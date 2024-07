‘Jugando a la ruleta del COVID’: algunos infectados por variantes de FLiRT reportan sus síntomas más desagradables hasta el momento

Share via

Share via Close extra sharing options

A medida que avanza la temporada de viajes de verano, los casos de COVID y las hospitalizaciones están aumentando en el condado de Los Ángeles, y algunos de los que se reinfectaron recientemente están descubriendo que su último episodio es el peor hasta ahora.

No hay señales en este momento de que las últimas variantes del coronavirus estén produciendo una enfermedad más grave, ni a nivel nacional ni en California.

Pero algunos médicos dicen que este último aumento de casos de COVID desafía un mito que se mantiene desde hace mucho tiempo: aunque las nuevas infecciones por COVID suelen ser leves en comparación con un primer contacto con la enfermedad, aún pueden causar una enfermedad grave . Incluso si alguien no necesita visitar la sala de emergencias o ser hospitalizado, las personas a veces describen síntomas agonizantes.

Anuncio

“El dogma es que cada vez que se contrae COVID, la enfermedad es más leve. Pero creo que debemos mantener la mente abierta ante la posibilidad de que algunas personas presenten síntomas peores”, dijo el Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco.

Cada vez que uno contrae COVID, dijo, es “como jugar a la ruleta del COVID”.

Esto subraya la necesidad de tener precaución durante los viajes y actividades de verano, aunque el riesgo general sigue siendo relativamente leve.

Dado que la experiencia de cada persona con el COVID es diferente y está influida por una serie de factores, es difícil cuantificar cuántas personas están experimentando síntomas más agudos ahora en comparación con infecciones anteriores. Pero, según se sabe, incluso en los sitios de redes sociales, las personas están expresando su conmoción por lo enfermas que se han vuelto a causa de las últimas subvariantes, que han recibido el apodo colectivo FLiRT .

“Tengo mucha flema, pero me duele mucho toser porque tengo la garganta literalmente en llamas”

“He tenido COVID varias veces, pero esta es la peor que he tenido”, escribió una persona en Reddit . La persona informó que tenía fiebre recurrente, estaba tan congestionada que no podía respirar por la nariz, “una presión terrible en los senos nasales y dolor de cabeza... y no puedo permanecer de pie durante mucho tiempo sin sentir que estoy a punto de desmayarme”.

“Antes, el COVID se sentía como un resfriado común, pero esta cepa está causando estragos”, escribió la persona. “No me gusta quejarme de esta manera, pero me sorprende lo mucho que me está afectando”.

Otra persona escribió que su “garganta parece hojas de afeitar” y que se siente como si estuviera “viviendo una miseria”.

“Tengo mucha flema, pero me duele mucho toser porque tengo la garganta literalmente en llamas”, escribió la persona . “Esta es la cuarta vez que tengo Covid y juro que siento que esto es lo peor que he sentido nunca”.

Otros que eludieron el COVID durante más de cuatro años se infectaron este verano.

Una persona se enfermó y dio positivo por primera vez después de organizar una reunión por el Día del Padre para 12 personas. La persona describió “escalofríos incontrolables que me hacían temblar el cuerpo, tan fuertes que no podía sentir la mayoría de las yemas de los dedos”.

Una enfermera de 42 años, que ha tenido COVID cuatro veces, dijo que su última enfermedad ha sido “intensa, con fiebre, tos, presión en la cabeza y dolor. Está atacando mi garganta y mi capacidad para tragar”.

Sin embargo, otros han dicho que cada vez que se enfermaron de COVID, les fue más fácil recuperarse . Y una persona que se contagió por primera vez escribió que tuvo “síntomas súper leves [que] se parecen a un brote de alergia estacional”.

Algunos estudios respaldan la idea de que las infecciones posteriores por COVID plantean riesgos adicionales. Un informe de 2022 publicado en la revista Nature Medicine, centrado en los veteranos, concluyó que “en comparación con las personas no infectadas, los riesgos y las cargas acumuladas de una infección repetida aumentaron según el número de infecciones”, lo que aumenta el riesgo de problemas médicos, hospitalización y muerte.

Y aunque la prevalencia de COVID prolongada parece estar disminuyendo , los médicos advierten que existe el riesgo de desarrollar el síndrome con cada infección. Un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. el verano pasado decía que la prevalencia de COVID prolongada entre los adultos estadounidenses era del 7,5 % a principios de junio de 2022, pero había disminuido a mediados de junio de 2023 al 6 %, que sigue siendo una proporción notable de la población.

Hay varias razones potenciales por las que una enfermedad posterior por COVID podría sentirse peor que la primera . Digamos que una persona que fue vacunada y recibió la última dosis de refuerzo en 2021 se infectó en 2022 y luego nuevamente en 2024. El lapso relativamente largo sin estar expuesto a la infección, o a una dosis de refuerzo, “tal vez llevó a que [su cuerpo] no tuviera tanta memoria inmunológica. Y las variantes han cambiado tanto de todos modos, que es como exponerse a algo relativamente diferente del virus que el sistema inmunológico había visto antes”, dijo Chin-Hong.

Si no nos mantenemos al día con las vacunas contra la COVID, que “recuerdan al sistema inmunológico cómo son las variantes más actuales”, una infección reciente puede hacer que el cuerpo actúe relativamente sorprendido ante las subvariantes FLiRT que ahora son dominantes en todo el país.

“Ha evolucionado mucho y el cuerpo dice: ‘Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo?’”, dijo Chin-Hong.

La lógica es muy similar para las vacunas anuales contra la gripe, que se formulan cada año con la esperanza de preparar el sistema inmunológico contra las versiones circulantes dominantes de ese virus.

Se estima que durante la semana que finalizó el sábado, el 70,5 % de las muestras de COVID en todo el país correspondían a las subvariantes FLiRT (conocidas oficialmente como KP.3, KP.2 y KP.1.1), frente al 54,9 % del mes anterior. Se estima que otra subvariante estrechamente relacionada, la LB.1, comprende el 14,9 % de las muestras, frente al 10 % del mes anterior.

La inmunidad previa de las vacunas antiguas todavía puede hacer un buen trabajo para proteger a muchas personas de enfermarse gravemente. Pero sin el refresco que viene con una vacuna actualizada, Chin-Hong dijo que el sistema inmunológico “probablemente no podrá detener el virus en su camino, o neutralizarlo tan pronto como entre, porque se ve muy diferente, antes de activar la inmunidad de memoria”.

“Mientras tanto”, añadió, “este virus está infectando células felizmente, mientras el cuerpo intenta usar su memoria actual para crear nuevas células inmunes”.

También es notable que, incluso para los adultos más jóvenes que se consideran al día con sus vacunas contra el COVID, ha pasado casi un año desde su última vacunación, y la eficacia de la vacuna se debilita con el tiempo.

Un informe publicado por los CDC en febrero concluyó que recibir la vacuna contra la COVID actualizada para 2023-24 brindaba aproximadamente un 54 % más de protección contra la enfermedad sintomática en comparación con no recibir la vacuna. La eficacia de la vacuna contra la infección sintomática es mayor en los primeros meses después de recibir la vacuna actualizada.

Las vacunas siguieron proporcionando una buena protección contra la hospitalización y la muerte.

Internacional Con 100 millones de aves muertas, la industria podría servir de ejemplo a granjeros ante gripe aviar A medida que la industria láctea de Estados Unidos se enfrenta un brote de gripe aviar, con casos registrados en docenas de granjas y la enfermedad propagándose a las personas, la del huevo podría servir de ejemplo sobre cómo frenarla, pero muestra también la dificultad de erradicar el virus.

En el condado de Los Ángeles, los casos de COVID y las hospitalizaciones siguen aumentando. En la semana que finalizó el 30 de junio, se notificaron un promedio de 229 casos de coronavirus al día, frente a los 106 del mes anterior. Y en la semana que finalizó el 29 de junio, hubo un promedio de 197 personas infectadas con coronavirus en los hospitales por día, frente a las 117 del mes anterior. Y aunque las hospitalizaciones por COVID son ahora más altas que en este mismo momento el año pasado, siguen estando por debajo del pico relativamente leve observado en el verano de 2023.

Los casos informados oficialmente son un recuento inferior al real, ya que solo tienen en cuenta las pruebas realizadas en centros médicos y no tienen en cuenta las pruebas realizadas en casa ni a quienes no se hacen la prueba. En el condado de Los Ángeles, el pico de COVID del verano pasado alcanzó su punto máximo a fines de agosto con 571 casos por día y alcanzó un máximo de 620 personas infectadas con coronavirus por día en los hospitales a principios de septiembre.

Los niveles virales en las aguas residuales del condado de Los Ángeles se han mantenido relativamente estables. Para la semana que terminó el 22 de junio, los niveles virales más recientes disponibles en las aguas residuales fueron del 17 % del pico del invierno de 2022-23, lo mismo que la semana anterior. El verano pasado alcanzó su pico a principios de septiembre, cuando los niveles virales en las aguas residuales fueron del 38 % del pico del invierno anterior.

La tasa de resultados positivos en las pruebas de coronavirus sigue aumentando en California. En la semana que finalizó el 1 de julio, el 10,6 % de las pruebas de coronavirus en todo el estado arrojaron resultados positivos, frente al 4,1 % del mes anterior. La tasa de resultados positivos en las pruebas del verano pasado alcanzó un máximo del 13,1 %, hacia finales de agosto.

La aceptación de la vacuna contra el COVID actualizada, que se puso a disposición en septiembre, ha sido relativamente baja. Desde entonces, el 36,7 % de los adultos mayores de California de 65 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna actualizada , al igual que el 18,5 % de los adultos de entre 50 y 64 años y el 10 % de los adultos más jóvenes, de hasta 49 años.

Para las personas que no se han vacunado en el último año, “deberían pensar en vacunarse, especialmente si son mayores y tienen el sistema inmunológico comprometido”, dijo Chin-Hong. Se siguen reportando cientos de muertes por COVID-19 a nivel nacional cada semana, y las personas mayores y las personas inmunodeprimidas son las que corren mayor riesgo.

Incluso si se vacuna ahora para la temporada 2023-24, podrá recibir la vacuna contra el COVID actualizada que estará disponible este otoño. Los CDC recomendarán que todas las personas de 6 meses o más reciban la versión actualizada de la vacuna para la temporada 2024-25.

Un buen momento para recibir la vacuna contra la COVID 2024-25 es en octubre, afirmó Chin-Hong

Chin-Hong dijo que incluso a los trabajadores de la salud se les debe recordar los protocolos adecuados de control de infecciones por COVID, como la importancia de hacerse la prueba cuando uno se siente enfermo y de informar sobre su enfermedad a su empleador.

“Parece que todo el mundo piensa que el COVID es algo normal ahora”, dijo Chin-Hong. Pero tomar medidas sensatas (como que los compañeros de trabajo decidan no ir a trabajar cuando estén enfermos y se hagan la prueba cuando tengan síntomas) puede marcar una gran diferencia para limitar el COVID a un número menor de personas.

Y con el aumento de casos de COVID, también es un recordatorio de que es sensato tener una mascarilla en el bolsillo para ponértela si estás cerca de una persona enferma, dijo Chin-Hong.