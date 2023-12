‘Me dijeron que no tengo cobertura’: Californianos sorprendidos por haber perdido su seguro de Medi-Cal

Florinda Miguel llevó a su hija de 6 años a una cita de rutina con el dentista a principios de diciembre y descubrió que su cobertura de Medi-Cal había caducado.

La tomó por sorpresa. No había tenido que renovar la cobertura de Medi-Cal de sus hijos en casi cuatro años. La residente de Los Ángeles dijo que no recuerda haber recibido ningún aviso o documentación de renovación por correo este año. “No sé si lo enviaron, si se perdió, no sé pero no lo recibí”, dijo.

El examen dental de su hija costaría $60, más el costo de cualquier trabajo que fuera necesario realizar. Tuvo que posponer la visita al dentista hasta que pudiera restablecer su Medi-Cal.

Esta primavera, los estados reiniciaron las revisiones de elegibilidad para personas de bajos ingresos inscritas en Medicaid, más conocido como Medi-Cal en California. Estos chequeos suelen realizarse todos los años, pero el gobierno federal los suspendió en 2020 para que las personas mantuvieran los beneficios de salud durante la pandemia de COVID-19.

Ahora, seis meses después del proceso de elegibilidad renovado, miles de californianos se están dando cuenta de que están perdiendo su cobertura debido a documentación faltante o incompleta. Muchos, como los hijos de Miguel, todavía son elegibles, pero no se enteran de que se quedarán sin cobertura hasta que busquen atención médica.

A más de 928,000 personas se les canceló Medi-Cal entre junio y octubre, según datos estatales. La gran mayoría de ellos (cerca del 90%) perdió la cobertura de Medi-Cal debido a las llamadas “razones procesales”, que a menudo significan problemas con el papeleo. California tiene la cuarta peor tasa de despidos relacionados con problemas de procedimiento en el país, según la organización de investigación de políticas de salud KFF (anteriormente conocida como Kaiser Family Foundation).

Entre los californianos que debían renovar Medi-Cal, el 47% mantuvo la cobertura, el 15% fue expulsado por problemas de papeleo, el 2% ya no califica y el 35% todavía está bajo revisión, muestra el rastreador de KFF.

Las personas que pierden su Medi-Cal pero aún son elegibles pueden volver a obtenerlo dentro de un período de gracia de 90 días, siempre que presenten su solicitud. cualquier información faltante por correo o en línea. En octubre, el programa cubría a 15.1 millones de personas.

Los californianos no están preparados para las renovaciones de seguros

Los defensores dicen que hay varias razones por las que las personas pueden estar perdiendo la cobertura aunque sean elegibles para ella. Muchas personas simplemente no estaban preparadas o no sabían que este proceso de verificación se había reiniciado.

“Durante el COVID el mensaje era ignorar, ignorar, no te preocupes. Durante casi cuatro años le dijimos a la gente que no se preocupara y de repente tuvieron que preocuparse”, dijo Celia Valdez, directora de extensión y educación de la organización sin fines de lucro de Los Ángeles Maternal and Child Health Access.

“Muchos [inscritos] están diciendo ‘No pude surtir mi receta, fui al médico y me dijeron que no tengo cobertura’”, dijo Valdez.

Las personas a las que se les cancela la inscripción por “razones de procedimiento” tienden a clasificarse en varios grupos, dijo Yingjia Huang, subdirectora adjunta del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, la agencia estatal que supervisa el programa Medi-Cal. Por ejemplo, es posible que algunas personas ahora tengan seguro médico a través de un empleador y no estén completando la documentación porque ya no necesitan Medi-Cal ni calificarían.

Otros se mudaron durante la pandemia y no informaron su nueva dirección a la oficina de Medi-Cal de su condado, por lo que no recibieron las alertas de renovación. Es posible que otros inscritos, especialmente aquellos que son nuevos en el programa, no comprendan que las revisiones anuales son la norma.

Los defensores de la salud añaden que algunas personas pueden estar presentando sus documentos cerca de la fecha límite y es posible que las oficinas del condado no los procesen a tiempo.

Más renovaciones automáticas de Medi-Cal

The Children’s Partnership, una organización sin fines de lucro, publicó la semana pasada un informe sobre las experiencias de padres y tutores al renovar la cobertura de sus familias. El informe señaló varios obstáculos que, según los padres, contribuyeron a que sus hijos perdieran la cobertura, entre ellos: llamadas telefónicas no devueltas, tiempos de espera prolongados, instrucciones confusas, acceso limitado a traductores, sentimientos de discriminación y falta de conciencia.

Según el informe, las brechas en la cobertura provocaron retrasos en la atención, omisión de medicamentos y costos de bolsillo para las familias.

Huang, del departamento de servicios de atención médica, dijo que el estado está trabajando para aumentar la cantidad de personas cuya cobertura puede renovarse automáticamente utilizando bases de datos electrónicas estatales que pueden verificar los ingresos y la elegibilidad de un afiliado.

“Nuestras tasas [de renovación automática] históricamente han sido más bajas que las de muchos de los otros estados, probablemente tengan más fuentes electrónicas y bases de datos que pueden usar”, dijo Huang. El estado ha estado recibiendo consejos de automatización y asistencia técnica del gobierno federal para aumentar la cantidad de casos que pueden renovarse automáticamente, dijo Huang.

“Eso simplemente alivia la carga administrativa de nuestros miembros y de nuestros condados”, dijo Huang.

Valdez y otros defensores de la salud dicen que existen lagunas importantes en el apoyo a las personas que tienen preguntas o necesitan ayuda. Llamar a las oficinas de Medi-Cal del condado puede resultar en esperas de horas y organizaciones como la suya tienen capacidad limitada, dijo. Las personas que no están conectadas con un defensor o un consejero de inscripción podrían perderse en el proceso.

Entre las principales preguntas y comentarios de las personas que buscan ayuda está que el papeleo es mucho o es demasiado confuso, dijo Kimberley Graham, directora de acceso de pacientes en AltaMed Health Services, un sistema clínico en los condados de Los Ángeles y Orange que brinda servicios de inscripción.

“Y no saben qué hacer. Muy a menudo los paquetes se abren, pero están completamente en blanco”, dijo Graham. “La siguiente pregunta es ‘¿Tengo que hacer esto todos los años?’”

La respuesta es sí, dijo Graham.

Esta nota se realizó con el respaldo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan y a un precio que puedan pagar. Visite www.chcf.org para obtener más información.