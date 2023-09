En 2024, la Feria del Condado de San Diego volverá al pasado con el tema ‘Let’s Go Retro’

(Sandy Huffaker / For The San Diego Union-Tribune)

Después de salir al aire libre este año con su tema Get Out There, la Feria del Condado de San Diego tiene previsto volver al pasado en 2024 con su tema recién anunciado: Let’s Go Retro.

El tema fue anunciado el martes 12 de septiembre en la reunión de la junta directiva de la Asociación Agrícola del Distrito 22, que produce la feria anual en el recinto ferial de Del Mar.

La feria se celebrará del 12 de junio al 7 de julio, un total de 20 días, solo dos días menos que los 22 días de este año.

“Después de una Feria del Condado de San Diego 2023 segura, divertida, educativa y exitosa, estamos encantados de empezar a ver hacia el futuro, un año que pasaremos mirando hacia atrás - así como imaginando lo que se considerará ‘retro’ en el futuro”, dijo Carlene Moore, CEO del distrito, en un comunicado.

Anuncio

“Este tema es especialmente apropiado para nuestra feria”, añadió. “A través de todas las décadas que exploraremos en 2024, la Feria del Condado de San Diego sirvió como un lugar de reunión para nuestras diversas comunidades. La feria sigue siendo un activo vital de la comunidad hoy en día - un evento atesorado que reúne a la gente, les enseña sobre el mundo que nos rodea, y celebra la diversión y la tradición.”

Este año, la feria recibió a 997 720 visitantes, cifra superior a la asistencia de 973 508 de 2022, cuando la feria regresó en su totalidad tras una ausencia inducida por la pandemia. En 2019, la asistencia total alcanzó los 1.53 millones en 27 días.

La temática de este año llevará a los asistentes a través de varias décadas, desde los años 50 hasta los 90. Los organizadores prometen recuperar éxitos y fracasos de la moda, desde las faldas caniche y los pantalones de campana hasta los pantalones paracaídas y las cangureras.

Además de la moda, el tema tocará todos los aspectos de la oferta habitual de la feria: atracciones, entretenimiento, exposiciones, agricultura, animales, arte, comida y música. Habrá Pac-Man y Donkey Kong junto con hamburguesas estilo cafetería de los años 50, peinados hippies y atuendos disco.

Aún no se ha anunciado el programa de espectáculos de la Feria del Condado de San Diego.