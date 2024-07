Destacado demócrata pide a Biden abandonar contienda; su partido busca nominarlo antes de convención

Share via

El representante de California, Adam Schiff, se convirtió el miércoles en el demócrata de más alto perfil en pedirle al presidente Joe Biden renunciar a su intento de reelección, mientras el partido sigue adelante con sus planes para realizar una votación virtual para convertir formalmente a Biden en su candidato en la primera semana de agosto, antes del inicio presencial de la convención del partido, que está programado para dos semanas después.

La decisión de programar la votación nominal se produce después de que unos 20 miembros demócratas del Congreso hicieran un llamado a Biden para que se retire de la contienda presidencial tras su vacilante desempeño en el debate contra el expresidente republicano Donald Trump el mes pasado. Entre los votantes demócratas de todo el país, casi dos terceras partes dicen que Biden debería hacerse a un lado y dejar que su partido nomine a un candidato distinto, según una encuesta de AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos divulgada el miércoles, debilitando en gran medida su afirmación, hecha después del debate, de que los “demócratas promedio” siguen con él, aun cuando algunos “grandes nombres” se han vuelto en su contra.

“Si bien la decisión de retirarse de la campaña le pertenece únicamente al presidente Biden, pienso que es el momento de que pase la estafeta”, dijo Schiff, un aliado clave de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi que se postula este año para el Senado, en un comunicado. “Y al hacerlo, garantice su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en la próxima elección”.

El anuncio de Schiff se produjo después de que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, alentaran a la Comisión Nacional Demócrata a retrasar una semana los planes para realizar la votación virtual para volver a nominar a Biden, que pudo haberse realizado tan pronto como el domingo, según dos personas familiarizadas con la situación y que hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Ahora, el comité encargado de elaborar las reglas de la Convención Nacional Demócrata se reunirá el viernes para discutir los planes y los finiquitarán la próxima semana, según una carta enviada a los miembros el miércoles y obtenida por The Associated Press. La carta, elaborada por los copresidentes, Leah D. Daughtry y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dice que la votación virtual no se realizará antes del 1 de agosto, pero que el partido sigue comprometido a realizarla antes del 7 de agosto, que es el plazo fijado por el estado de Ohio.

“No implementaremos un proceso de votación virtual apresurado”, escribieron Daughtry y Walz, “aunque iniciaremos nuestra importante consideración de cómo funcionaría un proceso de votación virtual”.

La convención demócrata inicia el 19 de agosto en Chicago, pero el partido anunció en mayo que pasaría revista anticipadamente para asegurarse de que Biden califique para las elecciones en Ohio, que originalmente tenía un plazo hasta el 7 de agosto pero que desde entonces ha modificado sus normas. La campaña de Biden insiste en que el partido debe operar bajo las normas iniciales de Ohio para asegurarse de que legisladores republicanos no vayan a presentar una demanda para excluir al presidente de la boleta.

Aún si los demócratas realizan una votación nominal virtual antes de su convención, ello no garantizaría necesariamente que Biden sea el candidato del partido. La rama legislativa del Comité Nacional Demócrata podría aprobar la realización de una votación presencial en Chicago, dijo Elaine Kamarck miembro desde hace mucho tiempo de dicho comité y experta en el proceso de nominación del partido. Sin embargo, ya que la ley de Ohio no entra en vigor sino hasta el 1 de septiembre, la aparición de Biden en la boleta estatal sigue siendo una preocupación real, señaló Kamarck.

“Este es un elemento de seguridad para los demócratas”, dijo Kamarck, y añadió que “la convención es la más alta autoridad” del proceso de nominación.

En la encuesta de AP-NORC, realizada mientras Biden trabaja para salvar su candidatura dos semanas después de su fracaso en el debate, también se encontró que solo cerca de tres de cada 10 demócratas se sienten extremadamente o muy confiados de que Biden tiene la capacidad mental para desempeñarse efectivamente como presidente, ligeramente por debajo del 4% obtenido en una encuesta realizada en febrero por AP-NORC.

La carta de Daughtry y Walz surge un día después de que un grupo de representantes demócratas, reacios a nominar a Biden como la opción del partido para la reelección, difundió otra carta en la que expresó “graves inquietudes” sobre los planes de una votación virtual. La carta al Comité Nacional Demócrata, que todavía no ha sido enviada, señala que sería una “terrible idea” callar el debate sobre quién será el candidato mediante una votación virtual temprana.

“Ello afectaría profundamente la moral y la unidad de los demócratas”, dice la carta, que fue vista por la AP.

Un vocero dijo que Huffman se mostró complacido con la decisión de retrasar la votación y que se abstendría de enviar la carta de los demócratas de la Cámara de Representantes al tiempo que siguen vigilando la situación.