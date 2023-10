Mexicanos en San Diego podrán votar para presidente por correo, internet o en el consulado

Show more sharing options

Por primera vez los mexicanos que radican en el condado de San Diego tendrán tres opciones para ejercer su voto en una elección federal: directamente en el consulado, por internet, o por correo postal.

El consulado de México en San Diego será una de las 23 sedes en el exterior en donde se permitirá votar de forma presencial en 2024, informó Arturo Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en una visita a la región fronteriza.

El INE —organismo autónomo que se encarga de las elecciones en México— ha incorporado gradualmente facilidades para connacionales que votan en el exterior desde que se concedió por primera vez ese derecho en 2006.

El objetivo es aumentar la participación desde el exterior que históricamente ha sido baja si se compara con el número de mexicanos que se estima radican fuera del país.

En la elección presidencial de 2018, cerca de 1.5 millones de mexicanos contaban con credencial para votar desde el extranjero, según datos del INE. De ellos, se registraron para votar alrededor de 180 mil, y finalmente lo hicieron cerca de 98 mil mexicanos.

“Nos encantaría que estos números se incrementaran significativamente”, dijo Castillo.

El INE estima que 12 millones de mexicanos viven en el exterior, de los cuales, el 97% lo hace en Estados Unidos.

Castillo dijo que el número de personas elegibles para votar “son suficientes para elegir el futuro de cualquier elección”. Citó el caso de los comicios presidenciales de 2006 en los que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de alrededor de 200 mil votos.

Los mexicanos en el exterior podrán votar el próximo año para elegir presidente y senadores; además de la gubernatura de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán o la jefatura de la Ciudad de México, siempre y cuando el votante sea originario de estos estados. También las diputaciones migrantes de la Ciudad de México y Oaxaca, y la diputación de representación proporcional en Jalisco.

Arturo Castillo Loza, miembro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de México y consejero electoral para votantes en el extranjero, habla durante una conferencia realizada en el Consulado General de México en San Diego, California (EE.UU). (Manuel Ocaño/EFE)

Para hacerlo se requiere contar con credencial para votar vigente —la cual puede obtenerse sin cita en el consulado— y registrarse para votar antes del 20 de febrero a través del portal votoextranjero.mx o por la línea INETEL (866) 986-8306 sin costo desde Estados Unidos.

Al registrarse para votar cada persona podrá elegir entre las tres opciones para ejercer su voto.

Para votar en persona se debe acudir al consulado mexicano el día de la elección, es decir, el 2 de junio de 2024.

Junto con San Diego, las otras sedes consulares en Estados Unidos en las que habrá voto presencial son: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington.

Fuera de Estados Unidos, se instalarán casillas en París (Francia), Montreal (Canadá) y Madrid (España).

En cada una de ellas habrá una casilla ordinaria con el número de boletas proporcional a las personas registradas para votar y una casilla especial con únicamente mil boletas, para aquellas personas que se encuentren fuera de su sección electoral.

El voto presencial se realizó por primera vez en el exterior este año para las elecciones de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, aunque únicamente se contó con cuatro sedes consulares.

Quienes se registren para votar por correo postal o internet, recibirán durante la primera semana de mayo, la boleta electoral o las claves de acceso, respectivamente.

El voto electrónico por internet se podrá ejercer desde el 18 de mayo y hasta el día de la elección, dijo Castillo.

El voto por internet —que se utilizó por primera vez en el exterior para elecciones locales en 2021— funciona con una tecnología para garantizar la integridad y confidencialidad del voto, dijo Castillo, quién agregó que el sistema es sometido a varias auditorías para prevenir que sea hackeado.

Para el correo postal, se recomienda enviar la boleta a más tardar el 24 de mayo para que llegue a México el día de la elección. Los gastos de envío corren a cuenta del INE.

Castillo destacó la importancia del voto desde el exterior ya que consideró que lo que pasa en México influye a sus connacionales fuera. “El hecho de que la gente migre no los desvincula de su comunidad de origen”, dijo. “Sí hay interés de las mexicanas y mexicanos que viven en el exterior por lo que pasa en su país”.

Maribel Solache, activista con el Employee Rights Center, ya se registró para votar de forma presencial y desde hace años ha sido promotora del voto de los mexicanos en el exterior.

Solache, quién es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dejó México hace más de dos décadas en búsqueda de mejores oportunidades para su familia. Actualmente vive en San Marcos.

“Me siento empoderada porque siento que un voto puede hacer la diferencia”, dijo Solache. “Los mexicanos que nos fuimos del país no lo hicimos porque no queramos al país o no nos interese. Nos fuimos por diferentes circunstancias. En mi caso, por la inseguridad y la falta de oportunidades”, dijo.

Las remesas que envían los paisanos desde el exterior son consideradas la principal fuente de ingresos para México, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio pasado.

Pero Solache dijo que les gustaría que los mexicanos en el exterior no sean solamente “los héroes de las remesas”, sino también “los héroes del voto”.

Solache de 52 años, no descarta en un futuro regresar a vivir a México en donde aún radica parte de su familia. Por ello, su deseo de seguir participando en las decisiones de México.

“Me importaría mucho saber que después de tantos años voy a encontrar un México mejor del que (dejé cuando) me fui”.