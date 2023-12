A partir del 1 de enero, todos los inmigrantes pueden calificar para Medi-Cal, más allá de su estatus legal

Show more sharing options

Milagro, inmigrante peruana del condado de Riverside, ha tenido un acceso intermitente a la atención médica en las dos décadas que ha estado en este país.

La mujer de 48 años, que trabaja como gerente administrativa en una organización sin fines de lucro, puede recibir atención de emergencia por un paquete limitado de beneficios que el estado pone a disposición de los inmigrantes sin papeles.

También ha podido tener sus mamografías, radiografías y análisis de sangre en clínicas que cobran en base a los ingresos del paciente. Sin embargo, conseguir citas lleva mucho tiempo y a menudo están lejos de su casa.

“Es muy frustrante, porque tienes que tener tiempo para ir, y no puedes simplemente perder un día de trabajo”, dijo Milagro, quien pidió que no se publicara su apellido por temor a las autoridades de inmigración.

Milagro y su esposo se encuentran entre los más de 700,000 inmigrantes de entre 26 y 49 años que se espera que califiquen para el seguro de salud completo a partir del 1 de enero.

Ese día, California dará el paso final para abrir Medi-Cal, el programa de atención médica del estado para residentes con bajos ingresos, a todos los que cumplan con los requisitos de elegibilidad, independientemente de su estatus migratorio.

Como he informado con frecuencia, obtener atención de calidad a través de Medi-Cal puede ser un desafío. Pero esta población —a menudo sostén económico del hogar que no puede permitirse enfermar— obtendrá un acceso mucho mejor a servicios como atención primaria y especializada, chequeos dentales de rutina, medicamentos recetados, atención hospitalaria, análisis, pruebas de imagen, y servicios de salud mental.

Los nuevos inscritos se sumarán a más de 655,000 niños, adultos jóvenes de hasta 25 años y adultos de 50 años y más que ya se han registrado en Medi-Cal a través de expansiones anteriores para residentes sin papeles, según los datos más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado.

Defensores de inmigrantes indican que las personas sin seguro médico generalmente están más enfermas y mueren más jóvenes. “Esto cambiará la vida de las personas que ahora podrán hacerse chequeos regulares, análisis, saber si pueden tener diabetes o hipertensión”, dijo Sarah Dar, directora de políticas en la oficina de Los Ángeles del California Immigrant Policy Center.

Milagro dice que está emocionada. “Nunca tuve chequeos regulares cuando era más joven”, dice. “Ahora, soy más consciente de que necesito cuidar de mi salud”.

Extender la cobertura completa de Medi-Cal a individuos elegibles de entre 26 y 49 años, independientemente de su estatus migratorio, se estima que costará al estado $1.4 mil millones en los primeros seis meses y $3.4 mil millones al año con la implementación completa.

La estimación del estado de poco más de 700,000 nuevos inscritos se basa en el número de personas en el grupo de edad que ya están registradas para un conjunto más pequeño de beneficios, conocidos como Medi-Cal de “alcance limitado”, una de ellas, Milagro. Este grupo se transferirá automáticamente al Medi-Cal completo el 1 de enero.

El estado ha comenzado a enviar avisos informándoles de los beneficios ampliados y dirigiéndolos a elegir un plan de salud de Medi-Cal, a menos que vivan en un condado que solo tenga un plan.

Será más difícil llegar a los inmigrantes restantes en el grupo de 26 a 49 años cubiertos por esta expansión, ya que el estado no sabe quiénes son, dónde están ni cuántos son. Defensores de pacientes, grupos comunitarios y oficinas de bienestar de los condados enfrentan varios obstáculos: barreras de idioma, desconfianza en las agencias gubernamentales y el temor de que inscribirse en beneficios públicos pueda poner en peligro las posibilidades de obtener la tarjeta de residencia (green card).

Un desafío es convencer a los inmigrantes de que es poco probable que estar en Medi-Cal afecte su futuro estatus migratorio bajo la llamada regla de carga pública.

Defensores señalan que California de todos modos no comparte la información de los inscritos con las autoridades federales de inmigración. Pero el sentimiento anti inmigrante que fue tan fuerte durante la administración Trump, y persiste mientras la nación se prepara para las elecciones de 2024, “envió un mensaje a estas comunidades de que deberían vivir en las sombras y de que no merecen beneficios”, explicó Dar.

Incluso será difícil encontrar a aquellos que ya están en la versión limitada de Medi-Cal si su información de contacto no está actualizada. Y podrían no ser conscientes de que formaban parte de Medi-Cal. Si, por ejemplo, tuvieron una crisis de salud, los llevaron a la sala de emergencias y simplemente se les pidió que firmaran algunos documentos para cubrir su tratamiento, podrían no entender lo que significa recibir un correo de Medi-Cal.

Y algunos pueden temer cualquier contacto con el gobierno.

Lena Silver, directora de políticas y defensa administrativa en Neighborhood Legal Services of Los Angeles County, dijo que condujo una sesión de capacitación donde una mujer que trabaja con jornaleros dijo que muchos (de ellos?) tenían miedo de abrir los sobres que habían recibido.

El Departamento de Servicios de Atención Médica está liderando una campaña de divulgación en 19 idiomas que incluye anuncios en radio, televisión y redes sociales.

Lo que potencialmente complica las cosas es el hecho de que la expansión de los beneficios de salud a este último (y más grande) grupo de inmigrantes coincide con la llamada cancelación de Medi-Cal, en la que más de 900,000 beneficiarios, hasta ahora, han sido eliminados del programa, principalmente debido a trámites incompletos, al expirar las exenciones por la pandemia.

Los inmigrantes con Medi-Cal limitado también deben demostrar que continúan siendo elegibles en base a sus ingresos, para evitar ser eliminados en el proceso de cancelación, lo que puede resultar confuso cuando dicha solicitud se suma al aviso que les informa sobre sus nuevos beneficios recién ampliados.

Si tú mismo eres indocumentado, o un amigo o un ser querido (lo es?), hay recursos disponibles para ayudar a navegar el proceso de inscripción en Medi-Cal. Una página en el sitio web del Departamento de Servicios de Atención Médica (dhcs.ca.gov) explica la expansión y tiene preguntas y respuestas frecuentes en varios idiomas detallando los nuevos beneficios.

Si necesitas ayuda para inscribirte en un plan de Medi-Cal o llenar formularios para demostrar tu elegibilidad, prueba con Health Consumer Alliance (healthconsumer.org o 1-888-804-3536).

Las clínicas comunitarias también son buenas fuentes, al igual que las oficinas de los condados que administran Medi-Cal.

Brenda, residente del condado de Los Ángeles de 33 años que también pidió que no se publicara su apellido porque no tiene papeles, dijo que será “una gran bendición” obtener beneficios completos de Medi-Cal.

Brenda llegó desde México cuando era niña y ha tenido que pagar la mayoría de sus necesidades de atención médica de su propio bolsillo. Rara vez va al médico, no ha visto a un dentista en tres años a pesar de los dolores de muelas, y ha usado los mismos anteojos por cinco años.

A partir de enero, planea hacerse una prueba de detección de cáncer de mama y diabetes, que es frecuente en su familia. Y dijo: “definitivamente quiero arreglar mis dientes. Siempre he querido una sonrisa Colgate”.