas a visitar honrarán tu presencia y te protegerán”.

‘Señala el camion a Dios’

Los 886 presos recluidos en el Centro de Detención de Vista, el principal punto de ingreso de máxima seguridad para los hombres y mujeres detenidos en el norte del condado de San Diego, son “personas normales como nosotros que tomaron malas decisiones”, dice Linda Barrett, capellán jefe.

“Antes de entregar mi vida a Cristo, hacía ese tipo de cosas, pero nunca me cacharon”, añade Barrett. “Dios se apiadó de mí y me dio segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Sólo quiero estar ahí para estas personas y darles el mismo trato que Dios me dio a mí. Sé que pueden darle la vuelta”.

Hace cinco meses, recuerda, una enfermera le pidió ayuda con un recluso que había dejado de comer, estaba agitado y se negaba a ser consolado o a calmarse.

“Hablé con él con calma, y pude ver cómo bajaba su alto nivel de ira. Otros se acercaron a él, pero él solo quería hablar conmigo.

“Al final, le pregunté si podía rezar por él”, dice. “Inclinó la cabeza y me dijo: ‘Me has ayudado mucho en este momento’. Y empecé a visitarle semanalmente. La enfermera me llamó y me dijo: ‘No sé qué has hecho, pero ha vuelto a comer’.

“Le dieron el alta hace apenas un mes”, dice Barrett. “Puede ser duro tratar con personas que están agitadas y son difíciles, pero nosotros conseguimos entrar, mostrar amabilidad y compasión, y escuchar mucho. Siento que es un privilegio estar allí".

La capellanía de prisiones, dice, es tan distintiva como vital porque cambia vidas.

“Señalamos el camino hacia Dios, y creo que eso es extremadamente importante, especialmente en el mundo en el que vivimos ahora: una sociedad sin Dios en la que la gente no quiere oír hablar de Dios, obedecerle o confiar en él”.

‘Llamado divino’

Roger Ziegler, quiropráctico jubilado de Spring Valley, sirve como capellán de patio en Donovan y da dos servicios protestantes en la capilla cada domingo junto a su esposa, Peggy.

“Sentimos que el ministerio de prisiones es la llamada de Dios”, dice Ziegler, capellán de prisiones desde el año 2000 que suele viajar muchas horas por todo el estado, visitando otras prisiones y atendiendo a los encarcelados en lugares como Soledad, Corcoran y Centinela.

“Para ser capellán de prisiones, debes tener amor y compasión por los perdidos”, explica. “Trabajamos con un grupo de personas que han sido, en su mayoría, rechazadas por la sociedad.

“Han hecho cosas horribles —continúa—, así que éste no es un ministerio popular en absoluto. Debe ser una llamada para recordarles que todos hemos cometido errores y nos hemos quedado cortos, dándonos cuenta de que sólo por la gracia de Dios voy yo”.

Tras pasar años conociendo a los presos a un nivel profundo y personal, dice, se ha dado cuenta de que muchos de ellos creen que están irremediablemente perdidos.

“En medio de eso, Dios puede restaurarlos”, dice. “Puede reconstruir vidas y transformar a los hombres rotos en vasos piadosos. Lo he visto una y otra vez”.

‘Busca la oveja perdida’

Aunque hay personas que sufren en todas partes, señala Buttery, en todas las áreas y ámbitos de la vida, cree que Dios llama a personas concretas a ámbitos específicos para satisfacer necesidades concretas.

“El ministerio de prisiones es diferente de otros ministerios”, explica, “y es importante porque muchos de estos tipos saldrán de la cárcel y algunos pueden trasladarse a tu vecindario y ser tus vecinos”.

"¿Quieres que salgan arreglados o rotos?”, pregunta. “Eso es lo que le digo a alguien cuando me dice que estoy perdiendo el tiempo.

“Si puedo ayudar a transformar a tu vecino, entonces no será una pérdida de tiempo”.

Ziegler coincide con Buttery en que la mayoría de los hombres que han conocido en la cárcel proceden de hogares violentos, hostiles y abusivos, con madres problemáticas y padres ausentes.

“Son rechazados, no son queridos, y se reúnen con otros que son como ellos”, dice Ziegler. “Se relacionan con pandillas y toman drogas para ayudarles a afrontar la vida. Y una cosa lleva a la otra, y lo siguiente es que cometen un delito”.

Sabiendo esto, intenta emular al hombre de la parábola bíblica que dejó sus 99 ovejas para encontrar al único cordero que se había perdido.

“Eso es lo que hacemos”, dice. “Buscamos a la oveja perdida”.

Douglas es escritor independiente.