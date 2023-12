La fila peatonal en San Ysidro crece tras el cierre temporal del PedWest

Show more sharing options

El rostro de cansancio era inconfundible al preguntar a fronterizos cuánto tiempo hicieron de fila en el cruce peatonal a mediodía del lunes. Entre cuatro y cinco horas, estimaron varias personas al salir del PedEast en la garita de San Ysidro.

“Es desesperante”, dijo Nicolás Tercero, residente de Tijuana que cruzó para hacer unas compras. “A veces uno hasta se arrepiente de estar en la fila”.

Desde el fin de semana la comunidad fronteriza ha observado filas más largas de lo habitual, incluso para la temporada decembrina. Las demoras se adjudican en parte al más reciente cierre del cruce peatonal PedWest, ubicado a media milla de distancia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la semana pasada el cierre temporal del PedWest para destinar más recursos para el procesamiento de migrantes que han llegado a la frontera. Es la segunda vez que el PedWest cierra este año por el mismo motivo.

Esto significa que hasta nuevo aviso el único cruce para peatones disponible en San Ysidro será el PedEast, además del cruce peatonal en Otay Mesa.

El sábado, la fila peatonal de San Ysidro se extendía hasta el estacionamiento Easy Park de Tijuana: un escenario inusual. Peatones expresaban su sorpresa mientras caminaban para encontrar el final de la fila.

La mañana del lunes las largas filas continuaban. “Es la fila más larga que he hecho en todas las veces que he cruzado”, dijo Tercero, quién agregó que tiene más de 10 años cruzando la frontera de forma regular. De continuar de esta manera dijo que dudará en cruzar si no es algo necesario.

Las demoras no han sido exclusivas de los cruces peatonales. Personas que cruzaron en vehículo también reportaron filas de hasta más de ocho horas el fin de semana.

Un portavoz con CBP dijo el lunes que la agencia está “redirigiendo personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza. Esto podría afectar mínimamente las operaciones en los puertos de entrada locales, pero CBP abrirá tantos carriles como sea posible en los cruces para acomodar los aumentos”.

El cruce PedWest abrió en el verano de 2016 para ofrecer una nueva opción a las miles de personas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos por San Ysidro. Estuvo cerrado por casi tres años debido a la pandemia.

El PedWest reabrió en enero pero cerró nuevamente en respuesta a la situación migratoria en septiembre. El pasado 16 de noviembre reabrió nuevamente solo para cerrar semanas después. Por ahora se desconoce cuándo reabrirá otra vez.

“Ha sido golpe tras golpe”, dijo Jason Wells, director de la San Ysidro Improvement Corporation. “Lo que vimos este fin de semana fue un caos completo para cruzar”.

Wells dijo que el fin de semana fue quizá uno de los más importantes del año, no solamente para negocios, sino también para los trabajadores y personas que cruzan para visitar a sus familias.

Wells dijo que el hacer aún más lentos los cruces fronterizos pone en riesgo los 400 millones de dólares que se estima generan los negocios de San Ysidro en la temporada que va desde el 20 de noviembre hasta el 6 de enero.

“Lo más triste de todo es que es nuestro propio gobierno que nos está haciendo daño y en un momento tan crítico para nuestros negocios y comunidades”, dijo.

Líderes electos en el condado de San Diego han externado su preocupación con la decisión, ya que consideran que impacta la vida de los fronterizos y los negocios en el área de San Ysidro.