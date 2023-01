El tiroteo de Benedict Canyon que dejó 3 muertos y 4 heridos no fue aleatorio, según la policía

Al menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas el sábado por la mañana en un tiroteo en un barrio de lujo de la zona de Benedict Canyon, en Los Ángeles, informaron las autoridades.

Tres personas murieron en el interior de un vehículo en la calle y cuatro resultaron heridas fuera, dijo una fuente policial a The Times. Las tres víctimas mortales eran mujeres de entre 20 y 30 años, según otra fuente policial. El sospechoso o sospechosos siguen en libertad.

El sargento Bruce Borihanh, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que la propiedad era una “casa de alquiler a corto plazo” y que en ese momento se estaba celebrando una reunión.

Anuncio

“Lo consideramos una reunión, hasta que podamos entrevistar a algunas de las personas que estaban aquí para determinar exactamente qué tipo de reunión era”, dijo a los periodistas en el lugar.

Dijo que el ataque no fue aleatorio. Los vecinos dijeron haber visto varios coches alejarse del lugar de los hechos pocos minutos después de los disparos. Las autoridades remolcaron una SUV Mazda de color negro el sábado por la tarde que tenía agujeros de bala en ambos lados del coche y en la ventanilla del lado del pasajero.

Los bomberos de Los Ángeles respondieron al tiroteo a las 2:55 de la madrugada en el bloque 2700 de Ellison Drive, una calle de grandes casas en la ladera al norte de Beverly Hills. La policía de Los Ángeles también acudió al lugar.

Anuncio

Pocos detalles estaban disponibles de inmediato, pero la policía dijo que los heridos fueron trasladados a hospitales locales, según el capitán de la policía de Los Ángeles Jonathan Tippet. Dos de ellos se encuentran en estado crítico y otros dos estables.

A primera hora del sábado, toda la manzana estaba acordonada con cinta adhesiva y varios vehículos policiales se encontraban en el lugar de los hechos. Los forenses de la policía de Los Ángeles están buscando pruebas en el lugar del crimen.

Los investigadores también estaban recopilando imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad del barrio, según una fuente policial.

Anuncio

Ellison Drive es una calle sin salida escondida en un laberinto de calles bordeadas de casas atractivas y jardines ordenados.

“Es un barrio muy tranquilo. Mi familia lleva aquí desde siempre”, dijo Rachel David, una residente de unos 20 años.

David salió de casa para reunirse con unos amigos sobre las 11 de la noche del viernes. Cuando regresó a la mañana siguiente, como a las 5, vio hileras de coches de policía, al principio se preguntó si se trataría de un rodaje, algo bastante habitual en la zona. Entonces vio una gran furgoneta blanca que creyó que era del forense.

Anuncio

“Espero a mis Uber justo en esa esquina”, dijo David, señalando la intersección de Ellison y Arby, donde estaba la franja de cinta policial amarilla. “Ya no”.

La madre de David, que no quiso dar su nombre, dijo que el sonido de los helicópteros de la policía la despertó alrededor de las 3 de la mañana.

“Ahora sabes por qué las madres se preocupan por sus hijos cuando salen tarde”, dijo la mujer.

Anuncio

“Me siento fatal”, añadió, señalando con su taza de café la calle bloqueada donde aún estaban los cadáveres de las tres víctimas.

Las mujeres viven a la vuelta de la esquina del lugar del crimen con la abuela de David, que es la propietaria original de la casa desde los años sesenta. Durante décadas, fue un barrio tranquilo de residentes de toda la vida. En los últimos cinco años, al fallecer muchos de los propietarios originales, muchas de las casas se han convertido en viviendas de alquiler, explican las mujeres.

“Literalmente, ni siquiera cierro el coche por la noche, es tan seguro”, dice David. “Incluso la gente que intenta encontrar nuestra casa no la encuentra”.

Anuncio

Una residente de Ellison Drive que no quiso dar su nombre dijo que el sonido de los helicópteros de la policía sobrevolando el vecindario también la despertó a las 3 de la mañana.

Supuso que la policía buscaba a sospechosos de un delito menor, tal vez un robo. Unas horas más tarde, su teléfono sonó.

“Mi paseador de perros me despertó a las 6:30 y me dijo: ‘Dios mío, ¿estás bien? “Entonces me di cuenta de que era mucho más grave que a alguien le robaran las joyas”.

Anuncio

Residente en el barrio desde hace varias décadas, lo describió como una zona tranquila que en los últimos años había visto una afluencia de ocupantes a corto plazo.

“Hay algunas casas para fiestas”, dice. “Siempre he tenido curiosidad por lo que pasa en la colina”.

Varias casas del barrio aparecen en Airbnb y Vrbo, con precios que oscilan entre los 600 y los 7.500 dólares la noche.

Anuncio

Frank Coraci, un director de cine que ha vivido en el barrio durante los últimos 20 años, dijo que ocasionalmente alquila su casa.

Desde hace ocho meses tiene un inquilino que vive a unos 10 minutos. Cuando se enteró del tiroteo, se dirigió hacia allí.

“Nos asustó, tres personas muertas. Podría haber estado paseando a mi perro”, dijo.

Anuncio

Según Coraci, en esta calle sin salida han vivido varias celebridades. Una moderna y elegante mansión situada al otro lado de la calle del lugar del crimen se alquila a menudo para fiestas de alto nivel, dijo.

El vecindario vio frecuentes fiestas en casas alquiladas durante el cierre de COVID-19, dijo.

Benedict Canyon es una de las zonas favoritas de los famosos porque se siente tranquilo y apartado a pesar de estar a poca distancia en coche de la ciudad, dijo Joel Gilman, un ejecutivo de publicidad jubilado que compró su casa en 1971 por 58.000 dólares.

Anuncio

“Es como estar a un millón de kilómetros, pero la ciudad y el valle están a cinco minutos en coche”, afirma Gilman.

Mientras que Benedict Canyon tuvo en su día un aire rústico -algunos residentes montaban a caballo por las calles cuando Gilman se mudó-, el barrio se ha transformado gracias a los inversores que construyen casas de 10.000 pies cuadrados para vender o alquilar, dijo.

Gilman dijo que vio un anuncio de alquiler de una casa en la calle donde se produjo el tiroteo por 100.000 dólares al mes.

Anuncio

Dijo que no oyó ni ruidos de fiesta ni disparos el viernes por la noche. Le sorprendió que el sospechoso o los sospechosos consiguieran escapar, dados los callejones sin salida y las sinuosas carreteras del barrio.

Benedict Canyon ha sido escenario de varios asesinatos de alto perfil a lo largo de los años, incluidos los asesinatos de la familia Manson y el asesinato de Susan Berman, que recibió un disparo en la nuca de su mejor amigo, el magnate inmobiliario Robert Durst.

Pero “realmente no es típico”, dijo Samantha Anobile, una agente inmobiliaria que vive al final de la calle del lugar del tiroteo.

Anuncio

Poco después de las 9 de la mañana, un nudo de gente se reunió junto a la cinta que bloqueaba Ellison Drive, preguntándose cómo iban a llegar a sus trabajos en las casas situadas a lo largo de la calle bloqueada.

“Yo no vivo aquí, sólo vengo a trabajar”, dijo una mujer que había transportado una aspiradora roja hasta la parte superior de la calle de colinas sólo para encontrar los últimos pasos de su ruta bloqueada. Tras una breve conversación, un agente de policía levantó la cinta para permitirle el paso a ella y a otra mujer que transportaba dos bolsas con artículos de limpieza.

Otra mujer, con una cinta en la cabeza que le sujetaba el pelo canoso, miraba calle abajo hacia la casa de su jefe.

Anuncio

El perro de su patrona, un bulldog robusto, tiraba de una correa rosa a sus pies. Su jefe no estaba en casa, dijo la mujer, que no quiso dar su nombre.

“Ayer trabajé hasta las cinco y todo estaba bien”, dijo. Le sorprendió venir a trabajar esta mañana y encontrarse con esta escena en un barrio por lo demás tranquilo. “Aquí siempre todo está bien”.

El tiroteo se produce apenas una semana después de que 11 personas resultaran heridas de muerte en un tiroteo masivo en Monterey Park. Tres días después de eso, un hombre armado mató a siete personas en dos granjas en los alrededores de Half Moon Bay.

Anuncio

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí