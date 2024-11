Después de salir de prisión, estas mujeres de California quieren combatir incendios

Share via

Britaney Gómez tenía 16 años y estaba drogada con marihuana (como casi todos los días en ese entonces) cuando estrelló su auto en su ciudad natal de Modesto hace siete años, matando a dos personas.

Fue a prisión y cumplió la mayor parte de una condena de 12 años en el Centro para Mujeres de California Central en Chowchilla.

Pero el martes, la joven de 23 años fue una de las cinco mujeres que se graduaron del primer programa de capacitación del estado para reclusas que quieren ser bomberos cuando sean liberadas de prisión. Se convirtió en la líder del equipo en el agotador programa, financiado por Cal Fire y dirigido por un ex recluso que se convirtió en bombero tras su liberación en 2018.

“Hago esto por mis víctimas”, dijo. “Para que sus vidas no hayan sido en vano”.

California ha utilizado durante mucho tiempo equipos de bomberos integrados por reclusos para ayudar a combatir los devastadores incendios forestales del estado. Los reclusos que participan pueden obtener créditos para la liberación anticipada y algunos han encontrado trabajo posteriormente en Cal Fire, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Oficina de Administración de Tierras. En los últimos años, el estado ha intentado abordar los problemas de reincidencia y falta de vivienda que pueden afectar a los ex prisioneros mediante la expansión de los programas de reingreso que ofrecen servicios sociales y capacitación laboral.

Entre ellos se encuentra la Future Fire Academy, que proporciona a los participantes una formación acreditada en numerosos aspectos de la lucha contra los incendios forestales. Al salir de prisión, los ex convictos también recibirán ayuda para solicitar empleo.

Si tienen la formación acreditada y no se considera que corren el riesgo de reincidir o de participar en conductas violentas, hay puestos disponibles en agencias que luchan contra los incendios forestales, dijo Anthony Pedro, el ex recluso que fundó la academia. Conseguir un trabajo en un departamento de bomberos municipal es mucho más difícil: hay requisitos educativos y de experiencia adicionales, y los solicitantes tienen que borrar sus antecedentes penales.

Tras las críticas de que el estado estaba haciendo que fuera demasiado difícil para los bomberos reclusos encontrar trabajo después de su liberación, el gobernador Gavin Newsom firmó en 2020 una ley que facilita la eliminación de los antecedentes de los delincuentes no violentos que han servido en equipos de bomberos de prisioneros. El portavoz de Cal Fire, Ed Fletcher, dijo que la agencia no lleva un registro del número de ex reclusos que han sido contratados.

El mes pasado, las celebridades Kim Kardashian y Kendall Jenner visitaron un campamento de bomberos para reclusos, una señal del creciente interés en el programa, incluido el reconocimiento de los riesgos asumidos por los participantes.

Pedro se convirtió en bombero después de cumplir nueve años de cárcel por robo a mano armada, y fue contratado por Cal Fire después de trabajar en equipos de bomberos para reclusos antes de su liberación. Estudió mucho, vivió en su coche durante un tiempo y finalmente fue contratado en un pequeño departamento de bomberos municipal en el condado de El Dorado. Desde que fundó su organización sin fines de lucro hace tres años, ha capacitado a unas 100 personas (hasta ahora todos ellos hombres) y dice que muchos han podido encontrar trabajo.

“Eso significa que hay 100 personas menos que podrían reincidir”, dijo.

Las participantes suelen estar todavía detenidas y viven en instalaciones de baja seguridad destinadas a facilitar el proceso de reinserción. Las mujeres que obtuvieron sus certificados el martes viven en una instalación del área de Sacramento conocida como Programa de Reinserción Comunitaria Femenina, dirigido por el Programa de Saint John para un Cambio Real, un grupo sin fines de lucro que brinda otros servicios integrales a mujeres y niños.

En la ceremonia de graduación del martes en la Iglesia Luterana de San Juan en el centro de la ciudad, las participantes, que llevaban brazaletes electrónicos en los tobillos, saludaron a familiares que algunos no habían visto en años y se prepararon para un programa de discursos, almuerzo y lágrimas. La ceremonia comenzó con un video de Whitney Houston cantando el himno nacional de Estados Unidos, y los graduados permanecieron erguidos como una baqueta, saludando a la bandera estadounidense.

Cuando comenzó la ceremonia, la graduada Jamie Vaughn, de 39 años, salió corriendo del escenario y regresó sosteniendo a un niño pequeño.

“Ésta es mi nieta, Johanna”, le dijo a la multitud. “Esta es la primera vez que la conozco hoy”. Vaughn fue declarada culpable de homicidio vehicular en estado de ebriedad, posesión de una sustancia controlada y otros cargos.

Brooklyn Hill, de 27 años, creció en Redding y sueña con ser paramédica de un departamento de bomberos municipal. Está encarcelada desde que tenía 20 años después de participar en un robo a mano armada que dejó una persona muerta. Se declaró culpable de robo a mano armada en una vivienda habitada. Se enteró del programa de bomberos después de transferirse a St. John’s a principios de este año.

“Cuando estás fuera tanto tiempo, ya ni siquiera sabes qué hay ahí fuera”, dijo. “Quiero hacer cualquier cosa que implique ser parte de la comunidad”.

Se reprodujo un video en el que se mostraban fotos de las cinco mujeres cuando eran niñas con sus familias y luego como equipo participando en el programa, cortando la maleza y desarrollando habilidades físicas. La canción “Girl on Fire” de Alicia Keys sonaba de fondo.

“Ella está caminando sobre fuego”, cantó la cantante. “Esta chica está en llamas”.

Gómez, quien culminó su parte de la ceremonia con un profundo abrazo a su padre, dijo que participar en los dos programas de extinción de incendios la hizo sentir como una persona nuevamente.

Su trayectoria comenzó con el programa de extinción de incendios para reclusos y culminó como jefa de equipo de las cinco mujeres que se graduaron de la Future Fire Academy el martes.

“El comienzo de mi nueva vida comenzó en 2020, cuando tuve la oportunidad de ser transferida a la estación de bomberos al otro lado de la calle de la prisión estatal de Chowchilla”, dijo en un discurso ante el grupo.

Hasta ese día, dijo, había sentido que su identidad era simplemente su número de prisionera: WG7982.

“En lugar de eso, me entrenaron durante cientos de horas, con sangre, sudor y lágrimas, literalmente, por el honor de ser un socorrista”, dijo Gómez. “Tuve el honor de no ser visto como un recluso horrible, sino como un bombero”.

