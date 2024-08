El condado de Fresno da el primer paso para prohibir acampar a personas sin hogar con multas y cárcel para los infractores

Por segunda vez en aproximadamente una semana, la práctica de acampar por parte de personas sin hogar en propiedad pública en el área metropolitana de Fresno ha sido objeto de posibles sanciones penales por parte de funcionarios electos.

La Junta de Supervisores del Condado de Fresno votó unánimemente para aprobar la primera lectura de una ordenanza que prohíbe acampar y autoriza multas y arrestos por infracciones en áreas no incorporadas del condado. La ciudad de Fresno introdujo una ordenanza similar el 29 de julio.

Esca Guernon, que sufre de falta de vivienda, arregla su tienda de campaña instalada en un campamento junto a la autopista 405 en la sección Van Nuys de Los Ángeles el viernes 26 de julio de 2024 en Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha emitido una orden ejecutiva que ordena a las agencias estatales “que actúen urgentemente para abordar los peligrosos” campamentos de personas sin hogar y limpiarlos de tierras estatales, al tiempo que presiona a los líderes locales y municipales para que hagan lo mismo. (Jae C. Hong/AP)

La ley del condado, que estará pendiente de aprobación final el 20 de agosto y entrará en vigor 30 días después, prohíbe a las personas acampar:

* En propiedad pública que no está destinada a servir como lugar para acampar.

* En propiedad privada que no está dividida en zonas para acampar, o sin el permiso del dueño de la propiedad.

* En áreas que obstruirían calles, aceras, callejones, senderos, entradas de vehículos al sentarse, acostarse, dormir o almacenar propiedad personal.

* En cualquier calle, callejón, acera u otra propiedad pública o derecho de paso dentro de 500 pies de escuelas, parques, áreas de juego, guarderías o bibliotecas dentro de 500 pies de vías de ferrocarril o propiedad ferroviaria dentro de 100 pies de pasos superiores o inferiores de carreteras, rampas de entrada o salida de autopistas, túneles o puentes; de una boca de incendio o de carriles designados para incendios o dentro de 10 pies de caminos de acceso o muelles de carga.

Además, la ordenanza prohíbe bañarse en fuentes públicas u otros elementos de agua públicos, o orinar o defecar en propiedad pública.

Joel Hernández, de 62 años, camina hacia su casa improvisada debajo de la autopista 405 después de recibir agua de Hope the Mission en la sección Van Nuys de Los Ángeles. (Jae C. Hong/AP)

Una violación sería tratada como un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel o una multa de hasta $500, o ambas. Pero la ley establece que “como alternativa a una multa o sentencia de cárcel, el condado alentaría (a los tribunales) a conceder medidas alternativas o libertad condicional con la condición de que el delincuente complete un programa de rehabilitación o plan de tratamiento.”

La votación 5-0 de la Junta de Supervisores se produce ocho días después de que el Concejo Municipal de Fresno adoptara su propia ordenanza que conlleva multas de hasta $1,000 o un año de cárcel.

Una mujer sin hogar sentada en la calle a la entrada de una rampa de salida de la autopista CA-105 junto a un campamento para personas sin hogar el viernes 26 de julio de 2024 en Los Ángeles. (Damian Dovarganes/AP)

Ambas medidas surgen inmediatamente después de los recientes acontecimientos relacionados con los campamentos de personas sin hogar: una decisión reciente de la Corte Suprema de que las sanciones civiles y penales por acampar en áreas públicas no representan un “castigo cruel e inusual” para las personas sin hogar según la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos; y una orden ejecutiva emitida a finales de julio por el gobernador de California Gavin Newsom para que las agencias estatales adopten políticas para despejar los campamentos de personas sin hogar en propiedad estatal y alentar a las agencias locales de la ciudad y el condado a hacer lo mismo.

La ordenanza del condado de Fresno fue propuesta por el supervisor Steve Brandau, cuyo Distrito 2 representa gran parte del noreste y noroeste de Fresno. Es similar a una ordenanza contra las acampadas que patrocinó y obtuvo aprobación en 2017 como miembro del Concejo Municipal de Fresno. Sin embargo, esa medida , “fue rápidamente dejado de lado” debido a dos fallos judiciales, uno en Idaho y el otro en Oregon, dijo Brandau el martes que la reciente decisión de la Corte Suprema anuló esos dos casos.

Brandau dijo que la ordenanza del condado no pretende ser un acoso o un acoso generalizado contra las personas sin hogar.

“No se trata de barrer a la gente de la calle”, dijo. “Se trata de un subgrupo muy pequeño de personas muy obstinadas que hacen cosas que perjudican a nuestros negocios. Perjudican a los padres que tienen que enviar a sus hijos a la escuela en la calle, que tienen que caminar solos por la calle”.

“Tenemos que decirles: ‘¿No preferirían bajar y comenzar el proceso, por más desafiante que sea, para aprovechar algunos de estos servicios (sociales)?’”, agregó Brandau.

Hacer cumplir la ordenanza, una vez que entre en vigor, recaerá en el departamento del sheriff del condado. La subdirectora administrativa del condado, Amina Flores-Becker, dijo que los agentes del sheriff ya tienen experiencia en la limpieza de campamentos ilegales de personas sin hogar en propiedades privadas y elogió a los agentes por “su enfoque compasivo y sus interacciones con la población sin hogar”.

“Creo que es gracias a su enfoque que casi siempre conseguimos el cumplimiento voluntario de una orden de desalojar las instalaciones sin necesidad de ninguna acción punitiva”, dijo Flores-Becker.

El sheriff John Zanoni dijo que su departamento hace cumplir las órdenes judiciales para reducir los campamentos en propiedad privada entre tres y cinco veces al año. “Así que conocemos muy bien el proceso y lo que se debe hacer y somos absolutamente compasivos con estos individuos”, dijo. “Y en muchos casos, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar los recursos (de servicios sociales) disponibles a estos campamentos para que podamos darles opciones a las personas”.

La ordenanza, añadió, dará a los agentes la autoridad para hacer lo mismo en propiedad pública. “En este momento no tenemos esa capacidad efectiva para expulsar a estos individuos”, dijo Zanoni a los supervisores. “Podemos decirles irse y se irán por el camino a un lugar diferente o seguirán adelante, pero ¿eso es resolver un problema? No, no lo es”.

“Entendemos que para resolver este problema, tenemos que tener recursos”, añadió el sheriff. “Tenemos que tener cosas disponibles para las personas: lugares para que vivan, programas para que se registren y cosas que los ayudarán a salir de las calles y a no quedarse sin hogar.”

Las ordenanzas y sanciones deben equilibrarse con la vivienda, los servicios y los programas disponibles “para que estas personas tengan opciones, porque cuando tengan opciones, creo que muchos de ellos elegirán un estilo de vida diferente”, dijo Zanoni. “Pero sin opciones, se vuelve difícil ¿dónde las ponemos?”

Los defensores de las personas sin hogar, incluido Dez Martinez de We Are Not Invisible, se quejaron el martes ante los supervisores de que el condado carece de suficientes camas de refugio para acomodar a todas las personas que no tienen vivienda. Agregó que a pesar de las afirmaciones de que muchas personas sin hogar no aprovechan servicios como programas de salud mental o tratamiento de drogas, también son inadecuados.”

“Lo dices mucho: ‘Tenemos recursos, tenemos recursos’”, dijo. “Sea específico, por favor, porque está siendo muy específico sobre la cantidad de tiempo de cárcel o (cuánto) nos vas a multar.”

Zaida Ramos, defensora de políticas de Consejera de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, se hizo eco de los comentarios de Zanoni sobre la necesidad de capacidad adicional para los refugios y servicios sociales para personas sin hogar.

“El condado debería mostrar un mayor nivel de urgencia y esfuerzos de financiación para garantizar que los refugios estén financiados adecuadamente con suficientes camas y servicios de salud mental, así como viviendas asequibles disponibles para todos los residentes”, dijo Ramos a la junta. “En lugar de eso, En lugar de crear apresuradamente una ordenanza que sólo causará más sufrimiento a quienes no tienen vivienda, se debe comenzar por priorizar la financiación de políticas y programas que sean preventivos, restaurativos y compasivos”

