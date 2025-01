Capital One enfrenta demanda que asegura que defraudó a sus clientes por $2.000 millones

Una persona camina frente a una sucursal de Capital One

Un organismo federal de control interno presentó una demanda contra Capital One por supuestamente engañar a los consumidores sobre sus ofertas para cuentas de ahorro de interés alto, y “desfalcar” a los clientes privados de más de 2.000 millones de dólares en pagos de intereses perdidos.

En una demanda interpuesta el martes, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) se enfocó en las promesas y el manejo de las cuentas “360 Savings” por parte de Capital One. A pesar de promocionar 360 Savings como una cuenta que ofrece una de las tasas de interés más altas del país, la CFPB afirma que Capital One congeló su tasa a un nivel bajo durante al menos varios años, incluso cuando las tasas aumentaron a nivel nacional.

Al mismo tiempo, según la CFPB, el banco creó “360 Performance Savings”, el cual registró un aumento mucho mayor en su tasa. Pero la agencia afirma que Capital One no notificó a los titulares de las cuentas 360 Savings sobre esta nueva oferta y “en su lugar realizó labores” para que no se enteraran, argumentando que la compañía comercializó los productos de manera similar para evitar su distinción y prohibió a sus empleados “informar activamente” a los clientes de cuentas 360 Savings sobre 360 Performance Savings.

Estas acciones significan que Capital One “evitó ilegalmente pagar miles de millones de dólares en intereses a millones de consumidores”, escribió la CFPB en su demanda del martes. La agencia dice que busca imponer sanciones civiles y compensar a los afectados.

“Los bancos no deberían atraer a la gente con promesas que no pueden cumplir”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado preparado.

En respuesta, Capital One dijo que está en total desacuerdo con las acusaciones de la CFPB y planea “defenderse vigorosamente” en la corte. El gigante bancario agregó que está “profundamente decepcionado de ver que la CFPB continúa con su patrón reciente de presentar demandas de último minuto antes de un cambio de gobierno”.

Capital One también sostuvo que todos sus productos bancarios 360 “ofrecen excelentes tasas”, y que “siempre han estado disponibles en cuestión de minutos para todos los clientes, nuevos y actuales, sin ninguna de las restricciones habituales de la industria”.

Según el sitio web de Capital One, las cuentas 360 Savings tienen una tasa de interés actual apenas por debajo del 0,50%. Las cuentas 360 Performance Savings tienen una tasa de interés de aproximadamente el 3,74%.

Eso significa que hoy en día la tasa para 360 Performance Savings es casi 7,5 veces mayor que la de 360 Savings. Pero la CFPB dice que la diferencia ha sido mayor en el pasado. Según la demanda, en julio de 2024 la tasa de 360 Performance Savings fue más de 14 veces mayor a la de 360 Savings.

La CFPB afirma que Capital One mantuvo la tasa para sus cuentas 360 Savings en 0,30% desde diciembre de 2020 hasta, por lo menos, agosto de 2024. La tasa para 360 Performance Savings, en cambio, subió desde 0,40% en abril de 2022 hasta un máximo de 4,35% a principios de 2024, bajando ligeramente a 4,25% para agosto, indicó la dependencia el martes.

La demanda de la CFPB contra Capital One se produce cuando falta menos de una semana para la investidura del presidente electo Donald Trump. a pesar del cambio de gobierno, hay quienes afirman que la denuncia aún podría sobrevivir. Un comentario de analistas de TD Cowen indicó el martes que, por ejemplo, la CFPB aún llevó a cabo medidas de vigilancia durante el primer mandato de Trump, aunque este tipo de litigios también podrían resolverse más fácil durante el gobierno entrante.