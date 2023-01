¿Cómo conseguir nuevas oportunidades laborales? Aquí te lo mostramos.

Si estás trabajando actualmente, acabas de terminar otro año en tu actual empleo. Puede que incluso hayas conseguido una bonificación. ¿Pero te gusta el trabajo?

O tal vez has decidido volver al mercado laboral.

En cualquier caso, como propósito de Año Nuevo, asegúrate de hacer de LinkedIn tu amigo.

Puedes estar absolutamente encantado con tu trabajo actual y aun así querer —incluso necesitar— un perfil en LinkedIn.

LinkedIn es prácticamente el único lugar donde puedes publicar toda la información sobre tus habilidades y experiencia, incluso más que en tu currículum. No hay mejor forma de darte a conocer a los reclutadores sin que tu jefe sospeche.

Publicar tu perfil en LinkedIn se ha extendido tanto que es probable que veas el perfil de tu jefe, y el de todos los directivos de tu empresa, publicados en LinkedIn.

¿Están todos buscando cambiar de trabajo? Lo dudo, pero quieren ser vistos como actores en la arena laboral, y por tanto visibles para quienes podrían buscarlos.

Sin que parezca que buscas un nuevo trabajo

Si se hace bien, tu publicación te permite enumerar tus puntos fuertes, tus logros, tus referencias y tus objetivos profesionales, todo ello sin que parezca que estás buscando un nuevo empleo.

Rara vez me reúno con alguien a quien no conozca sin antes consultar su perfil de LinkedIn. Nunca falla a la hora de proporcionar información valiosa.

También es útil ver una foto de aspecto profesional, para que pueda reconocerte cuando nos veamos por primera vez. Esto es especialmente útil cuando nos encontramos por primera vez en un restaurante o evento con mucha gente.

Al igual que te esfuerzas en tu currículum, esfuérzate en la foto que publiques. Vístete con la ropa que normalmente llevarías al trabajo cada día, no un esmoquin o un vestido de noche. Y nada de selfies o fotos con Photoshop.

Sin foto algo parece fuera de lugar. ¿No sabes cómo publicar una y no estás dispuesto a pedir ayuda? ¿Quizá te preocupa que tu aspecto delate tu edad? Olvídate de eso. Contratamos por aptitudes, no por edad. Y una sonrisa hace que todo el mundo parezca mejor.

Asegúrate de que tu foto sea bastante actual. Las fotos de hace 20 años no son lo suficientemente buenas, ni apropiadas. Y LinkedIn no es el lugar para tu foto de match.com.

En cuanto al historial laboral, de nuevo, no te preocupes por revelar tu edad. Si tienes las aptitudes y la experiencia necesarias, no nos importará tu edad, a menos que no tengas lo que buscamos

En las semanas anteriores a 2023, puede que te hayas estado preparando para tu revisión anual. Has enumerado todos tus logros del último año y estás listo para venderte como un activo valioso para la empresa.

Así que acabas de preparar tu perfil actualizado de LinkedIn.

Muéstrate proactivo ante las empresas de búsqueda y los profesionales de recursos humanos

Ahora tienes dos opciones.

O bien dejas que tu perfil se quede ahí, para que puedas ser reactivo a las empresas de búsqueda y a los profesionales de recursos humanos que recopilan currículums de LinkedIn. Nuestra empresa de selección de personal y muchas otras dependen de las búsquedas por palabras clave para los puestos que intentamos cubrir.

Mientras examinamos innumerables currículums en LinkedIn en busca de joyas, hazte un favor e introduce palabras clave que creas que buscarán las empresas de búsqueda.

No tienes por qué estar buscando trabajo, pero te encontraremos si creemos que tus aptitudes encajan bien con nuestro puesto vacante. No pasa nada si no te interesa el puesto para el que estamos contratando, pero es una buena inyección de ego que te busquen.

O puedes ser proactivo añadiendo “abierto a nuevas oportunidades” a tu perfil.

Así sabremos que estás disponible, ahora mismo. Eso, por supuesto, solo debe utilizarse cuando el jefe sepa que estás buscando o si no estás empleado actualmente.

Recibirás la primera llamada de los reclutadores porque te has puesto a disposición, y no tendremos que convencerte para que dejes tu trabajo actual. Ni preocuparnos de cómo seducirte con paquetes retributivos más elevados.

Todo forma parte de la gestión de tu carrera.

Mantente abierto a las oportunidades cuando llamen a la puerta y debes saber qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas.

Blair es cofundador de Manpower Staffing.

