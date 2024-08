Estas son las playas más sucias de California. ¿Dónde te bañarás este verano?

La playa que rodea el muelle de Santa Mónica figura en la lista de las 10 playas más sucias de Heal the Bay.

A medida que la Madre Naturaleza continúa aumentando la temperatura este verano, aquellos que buscan refrescarse a lo largo de la costa de California tal vez quieran reconsiderar dónde nadan.

Diez playas de California y Baja California, incluidas las que rodean el muelle de Santa Mónica y un tramo de Mother’s Beach en Marina del Rey, recibieron las peores calificaciones en cuanto a calidad del agua según las mediciones tomadas el año pasado durante los períodos secos entre abril y octubre. Cuatro lugares en el condado de San Diego, dos en Baja y dos en el condado de San Mateo también figuraron en la lista, que fue parte del 34.º informe anual de las playas del estado de Heal the Bay.

De las más de 500 playas de California analizadas el año pasado, el 89 % recibió las mejores calificaciones por la calidad del agua en las estaciones más cálidas, entre abril y octubre, cuando la gente suele pasar más tiempo en el océano. Sin embargo, el muestreo de agua realizado durante los períodos secos de noviembre de 2023 a marzo de 2024 arrojó resultados muy por debajo del promedio, ya que solo el 66 % de las playas recibió calificaciones A y B, según el informe.

Las malas calificaciones durante los períodos secos de invierno son el resultado de fuertes lluvias que arrastran contaminantes a través de los desagües pluviales, lo que puede provocar derrames de aguas residuales. El informe señala que dichos derrames provocaron que alrededor de 38 millones de galones de aguas residuales fluyeran hacia el océano y las vías fluviales costeras.

“Uno de los factores que contribuyen a la mala calidad del agua que vemos en gran parte del sur de California es el grado de urbanización de nuestras comunidades”, afirmó Tracy Quinn, directora ejecutiva y presidenta de Heal the Bay. “Casi cada centímetro cuadrado está cubierto por edificios, hormigón o asfalto, y eso significa que tenemos más aguas pluviales que acumulan más contaminación y se dirigen a las vías fluviales costeras”.

El informe de Heal the Bay incluyó una lista de las 10 playas más malas, incluidas dos en México, que reciben constantemente malas calificaciones durante todo el año. Heal the Bay analizó los datos de monitoreo semanales del condado de San Diego para playas seleccionadas en Baja, que están muy cerca de California y tienen el potencial de atraer turistas del estado.

Aquí están las 10 playas más sucias

1. Desembocadura del río Tijuana (condado de San Diego)

2. Playa Blanca (Baja California, México)

3. Muelle de Santa Mónica (condado de Los Ángeles)

4. Tijuana Slough (condado de San Diego)

5. Playa Linda Mar (condado de San Mateo)

6. Parque Lakeshore (condado de San Mateo)

7. Playa Imperial en Seacoast Drive (condado de San Diego)

8. Parque estatal Border Field (condado de San Diego)

9. Playa Mother’s Beach en la Torre de Salvavidas de Marina del Rey (condado de Los Ángeles)

10. El Faro (Baja California, México)

A pesar de las fuertes lluvias del invierno pasado, 12 playas (nueve en el condado de Orange, dos en el condado de San Diego y una en el condado de Ventura) cumplieron con los estándares más altos de agua limpia durante todo el año. Se trata de una mejora con respecto al informe del año pasado, cuando solo dos playas figuraron en la “lista de honor” de la organización. Sin embargo, todavía está muy por debajo de las 30 a 50 playas habituales que suelen incluirse en la lista.

“Si bien tuvimos algunas tormentas realmente fuertes este año, no fue lo mismo que el año récord de lluvia que tuvimos el año pasado, lo que creo que definitivamente contribuyó al nivel muy bajo de solo dos playas honorables”, dijo Annelisa Moe, directora asociada de ciencia y política en Heal the Bay.

Algunas áreas de California, incluidas partes del condado de San Diego, adoptaron un nuevo protocolo de muestreo de agua que no se ajusta a la forma en que Heal the Bay calcula las calificaciones del agua, por lo que es posible que algunas playas no hayan llegado a la lista de honor de este año. Otras playas de California obtuvieron calificaciones bajas durante los períodos secos del invierno, un efecto persistente de las fuertes tormentas invernales.

Algunas playas del norte de California no se someten a pruebas durante los meses de invierno, cuando es menos probable que la gente se divierta en el océano debido al clima. Las playas deben someterse a pruebas semanalmente, durante todo el año, para calificar para la lista de honor, dijo Moe.

Estas son las playas del ‘cuadro de honor’ de California

1. Muelle de combustible del puerto de Dana Point (condado de Orange)

2. Puerto de Huntington, laguna Seagate (condado de Orange)

3. Puerto de Huntington, playa Trinidad Lane (condado de Orange)

4. Bahía de Newport, Promontory Point (condado de Orange)

5. Dana Point, playa comunitaria de South Capistrano Bay (condado de Orange)

6. Playa Riviera (condado de Orange)

7. Playa Emerald Bay (condado de Orange)

8. Playa del Instituto de Ciencias Marinas (condado de Orange)

9. Playa Salt Creek (condado de Orange)

10. Faro de Point Loma (condado de San Diego)

11. Encinitas, playa Moonlight, Cottonwood Creek (condado de San Diego)

12. Playa County Line (condado de Ventura)

Las clasificaciones de las playas se basan en pruebas rutinarias de calidad del agua realizadas por funcionarios locales y luego analizadas para detectar concentraciones de bacterias indicadoras fecales que señalan contaminación de numerosas fuentes, incluidos desechos humanos y animales.

Las autoridades recomiendan mantenerse al menos a 100 yardas de los desagües pluviales y salidas de los ríos al ingresar al agua y siempre esperar al menos 72 horas después de que llueva antes de ingresar al océano.

El informe señaló que la calidad del agua cerca del muelle de Santa Mónica continúa molestando a los funcionarios a pesar de esfuerzos como la instalación de un sistema de captura de aguas pluviales en 2018 y la adición de redes para pájaros debajo del muelle para controlar la contaminación de las heces de las aves.

“Desafortunadamente, esos esfuerzos no están funcionando particularmente bien”, dijo Moe, y agregó que la organización está discutiendo la posibilidad de formar un grupo de trabajo con la ciudad para hacer recomendaciones para el área.

“Con solo una inspección visual podemos ver que la red para pájaros está en mal estado, por lo que todavía se pueden hacer ciertas cosas para intentar reducir esa fuente particular de contaminación”, dijo.

Las playas con mala circulación de agua también siguen siendo un problema. Mother’s Beach en Marina del Rey y Lakeshore Park en San Mateo están ambas rodeadas por canales y puertos urbanizados, lo que reduce el flujo de agua y permite que las bacterias se instalen.

En otras zonas, las aguas residuales y las escorrentías resultantes de las fuertes lluvias son las principales responsables de la mala calidad del agua.

La playa Imperial Beach , en el condado de San Diego, ha enfrentado problemas de calidad del agua durante años debido a su proximidad a la desembocadura del río Tijuana, donde las aguas residuales sin tratar fluyen al océano a diario. Esta es la primera vez que el lugar aparece en la lista de playas malas, una señal de que, según los científicos, la contaminación por aguas residuales fue lo suficientemente significativa este año como para abrumar los mecanismos naturales de dispersión que normalmente mantienen a las playas de mar abierto fuera de la lista.

Este año comenzó la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en México que, según las autoridades, reducirá drásticamente la descarga de aguas residuales.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.