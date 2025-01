Se incendian los terrenos del Museo Getty Villa

En medio del devastador y veloz incendio en Pacific Palisades, los terrenos de la Villa Getty se incendiaron, confirmó el museo el martes.

Los bomberos dijeron que los árboles y la maleza estaban en llamas y que las llamas se acercaban a las estructuras, pero el museo dijo que la Villa y su arte se habían salvado hasta ahora. Un video en la plataforma de redes sociales X mostró las llamas acercándose a la Villa de León, una casa histórica cerca de la entrada del museo en Pacific Coast Highway.

“Afortunadamente, Getty había hecho grandes esfuerzos para limpiar la maleza del área circundante como parte de sus esfuerzos de mitigación de incendios durante todo el año”, dijo Katherine E. Fleming, presidenta y directora ejecutiva de J. Paul Getty Trust, en un comunicado. “Algunos árboles y vegetación en el lugar se han quemado, pero el personal y la colección permanecen a salvo”.

Fleming destacó las medidas de protección como el agua almacenada en el lugar, el riego para humedecer los terrenos, la construcción de doble pared y los sistemas de manejo de aire para sellar las galerías y los archivos de la biblioteca del humo.

Construida en 1954 por el magnate petrolero J. Paul Getty e inaugurada como museo en 1974, la Getty Villa, de 26 hectáreas, alberga más de 44.000 objetos, incluidas antigüedades de valor incalculable: reliquias romanas, griegas y etruscas que datan de entre el 6.500 a. C. y el 400 d. C. La pieza más preciada de la colección es la “Estatua de un joven victorioso”, de alrededor del 300-100 a. C., también conocida como “El bronce de Getty”. Otras obras importantes incluyen el “Heracles de Lansdowne” romano, que data de alrededor del 175 d. C., y el “Arpista masculino” cicládico, del 2700-2300 a. C.

La Villa Getty fue diseñada y construida como una réplica a escala real de la Villa dei Papiri en Herculano, en lo que hoy es el sur de Italia. De 1974 a 1997, la Villa albergó toda la colección de arte del Museo Getty. Pinturas, dibujos, esculturas, manuscritos, artes decorativas y algunas fotografías europeas se trasladaron en 1997, cuando se inauguró el Centro Getty en Brentwood. La Villa se cerró posteriormente por reformas y volvió a abrir en 2006 después de que un proyecto de 275 millones de dólares transformara el lugar en un centro educativo y museo dedicado al arte antiguo.

La Villa permanecerá cerrada al menos hasta el lunes.

El Getty no es ajeno a los peligros del fuego. En 2017, y nuevamente en 2019, el campus de Brentwood del museo cerró debido a un incendio cerca de la autopista 405. “El lugar más seguro para el arte es aquí mismo en el Getty”, dijo en ese momento el vicepresidente de comunicaciones del Getty, Ron Hartwig, enumerando las precauciones de seguridad contra incendios que incluían un tanque de agua de un millón de galones en el lugar.

La mayor preocupación, dijo Hartwig, era la posibilidad de que el humo dañara el arte, una amenaza que se atenúa sellando las galerías, como supuestamente ha hecho la Villa.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

