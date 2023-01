El ex concejal de Los Ángeles José Huizar acepta declararse culpable en un caso de corrupción

El ex concejal de Los Ángeles José Huizar ha acordado declararse culpable de crimen organizado y evasión de impuestos, admitiendo que aceptó al menos 1,5 millones de dólares en sobornos de promotores inmobiliarios.

En un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado el jueves ante un tribunal federal de Los Ángeles, Huizar reconoció que las acusaciones de corrupción que había negado durante años eran ciertas y dijo que “me declaro culpable porque soy culpable de los cargos”.

La inesperada capitulación de Huizar supone una brutal caída para un hombre que nació en la pobreza en un rancho mexicano, creció en Boyle Heights, y llegó a obtener un máster en Princeton y una licenciatura en Derecho en la UCLA antes de servir 15 años en el Ayuntamiento de Los Ángeles.

También confirmó que la corrupción generalizada contaminó el proceso de la ciudad para la aprobación de proyectos inmobiliarios en el centro de Los Ángeles en los últimos años.

El acuerdo de Huizar con la fiscalía se produjo después de que los promotores inmobiliarios fueran condenados por sobornarle en dos juicios consecutivos, y de que una serie de otros actores del Ayuntamiento se declararan culpables de delitos graves.

El último acusado importante del escándalo es el ex teniente de alcalde Raymond Chan, cuyo juicio por chantaje comenzará el 21 de febrero.

“Es inocente, así que vamos a ir a juicio”, dijo el abogado de Chan, Harland Braun.

El concejal de Los Ángeles José Huizar en la cámara del consejo en el Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2018.

Si hubiera ido a juicio junto a Chan, Huizar seguramente se enfrentaría a un desalentador arsenal de pruebas que los fiscales han acumulado, incluidas muchas conversaciones grabadas subrepticiamente que implican al exconcejal en sobornos y lavado de dinero.

El juicio también habría supuesto un calvario emocional para su familia. Los fiscales tenían previsto que su esposa Richelle, su hermano Salvador y su madre Isidra, de 83 años, testificaran -como ya hicieron en uno de los juicios del promotor- que ellos blanquearon parte del dinero de los sobornos de Huizar.

José Huizar y su esposa, Richelle Ríos, en una celebración de la noche electoral de marzo de 2015. (Lawrence K. Ho / Los Angeles Times)

Consultores políticos, lobistas y un alto asesor del Ayuntamiento también estaban dispuestos a subir al estrado a cambio de indulgencia en sus propias sentencias por los delitos que admitieron haber cometido como miembros de la red de extorsión de Huizar.

Otro ex concejal, Mitchell Englander, se declaró culpable en un caso relacionado en 2020 y ya ha salido de prisión.

Un tercer concejal, Mark Ridley-Thomas, será juzgado en marzo por una trama de sobornos y fraude de la que se le acusa cuando formaba parte de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Niega haber cometido delito alguno.

En los años previos a su detención en junio de 2020, Huizar dirigió el Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo del consejo, que revisa las propuestas de desarrollo inmobiliario a gran escala. Eso le dio a Huizar un enorme poder sobre los principales proyectos de construcción durante un período de auge para el centro de la ciudad.

Huizar, de 54 años, fue el principal objetivo de los fiscales en un caso que destapó una amplia corrupción en el proceso de aprobación de varios proyectos de rascacielos en el centro de la ciudad, todos ellos situados en lo que entonces era su distrito.

Uno de ellos era un rascacielos de 77 plantas que se propuso construir en la calle Figueroa, pero que nunca se construyó. Otro era una torre residencial de 20 plantas proyectada en Olympic Boulevard, también abandonada.

Una tercera, hasta ahora no construida, habría estado cerca del complejo L.A. Live, mientras que una cuarta está actualmente en construcción en el Distrito de las Artes.

Un portavoz de la fiscalía de Los Ángeles declinó hacer comentarios sobre el caso. El presidente del Consejo Paul Krekorian, en un comunicado, describió las ofensas de Huizar como “una traición indefendible de la confianza pública”.

“Todos deberíamos sentirnos aliviados al ver que ahora se hará justicia”, dijo en un comunicado.

En el acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron solicitar una pena no superior a 13 años de prisión; Huizar se comprometió a no pedir menos de nueve años. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia ante el juez de distrito John F. Walter.

Agentes del FBI ejecutan una orden de registro en la oficina del Ayuntamiento del concejal de Los Ángeles José Huizar el 7 de noviembre de 2018. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Huizar, quien firmó el acuerdo el miércoles, admitió que dirigía una empresa criminal que involucraba a cabilderos, consultores y funcionarios municipales que buscaban “enriquecerse personalmente y enriquecer a sus familias y asociados a través de un esquema de pago por juego dentro de la ciudad”.

Los funcionarios “extraían beneficios financieros de los promotores” a cambio de votos en comités y otros actos de gobierno, según el acuerdo.

Huizar y otros solicitaron o aceptaron dinero en efectivo, honorarios de consultoría, fichas de juego de casino, préstamos, contribuciones políticas, vuelos en jets privados, estancias en hoteles de lujo, visitas a spas, entradas para conciertos y servicios de prostitución, reconoció el exconcejal.

Huizar pasó dos décadas en cargos políticos, entrando a formar parte de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en 2001 y ganando un escaño en el Ayuntamiento cuatro años después.

Sustituyó al entonces alcalde Antonio Villaraigosa en un distrito del Este que incluía Boyle Heights, El Sereno y otras zonas.

En 2012, como parte del proceso de redistribución de distritos, el ayuntamiento trasladó la mayor parte del centro de la ciudad al distrito de Huizar, una medida que de repente le dio una gran influencia sobre algunos de los mayores proyectos de Los Ángeles.

Su poder creció aún más cuando fue elegido para dirigir el panel de planificación y uso del suelo del consejo, que actúa como guardián de los proyectos inmobiliarios a gran escala en toda la ciudad.

Jaime Regalado, profesor emérito de ciencias políticas en Cal State, Los Ángeles, dijo que Huizar tenía una “imagen de niño cantor” cuando se presentó como candidato al consejo escolar, pero al final “acabó sirviéndose a sí mismo”.

“Es una historia horrible”, dijo Regalado, y añadió: “Pasó de la luz a la oscuridad”.

En una de las tramas, el promotor que propuso el rascacielos de 77 plantas aportó 600.000 dólares en garantía para ayudar a Huizar a conseguir un préstamo. Utilizó el dinero para resolver discretamente una demanda por acoso sexual presentada por un miembro de su personal.

Esos fondos llegaron justo cuando Huizar se preparaba para la reelección, eliminando lo que de otro modo habría sido un gran tema de campaña.

Huizar dejó de hacer los pagos del préstamo en 2018, semanas después de que los investigadores registraran su casa y sus oficinas, embolsándose de hecho la mayor parte del dinero.

En otra trama, el promotor Dae Yong Lee acordó proporcionar a Huizar, a uno de sus ayudantes y a un intermediario un soborno de 500.000 dólares en efectivo para garantizar la aprobación municipal de su proyecto de 232 apartamentos, según admitió Huizar.

En aquel momento, los sindicatos de la construcción habían presentado un recurso contra la torre de 20 pisos, pero Huizar se puso de parte del promotor y consiguió que se aprobara el proyecto.

Más tarde, Huizar presionó a su ayudante, George Esparza, para que le entregara 200.000 dólares en sobornos durante una conversación en el cuarto de baño que fue grabada en secreto.

“Voy a necesitar dinero”, dijo Huizar a Esparza. “Eso es mío, ¿verdad? Eso es mío”.

En el acuerdo de culpabilidad, Huizar admitió que se refería al soborno de 200.000 dólares durante ese intercambio de palabras.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí