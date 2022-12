Newsom denuncia a los republicanos por bloquear la reforma migratoria en su visita a la frontera mexicana

Durante una visita a un centro de inmigrantes financiado por el estado que presta servicios a solicitantes de asilo cerca de la frontera del condado Imperial con México, el gobernador Gavin Newsom criticó a los republicanos del Congreso por politizar la inmigración y no apoyar reformas completas.

Debido a la falta de apoyo federal, el gobernador dijo que el estado ha gastado casi mil millones de dólares trabajando con organizaciones sin ánimo de lucro para proporcionar a los inmigrantes liberados de la detención federal revisiones sanitarias, refugio temporal y ayuda para ponerse en contacto con patrocinadores en los últimos tres años en nueve instalaciones de los condados de Imperial, San Diego y Riverside.

“Con el debido respeto al gobierno federal, en los últimos años hemos estado haciendo su trabajo a gran escala”, dijo Newsom. “Pero no podemos seguir absorbiendo esa responsabilidad”.

El gobernador visitó el centro antes de concluir su propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal. El estado se enfrenta a la presión financiera de un déficit presupuestario previsto y, al mismo tiempo, a una necesidad potencialmente mayor de servicios de apoyo a los inmigrantes debido a los cambios en la política federal para los solicitantes de asilo, dijo.

“Todo el mundo tiene que bajarse de su postura ideológica y empezar a enfrentarse a la realidad de forma global”, dijo Newsom. Criticó al partido republicano y a los analistas conservadores en los medios de comunicación por explotar la inmigración como una cuestión estrictamente de seguridad fronteriza e ignorar la necesidad de una amplia reforma.

En noviembre, un juez federal anuló una polémica política fronteriza conocida como Título 42, una ley de salud pública utilizada por la administración Trump durante la pandemia del COVID-19 para permitir a los agentes fronterizos expulsar a los inmigrantes.

Newsom, que cruzó la frontera a primera hora del día para visitar un refugio de Mexicali, hizo el viaje mientras continúa su presión en la conversación nacional sobre temas en el centro de las guerras culturales de Estados Unidos, elevando su perfil como voz demócrata prominente y aumentando las especulaciones sobre sus aspiraciones políticas.

Dan Schnur, profesor de comunicación política en USC y UC Berkeley, dijo que todos los gobernadores con una población inmigrante significativa deberían tener voz en el debate. En California, los inmigrantes constituyen un tercio de la población activa.

Los gobernadores con la vista puesta en la Casa Blanca pueden tener un incentivo añadido, dijo.

“Este es otro ejemplo de cómo Newsom puede apoyar a Biden para la reelección, pero también prepararse para un papel nacional más adelante”, dijo Schnur.

Newsom aplaudió al presidente Biden por presentar un paquete de reformas de la inmigración al principio de su presidencia y centró sus críticas en el Congreso por no destinar más dinero a apoyar a los inmigrantes.

El estado empezó a financiar servicios en 2019 para los inmigrantes que llegaban a California después de que la administración de Trump pusiera fin a un programa que pretendía poner en contacto a los solicitantes de asilo con familiares en Estados Unidos, dijo la oficina del gobernador.

“Se basó en conversaciones que mantuve durante la campaña electoral con personas que decían: ‘Estamos dejando a los niños en la estación de autobuses Greyhound solos por la noche, y están durmiendo en la calle’”, dijo Newsom, y añadió que la falta de apoyo gubernamental también dejaba a los niños y a las familias vulnerables al tráfico de personas.

En respuesta a la crisis de la COVID-19, el estado amplió sus esfuerzos en 2021 y empezó a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro para financiar centros que ofrecen a los inmigrantes revisiones médicas, vacunas contra COVID-19 y la gripe, y ayudas básicas, como ropa y cepillos de dientes. Según la oficina del gobernador, los tres condados han atendido a más de 200 mil inmigrantes y han proporcionado 36 316 vacunas.

Algunos de los centros proporcionan alojamiento temporal y las organizaciones sin ánimo de lucro trabajan con los inmigrantes para ayudarles a establecer conexiones de viaje hacia destinos más permanentes, o reubicarlos en albergues locales.

Los trabajadores del centro dijeron el lunes que ICE lleva en autobús a los inmigrantes a los cruces fronterizos, y que el estado y las organizaciones sin ánimo de lucro los transportan después a las instalaciones. Los inmigrantes tomaron asiento en una gran sala, donde se les hicieron reconocimientos médicos y hablaron con el personal sobre otras necesidades urgentes.

Pedro Ríos, director del programa sobre la frontera entre Estados Unidos y México del American Friends Service Committee, organización cuáquera que defiende a los inmigrantes, dijo que la financiación del estado había ayudado a mantener una red de refugios “pequeña, pero robusta” en el condado de San Diego.

El sistema de refugios ha ayudado a las familias a pasar “de un estado de vulnerabilidad a tener una mayor seguridad”.

“Gracias a estos esfuerzos, muchas familias inmigrantes han recibido atención médica y apoyo jurídico a los que de otro modo no tendrían acceso”, dijo en un correo electrónico.

Kate Clark, directora principal de servicios de inmigración del Jewish Family Service de San Diego, dijo que cree que California, junto con otros estados fronterizos, verá aumentar el número de inmigrantes que llegan a la región tras la eliminación del Título 42.

La organización gestiona refugios para inmigrantes en el condado de San Diego y ha recibido financiación del estado para esta labor.

“El estado ha sido realmente un socio increíble en este trabajo”, dijo.

La administración de Newsom dijo que la necesidad de esos servicios podría aumentar.

Conforme a un estatuto sanitario de hace décadas conocido como Título 42, la administración Trump pudo utilizar la pandemia como motivo para rechazar a migrantes en la frontera sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones humanitarias. Biden anunció planes para levantar la orden de salud pública en abril y se enfrentó a desafíos legales de estados republicanos que argumentaban que crearía caos.

En noviembre, un tribunal federal se puso del lado de la American Civil Liberties Union en una demanda de impugnación de la ley, que abrirá de nuevo la vía para que los inmigrantes aleguen el temor a ser devueltos a sus países de origen con el fin de acceder a las protecciones de asilo en Estados Unidos.

En California, la medida en que Newsom piensa financiar los servicios de apoyo a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes es una incógnita, ya que el estado prevé un déficit presupuestario de 24 mil millones de dólares en el próximo año fiscal. Se espera que el gobernador haga público en enero su plan de gastos para el próximo año presupuestario.

Aunque el gobierno de Newsom pronosticó en mayo un superávit de 97 mil millones de dólares para el verano, los esfuerzos de la Reserva Federal por subir los tipos de interés para frenar la inflación llevaron a la Oficina del Analista Legislativo (LAO por sus siglas en inglés) a predecir los resultados económicos más débiles “que ha experimentado el estado desde la Gran Recesión”. Se espera que los ingresos se sitúen 41 mil millones de dólares por debajo de las previsiones durante el actual año fiscal y hasta el verano de 2024.

Sabiendo que el apogeo fiscal de California acabaría en algún momento, Newsom y los legisladores limitaron gran parte del dinero del presupuesto actual para nuevos programas a una financiación única. El LAO dijo que el estado debería poder cubrir casi todo el déficit con sus reservas presupuestarias para fines generales.

Pero los analistas presupuestarios advirtieron que el déficit podría aumentar si la economía estadounidense se sumiera en una recesión total y han aconsejado a los legisladores que intenten pausar, retrasar y reevaluar ciertas prioridades presupuestarias. El gobernador y los legisladores estatales ya han aprobado planes para ampliar el derecho a Medi-Cal a todos los inmigrantes en 2024, que Newsom reafirmó el lunes.

“Estoy comprometido con ello”, dijo.

La aparición de Newsom en la frontera le convierte en uno de los demócratas de más alto perfil que han hecho recientemente el viaje, en un momento en que los republicanos han aprovechado la inmigración como tema político e instrumento para atacar al gobierno de Biden y a los líderes demócratas.

Biden visitó Arizona la semana pasada y se enfrentó a las críticas de los republicanos por no detenerse en la frontera, algo que no ha hecho desde que asumió el cargo en 2021. El presidente viajó a Arizona para visitar una planta de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en Phoenix, cuando la empresa anunció sus planes de ampliar a una segunda instalación e invertir más de 40 mil millones de dólares en el estado.

Newsom viajó a El Salvador en 2019 para comprender mejor las fuerzas que impulsan la inmigración a Estados Unidos. Su apoyo al país centroamericano contrastó con los esfuerzos del entonces presidente Trump por rescindir las protecciones de deportación para los salvadoreños y sus amenazas de cortar la ayuda extranjera.