Los incendios en Eagle y Hawarden se mueven rápidamente en el condado de Riverside; hay estructuras quemadas, residentes huyen

Un par de incendios forestales de rápida combustión se encendieron el domingo en el condado de Riverside, quemando rápidamente alrededor de 1,000 acres de maleza, provocando evacuaciones y quemando múltiples estructuras.

Al sur del centro de Riverside, el incendio de Hawarden había quemado alrededor de 500 acres alrededor del final de la tarde, según Steve McKinster, subjefe del Departamento de Bomberos de Riverside.

El vídeo del lugar mostró varias casas quemadas y residentes huyendo de la zona.

El incendio estalló alrededor de la 1 p. m., se extendió rápidamente y provocó evacuaciones: “1.500 casas rodean el área”, dijo McKinster en una conferencia de prensa el domingo por la noche. Tres estructuras fueron destruidas y cuatro resultaron dañadas, dijo, pero no se reportaron heridos.

Había 50 vehículos combatiendo el incendio y las autoridades dijeron que la lucha continuaría hasta la noche.

“Es un día aterrador aquí en Riverside”, dijo la alcaldesa Patricia Lock Dawson. “Va a ser una noche muy larga”.

Los funcionarios del condado de Riverside emitieron una orden de evacuación para las áreas alrededor de Eagle Crest Court, Chartwell Drive, Horace Street y Hawarden Drive. Se instaló un centro de recepción en el Centro Comunitario de Orange Terrace, en 20010 Orange Terrace Parkway.

Mientras tanto, el incendio de Eagle se salió de control el domingo por la noche. El incendio estalló alrededor de las 2:15 p.m. en las carreteras Cajalco y Eagle Canyon, al este de Corona, y a las 5 p.m. Había carbonizado 450 acres, lo que provocó órdenes y advertencias de evacuación, según Cal Fire.

Según la agencia, alrededor de 175 personas luchaban contra el incendio el domingo por la noche, con 28 motores y un helicóptero que lanzaba agua.

El fuego estaba contenido en un 0%.

El incendio amenazaba casas en Riverside el domingo por la tarde. (OnScene.TV)

Se instaló un centro de recepción en Santiago High School, en 1395 E. Foothill Parkway en Corona. Cal Fire señaló que los animales podrían ser llevados al refugio de animales del condado de Riverside en Jurupa Valley, en 6851 Van Buren Blvd.

