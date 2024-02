Activistas votarán a favor de Biden si promulga estos cinco elementos en su plataforma

Más de tres decenas de destacados grupos latinos, de derechos civiles, religiosos y pro inmigrantes dentro de Estados Unidos, dan a conocer un plan que describe cinco prioridades críticas necesarias para que el gobierno de Biden pueda asegurar sus votos.

Mientras el favorito para la presidencia del Partido Republicano, Donald Trump, emerge de su última victoria en el caucus con una agenda anti inmigrante que los activistas califican como cruel, estos mismos sostienen que es imperativo que el presidente Biden ofrezca una visión alternativa para los votantes del 2024, quienes quieren ver soluciones que promuevan una seguridad fronteriza humana, así como vías legales para los inmigrantes establecidos desde hace mucho tiempo en Estados Unidos.

El plan, 2024 Immigration Policies: A blueprint for the Biden-Harris Administration, es un empuje dirigido al presidente en su último año en el mandato, recomienda cinco pasos en una agenda que brinde protección y alivio para mantener unidas a las familias inmigrantes al mismo tiempo que se reconstruye el sistema de inmigración.

“La administración Biden-Harris debe usar su autoridad legal para extender las protecciones más amplias al mayor número de personas, incluidas poblaciones asentadas desde hace mucho tiempo como los Dreamers y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), además de implementar prioridades de aplicación inteligentes que mantengan a las familias unidas y fortalecer la capacidad de procesamiento en USCIS para abordar los retrasos”, aboga el reporte.

El conjunto de unas 35 organizaciones pide en segundo lugar la erradicación de la discriminación, y la lucha para combatir el racismo en el sistema, por medio de las protección a los solicitantes de asilo haitianos y otros negros de la separación familiar, los abusos durante la detención y otras barreras a los servicios y beneficios esenciales.

En ausencia de una acción bipartidista en el Congreso, corresponde al presidente Biden utilizar todas las herramientas a su disposición para ofrecer oportunidades a los Dreamers y a los inmigrantes establecidos desde hace mucho tiempo para que puedan continuar trabajando legalmente, según el conjunto de organizaciones.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, la organización latina de defensa y derechos civiles más grande del país, dijo que si bien el Congreso una vez más no ha actuado para arreglar el sistema de inmigración, todavía hay pasos que se pueden tomar para mejorarlo.

“Este plan nos muestra formas en que la administración puede extender protecciones duraderas a las personas indocumentadas, incluidos los titulares de DACA y TPS, y estabilizar a las familias estadounidenses y fortalecer nuestra economía. Las soluciones contenidas en este informe son viables, coherentes con nuestros valores y prometen acercarnos a lograr reformas que cuenten con un amplio apoyo del pueblo estadounidense”, dijo.

Kerri Talbot, directora ejecutiva de Immigration Hub, una de las organizaciones que revela el plan, dijo que bajo el ex presidente Trump, el sistema de inmigración casi colapsó con reglas que separaron a menores de inmigrantes, inmigrantes privados de apoyos vitales críticos y solicitantes de asilo bloqueados para acceder a la seguridad, mismas propuestas para sus intenciones en el 2025.

“La política de inmigración ya no puede centrarse únicamente en la frontera sur. Es hora de ampliar nuestros horizontes y garantizar que los Dreamers y los inmigrantes establecidos desde hace mucho tiempo puedan continuar trabajando y contribuyendo a nuestra nación”, dijo.

De acuerdo con los activistas, la administración ha logrado avances notables al rescindir o actuar de otro modo sobre 330 políticas de la era Trump, además de emitir nuevas políticas que revisan las prioridades de aplicación de la ley en el interior. Sin embargo, es primordial, en tercera estancia, la promoción de vías migratorias seguras y ordenadas como parte de una gestión fronteriza justa, humana y ordenada.

“Es imperativo que la administración defienda agresivamente las vías legales existentes hacia los Estados Unidos y mejore drásticamente la infraestructura y los procedimientos de gestión fronteriza para alinearse con las necesidades de la comunidad”, lee el plan.

Como cuarto y quinto escalón, el plan pide que Biden restaure y fortalezca los sistemas de asilo y refugiados para garantizar un trato y protección humanos, al construir un programa de reasentamiento que sea más resiliente y equitativo, así como fortalecer la gestión colaborativa de la migración hemisférica, incluida la migración climática, y promover la cooperación regional.

Para Haddy Gassama, director de Políticas y Defensa de UndocuBlack Network, el pedido es justo tras los últimos años de un nivel sin precedentes de deportaciones, detenciones y muertes de inmigrantes negros, asi como ataques al derecho a solicitar asilo en formas que impactan de manera desproporcionada a los migrantes negros.

“Ahora más que nunca, es vital que la administración Biden-Harris cumpla sus promesas a las comunidades de inmigrantes negros”,dijo Gassama. “Este Plan presenta a la administración una oportunidad para cambiar de rumbo, protegiendo a los inmigrantes, incluido los negros”.

Entre las organizaciones que firman se encuentran: Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), CASA, Center for Law and Social Policy, Church World Service, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Coalition on Human Needs, Communities United for Status & Protection (CUSP), Community Change, Hispanic Federation, Human Rights First, International Refugee Assistance Project (IRAP), Mi Familia Vota, NAKASEC, National Immigrant Justice Center, National LGBTQ Task Force, National Partnership for New Americans Americans, People’s Action, Robert F. Kennedy Human Rights, Save the Children, UndocuBlack Network, UnidosUS, United We Dream, Voto Latino, Witness at the Border.