Así es el confinamiento solitario para migrantes bajo ICE: “Sobrepasa criterios de tortura por la ONU”

Expertos califican cruel y arbitraria la práctica del confinamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigidos a los migrants detenidos en sus instalaciones. Simplemente, la agencia utilizó el confinamiento solitario más de 14,000 veces desde el 2018, de acuerdo a expertos de derechos y medicina.

ICE utilizó el confinamiento solitario al menos 14,264 veces entre 2018 y 2023, según uno de los informes más amplios sobre el uso del aislamiento en un total de 125 centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos hasta la fecha.

Este régimen se utiliza de forma arbitraria y como castigo contra los inmigrantes como infracciones por “usar malas palabras” o un “beso consensual”.

La investigación documenta que las personas puestas en confinamiento solitario por ICE pasaron en promedio 27 días en aislamiento, excediendo el período de 15 días que constituye tortura tal como se define actualmente por expertos de las Naciones Unidas (ONU).

Los hallazgos clave incluyen que unos 682 encierros en régimen de aislamiento duraron al menos 90 días, mientras que 42 duraron más de un año. Los datos recabados exponen que una persona en el Centro de Detención de Otay Mesa en California estuvo recluida en régimen de aislamiento durante 759 días consecutivos.

El número total de colocaciones en régimen de aislamiento y la duración promedio de la estancia en 2023 parecen ser mayores que en años anteriores, lo que sugiere un aumento reciente y continuo en el uso y la duración del confinamiento en solitario en las detenciones de ICE.

El informe, “Endless Nightmare”: Torture and Inhuman Treatment in Solitary Confinement in U.S. Immigration Detention, tiene como coautores a Médicos por los Derechos Humanos (PHR), investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard (HMS) y profesores y estudiantes del Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de Harvard (HIRCP) de la Facultad de Derecho de Harvard.

“Nuestra investigación arroja luz sobre la ‘caja negra’ del confinamiento solitario en la detención de inmigrantes, documentando cuán excesivo, cruel y arbitrario ha sido el uso del confinamiento solitario, en algunos casos incluso cumpliendo con los criterios de tortura de la ONU”, dijo Phil Torrey, JD , coautor del informe y profesor clínico asistente de derecho en la Facultad de Derecho de Harvard.

El nuevo estudio se basa en documentos internos de ICE obtenidos después de seis años de solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y litigios posteriores iniciados por el HIRCP.

Los investigadores del HMS también realizaron entrevistas en profundidad con 26 personas que estuvieron recluidas en régimen de aislamiento en centros de detención de inmigrantes en los últimos años.

Katherine Peeler, MD, coautora del informe, experta médica de PHR y profesora asistente de pediatría de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que las prácticas de confinamiento solitario de ICE causan consecuencias inaceptables para la salud física y mental y, en algunos casos, para toda la vida.

“Muchas personas que buscan asilo y otros inmigrantes vienen a los Estados Unidos en busca de seguridad solo para ser obligados a permanecer en una celda claustrofóbica durante semanas, meses o incluso años”, dijo “ICE debe poner fin al uso del confinamiento solitario”, agregó.

Los expertos aseguran que los inmigrantes detenidos reciben atención médica deficiente y el confinamiento solitario crea y agrava condiciones de salud física y mental, asi mismo el confinamiento solitario de ICE daña desproporcionadamente a las personas con vulnerabilidades, particularmente a las personas transgénero y a aquellas con condiciones médicas y de salud mental.

“Estar en solitario es como jugar con la mente en otro nivel. Para molestarte, para lastimarte, para ofenderte, para hacerte sentir menos que nada. Incluso tu biología cambia, tu forma de ver el mundo cambia… tu mente y tu cuerpo se rompen en pequeños pedazos”, dijo a los investigadores un hombre de 50 años que estuvo recluido en régimen de aislamiento en el Centro de Procesamiento ICE del Noroeste en Washington.

Actualmente, ICE está deteniendo a más de 37,000 personas, incluidos residentes de larga duración en Estados Unidos, personas que buscan asilo y sobrevivientes de trata, tortura y otros abusos contra los derechos humanos.

Arevik Avedian, PhD, coautor del informe, profesor de derecho y director del Grupo de Investigación Empírica de la Facultad de Derecho de Harvard, sostuvo que el trato agonizante e inhumano expuesto en este estudio es probablemente sólo la punta del iceberg.

Y es que segun los documentos recabados, ICE nisiquiera lleva un conteo organizado de los confinamientos.

“Como lo han demostrado investigaciones anteriores, ICE rutinariamente subestima y tergiversa el uso del confinamiento solitario. Las cifras de nuestro estudio son probablemente una estimación mínima del número y la duración de las colocaciones en régimen de aislamiento. La situación en las instalaciones de ICE en todo el país probablemente sea mucho más grave de lo que muestran nuestros datos”.

El informe destaca cómo ICE viola consistentemente sus propias políticas, pautas y directivas sobre confinamiento solitario. Un análisis legal detallado también muestra cómo ICE no cumple con las leyes y estándares estadounidenses e internacionales.

Entre los 8,788 registros de este período en los que ICE informó el estado de salud mental de los inmigrantes en régimen de aislamiento, más del 40 por ciento tenían condiciones de salud mental documentadas.

Tessa Wilson, coautora del informe y oficial superior del Programa de Asilo en PHR, recordó que el presidente Biden se comprometió a poner fin al régimen de aislamiento durante su campaña de 2020. Pidió también a la Casa Blanca y al Congreso actuar ahora para salvaguardar la salud y los derechos de quienes están bajo su custodia poniendo fin para siempre a esta práctica.

“Sin embargo, el uso atroz del régimen de aislamiento está aumentando”, dijo. “A pesar de años de informes de denunciantes, investigaciones de supervisión y activismo valiente por parte de personas afectadas y defensores, nuestro informe deja claro que no ha habido ningún progreso o reforma significativa durante la última década”.