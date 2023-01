Ante el aumento de las muertes por sobredosis, se explica cómo comprobar la presencia de fentanilo en los medicamentos

Durante el apogeo de la pandemia en 2020, dijo la estudiante de neurociencia de la USC Isabella Gianatiempo, uno de sus compañeros murió después de tomar involuntariamente una mezcla letal de drogas. La muerte desencadenó una conversación sobre el aumento del número de sobredosis relacionadas con las drogas -tres de las cuales estaban vinculadas a fármacos que contenían fentanilo- en el campus de la escuela.

Gianatiempo, Madeline Hilliard y otros tres estudiantes querían hacer algo al respecto, y creían que la raíz del problema era la falta de educación sobre las drogas. Crearon TACO, abreviatura de Team Awareness Combating Overdose (Equipo de concienciación contra la sobredosis), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es prevenir las muertes accidentales por sobredosis mediante una educación basada en la investigación y el acceso a material de reducción de daños en los campus universitarios.

El problema no se limita a las universidades. Según los datos más recientes del Departamento de Salud Pública de California, el condado de Los Ángeles experimentó 1.300 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en 2020.

Y la cosa va a peor. El número de muertes por sobredosis en Estados Unidos por fentanilo y otros opioides sintéticos creció un 22% en 2021.

Este mes tres hombres fueron encontrados muertos en el centro de Los Ángeles tras ingerir fentanilo; en abril un joven de 28 años murió y dos personas más fueron hospitalizadas en el sur de Los Ángeles tras ingerir drogas que contenían fentanilo.

El fentanilo tiene algunas aplicaciones legales; por ejemplo, puede recetarse a pacientes con dolor crónico tras una intervención quirúrgica. Pero el uso ilícito del fentanilo puede ser mortal.

Y muchas veces, la gente tomará la droga sin darse cuenta. El fentanilo se mezcla con otras drogas (como la heroína, la metanfetamina y la cocaína) para aumentar su potencia, y a veces se vende en forma de polvos o píldoras que parecen medicamentos recetados legítimos, ha dicho la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Ed Ternan, cofundador de Song For Charlie, afirma que las pastillas falsificadas son un problema enorme que la mayoría de la gente desconoce.

“Estas píldoras falsas están por todas partes, hasta el punto de que, si consigues una píldora en Internet o en cualquier otro sitio que no te ha dado directamente tu médico, puedes dar por sentado que es falsa. Y si es falsa, está hecha con fentanilo”, afirma Ternan.

Ternan y su esposa, Mary, crearon Song for Charlie tras la muerte de su hijo menor en mayo de 2020. Tomó una pastilla del mercado negro que creía que era el analgésico de prescripción Percocet, pero en realidad estaba hecha con fentanilo.

La misión de Song for Charlie es advertir a los jóvenes sobre la prevalencia y los peligros de las pastillas falsas.

El tema ha llegado incluso al Senado. Dianne Feinstein (Demócrata de California) y Charles E. Grassley (Republicano de Iowa) propusieron designar el 10 de mayo Día Nacional de Concienciación sobre el Fentanilo, una resolución que fue aprobada por unanimidad.

La concienciación es una forma de prevenir las sobredosis. Otras herramientas son las tiras reactivas de fentanilo, así como los recursos para reducir o eliminar el consumo de sustancias nocivas para la salud. He aquí algunos consejos para encontrar y utilizar los kits de prueba.

¿Cómo se utilizan las tiras reactivas de fentanilo?

Si tienes una droga que no te ha sido legítimamente recetada y suministrada por profesionales médicos, utiliza una tira reactiva antes de ingerirla para comprobar si contiene fentanilo.

Según TACO, diferentes tipos de drogas requieren diferentes preparaciones para una mejor precisión de la prueba:

Polvos: Agitar y mezclar bien en la bolsa en la que venía la droga. Los trozos deben desmenuzarse.

Cristales: Triturar hasta obtener un polvo fino y mezclar bien.

Pastillas: Triturar hasta obtener un polvo fino y mezclar bien.

A continuación, mezcle aproximadamente una cucharada de agua y una pequeña cantidad de la droga (TACO sugiere utilizar una muestra del tamaño aproximado de una semilla de fresa). Introduzca la tira reactiva en la mezcla, sujetándola por el extremo azul sólido e introduciéndola no más allá de la línea azul gruesa “MAX”. El número de segundos que se tarda en completar la prueba varía, así que sigue las instrucciones del kit o las instrucciones que te dé la organización que te proporciona la tira.

Una línea de un solo color es un resultado positivo, lo que significa que hay fentanilo y que no debes consumir la droga. Una línea de color doble es un resultado negativo.

Ternan argumentó que las tiras reactivas de fentanilo deberían ser legales y fáciles de conseguir en todo EE. UU. porque pueden ser herramientas eficaces de reducción de daños si se utilizan correctamente. Pero los consumidores de drogas y los experimentadores deben realizar las pruebas ellos mismos, dijo.

“Los más jóvenes, que no son tan expertos, pueden tener una falsa sensación de seguridad con sólo saber que existen tiras reactivas de fentanilo en el mercado, porque eso permite a los traficantes decir, y lo han hecho, ‘he analizado mis pastillas’. No tienes que preocuparte’”, afirmó. “Eso no es cierto”.

Reiteró que si una droga se te presenta en forma de píldora, no ha sido analizada en busca de fentanilo porque “tienes que destruir la píldora para analizarla bien.”

Dónde conseguir tiras reactivas

Centro LGBTQ de Los Ángeles

El centro proporciona tiras reactivas de fentanilo gratuitas a quienes las soliciten. También ofrece servicios de recuperación de adicciones gratuitos o de bajo coste, integrales y sin juicios. Para más información, envíe un correo electrónico a recovery@lalgbtcenter.org o llame al (323) 993-7448.

APLA Salud

APLA Health tiene varios centros en el condado de Los Ángeles que ofrecen tiras reactivas, como Koreatown, dos centros en Baldwin Hills, Mid-Wilshire, el centro de Los Ángeles y Long Beach. También ofrece tratamiento que puede ayudar a reducir o eliminar los comportamientos que mantienen la adicción y el consumo de sustancias. Para más información, llame al (323) 215-1725 o visite aplahealth.org/fentanyl.

TACO

Esta organización sin ánimo de lucro ofrece opciones de recogida y entrega de tiras reactivas de 1 céntimo en campus universitarios como los de UC Berkeley, USC, UCLA y UC Santa Barbara. TACO colabora con las aplicaciones de entrega Duffl y Handle. También puedes recoger una prueba en uno de los lugares que aparecen en el sitio web de TACO.

Fin de la sobredosis

Esta organización ofrece formación y herramientas para tratar a las personas que sufren sobredosis y prevenir la muerte mediante la educación, la intervención médica y la concienciación pública. Vende en línea paquetes de cinco tiras reactivas de fentanilo por 7,99 dólares. Cada paquete viene con una pegatina QR que, al escanearla, lleva a instrucciones sobre cómo utilizar las tiras reactivas.

