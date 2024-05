Un vistazo a los comentarios del papa Francisco sobre las personas LGBTQ+

Show more sharing options

CIUDAD DEL VATICANO.— La disculpa emitida por el papa Francisco por usar un término vulgar para referirse a los hombres gays es el comentario sobre las enseñanzas de la iglesia católica acerca de la homosexualidad que ha captado más recientemente la atención del público.

Francisco se ha caracterizado por su acercamiento a los católicos LGBTQ+, pero en sus 11 años de pontificado, también han surgido muchos problemas debidos a su manera informal de hablar y a su alcance, lo que demuestra lo tenso que es el tema para la Iglesia.

Oficialmente, la Iglesia católica enseña que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. También dice que los hombres que “practiquen la homosexualidad, presenten tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostengan la así llamada cultura gay” no pueden ser ordenados como sacerdotes.

A continuación, un vistazo a los comentarios más notables de Francisco.

— 30 de julio de 2013. En su primera conferencia de prensa, dijo “¿Quién soy yo para juzgar?” cuando se le preguntó sobre un sacerdote presuntamente gay, lo que indicaba un enfoque más generoso para los católicos LGBTQ+.

— 21 de mayo de 2018: Le dijo a un hombre gay, “Dios te hizo así y te ama”.

— 28 de agosto de 2018: El Vaticano elimina de la transcripción oficial en línea de una conferencia de prensa, realizada en un vuelo, la frase de Francisco donde dice que los niños homosexuales podrían recurrir a la “psiquiatría”.

— 2 de noviembre de 2020: El Vaticano aclara el apoyo del papa a las protecciones legales para las parejas del mismo sexo.

— 24 de enero de 2023: Declara en una entrevista con The Associated Press que “ser homosexual no es un delito”.

— 28 de enero de 2023: Aclara sus comentarios a la AP que implicaban que, si bien la actividad homosexual no es un delito, es un pecado ante los ojos de la Iglesia. “Simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica, que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado”.

— 24 de agosto de 2023: En el Día Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, dirigió a una multitud de medio millón de jóvenes coreando “todos, todos, todos” para enfatizar que todos son bienvenidos en la Iglesia católica.

— 21 de octubre de 2023: Aprueba un documento que permite que las personas transgénero reciban el bautismo y funjan como padrinos.

— 19 de diciembre de 2023: Aprueba la bendición a parejas del mismo sexo siempre que no se asemeje al matrimonio, desatando una fuerte oposición de obispos conservadores de África, Asia y otras partes.

— 25 de marzo de 2024: Aprueba un documento doctrinal que declara que la cirugía de reasignación de género es una violación grave de la dignidad humana, al igual que el aborto y la eutanasia, como una práctica que rechaza el plan de Dios para la vida.

— 20 de mayo de 2024: Según informes, Francisco dijo que “ya existe un aire de mariconería” en los seminarios, en comentarios hechos a puerta cerrada ante obispos italianos para reafirmar la prohibición de la Iglesia contra los sacerdotes gays. Más tarde, se disculpó por la ofensa.