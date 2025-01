Se prevén más vientos que amenazarán el combate a los incendios en Los Ángeles

(John Locher / Associated Press)

Camiones cisterna adicionales y gran cantidad de bomberos llegaron el lunes al área de Los Ángeles, antes de que soplen de nuevo fuertes vientos y amenacen los avances logrados hasta ahora en dos enormes incendios que han destruido miles de hogares y dejado al menos 24 muertos.

Aviones rociaron casas y laderas con sustancias químicas color rosa brillante para retardar el fuego, mientras que las cuadrillas y los camiones de bomberos se ubicaron cerca de puntos particularmente vulnerables con vegetación seca. Docenas de camiones de agua arribaron para reponer suministros después de que los hidrantes se secaran la semana pasada cuando se desataron los dos incendios más grandes.

Se colocan artículos en un centro de ayuda para personas afectadas por los incendios forestales en el parque Santa Anita el lunes 13 de enero de 2025, en Arcadia, California. (Carolyn Kaster/AP)

Tabitha Trosen y su novio dijeron que ella siente como si estuvieran “en la cuerda floja”, con el miedo constante de que su vecindario pudiera ser el próximo en peligro.

“Nuestros gatos están listos para irse, tenemos sus transportadores junto a la puerta preparados con sus pequeños peluches y cosas así”, dijo Trosen, y agregó que ha empacado cosas mientras piensa en lo que podría perder. “Todo se resume a más o menos esto: ¿cómo me cuido a mí misma y cuáles son las cosas que me mantendrán arraigada como ser humano y me recordarán mi origen, mi vida y mi familia?”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros funcionarios —quienes han enfrentado críticas por su respuesta inicial a los incendios que comenzaron la semana pasada— expresaron confianza el lunes en que la región estaba lista para enfrentar la nueva amenaza con bomberos adicionales traídos de todo Estados Unidos, así como de Canadá y México.

Una sucursal del Chase Bank destruida por el incendio de Palisades se ve en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, el lunes 13 de enero de 2025. (Foto AP/Richard Vogel) (Richard Vogel/AP)

“Estamos absolutamente mejor preparados”, dijo el jefe de bomberos del condado Los Ángeles, Anthony Marrone, al preguntársele qué será diferente respecto a hace una semana, cuando vientos huracanados azuzaron varios incendios a través de la región árida y llena de matorrales, que no ha recibido lluvia en más de ocho meses.

Se pronostica que los vientos se intensificarían desde el lunes por la noche hasta el martes temprano, pero no se prevé que alcancen fuerza de huracán como la semana pasada. Sin embargo, podrían impedir el vuelo de las aeronaves de extinción de incendios, advirtió Marrone, e hizo notar que si los vientos alcanzan los 112 kilómetros por hora (70 millas por hora), “va a ser muy difícil contener ese fuego”.

Los bomberos aconsejaron a los residentes en áreas de alto riesgo que simplemente abandonen sus hogares —y no se esperen a recibir órdenes formales de evacuación— si perciben peligro.

Eso es exactamente lo que hizo Tim Kang de La Crescenta el miércoles pasado. Sintiéndose enfermo por el aire lleno de humo, y temeroso de que los incendios cercanos se propagaran, Kang y sus hermanos empacaron y se han mantenido alejados de su vecindario.

La fachada de la iglesia comunitaria de Altadena en medio de los daños causados por el incendio de Eaton el lunes 13 de enero de 2025 en Altadena, California (Foto AP/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster/AP)

“Todo se sentía como: ‘Oh hombre, el mundo se está acabando’”, declaró Kang, quien se está quedando con su novia en Pasadena.

En menos de una semana, cuatro incendios en los alrededores de la segunda ciudad más grande de la nación han quemado más de 160 kilómetros cuadrados (62 millas cuadradas), aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el clima será “especialmente peligroso” el martes, cuando las ráfagas de viento podrían alcanzar los 105 km/h (65 mph). Una gran parte del sur de California alrededor de Los Ángeles está bajo esta advertencia de peligro extremo de incendios hasta el miércoles, incluidas las áreas densamente pobladas de Thousand Oaks, Northridge y Simi Valley.

El incendio Eaton cerca de Pasadena está contenido aproximadamente en un tercio, mientras que el incendio más grande en Pacific Palisades sobre la costa está mucho menos contenido.

Continúa la búsqueda de víctimas

El número de muertos probablemente aumentará, dijo el lunes el jefe policial del condado Los Ángeles, Robert Luna. Al menos dos docenas de personas están desaparecidas, agregó.

Autos en un taller de reparación de automóviles luego de que el incendio Eaton los destruyera en Altadena, California, el lunes 13 de enero de 2025. (Jae C. Hong/AP)

Luna dijo que entiende que las personas están ansiosas por regresar a sus hogares y vecindarios para evaluar los daños, pero les pidió paciencia. “Tenemos gente que literalmente está buscando los restos de los vecinos de ustedes”, advirtió.

En una reunión comunitaria el lunes por la noche sobre el incendio Palisades, un funcionario del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que muchas personas reportadas como desaparecidas habían sido encontradas. No estaba claro si había superposición en los números compartidos por el jefe policial.

Revisando cómo están sus hogares

Los vientos más lentos durante el fin de semana permitieron que algunas personas regresaran a áreas evacuadas previamente. Muchos no tenían idea de si sus hogares o vecindarios aún estaban en pie.

Jim Orlandini, quien perdió su ferretería en Altadena —un vecindario muy afectado ubicado junto a Pasadena— dijo que su hogar de 40 años sobrevivió.

Un mural de Sergei Statsenko, también conocido con el nombre artístico de Steeke, agradece a los bomberos en el área de Venice Beach en Los Ángeles mientras ardían los incendios forestales el lunes 13 de enero de 2025. (Damian Dovarganes/AP)

“Todo el tiempo estaba pensando: no sé qué voy a encontrar cuando vuelva aquí, y después de 40 años, sabes, tienes muchas cosas que olvidas, las cuales desaparecerían si la casa se quemara. Así que estamos agradecidos de que no haya sido así”, señaló.

Advertencias de mantenerse fuera de las zonas de desastre

La jefa de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, Kristin Crowley, instó a la gente a mantenerse alejada de los vecindarios quemados llenos de líneas de gas rotas y construcciones inestables.

Apenas un poco menos de 100.000 personas en el condado Los Ángeles permanecían bajo órdenes de evacuación, la mitad del número de la semana pasada.

Combatiendo llamas en varios frentes

Durante el fin de semana, los bomberos combatieron las llamas en Mandeville Canyon —donde viven Arnold Schwarzenegger y otras celebridades— después de que el incendio Palisades se propagara, ante lo cual se emitieron nuevas órdenes de evacuación. Las cuadrillas continuaron luchando allí el lunes antes de que los vientos potencialmente fuertes puedan empujar las llamas hacia el famoso museo J. Paul Getty y la Universidad de California, campus de Los Ángeles.

Beyoncé, Disney y otras celebridades y organizaciones de entretenimiento se han comprometido a donar millones de dólares para ayudar a quienes han sido desplazados o han perdido sus hogares. Otras estrellas —y también personas comunes— han dejado grandes donaciones de ropa y otros artículos en esquinas de las calles de la ciudad.

Investigando saqueos y estafas de recaudación de fondos

Docenas de personas han sido arrestadas por saqueos después de los incendios forestales. Ahora los funcionarios están comenzando a ver casos de aumentos de precios y estafas, incluidos hoteles, alquileres a corto plazo y suministros médicos, indicó Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado Los Ángeles.

Recuento de daños e investigación de la destrucción

Los incendios que comenzaron el martes al norte del centro de Los Ángeles han quemado más de 12.000 hogares, autos y otras estructuras.

Las autoridades aún no han determinado una causa oficial para ninguno de los incendios. La empresa de electricidad Southern California Edison ha reconocido que las agencias están investigando si equipo de su propiedad pudo haber sido el detonador de un fuego más pequeño.

Casas junto a la autopista del Pacífico se ven quemadas por el incendio Palisades, el domingo 12 de enero de 2025, en Malibú California. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Una demanda presentada el lunes alega que equipo de la compañía provocó el incendio Eaton, mucho mayor. Edison no respondió a una solicitud de comentarios, y la semana pasada indicó que no había recibido ninguna insinuación de que equipo suyo hubiera iniciado ese incendio.

Los primeros cálculos de la empresa de meteorología AccuWeather dejan entrever que los incendios podrían ser los más costosos en la historia de la nación, superando los 250 mil millones de dólares en daños, incluido lo que está por venir en los próximos días. El costo de reconstrucción para propiedades comerciales y residenciales dentro de áreas con incendios activos podría ser de 14,8 mil millones de dólares, según el rastreador de datos inmobiliarios CoreLogic.