Décadas después de que 28 deportados murieran en un accidente aéreo en California, los mexicanos siguen siendo deshumanizados| Opinión

Hace setenta y siete años, un avión alquilado Douglas DC-3 partió de Oakland con 28 ciudadanos mexicanos que iban a ser enviados de regreso a México. La mayoría eran “braceros”, el término coloquial que se usa para referirse a los trabajadores mexicanos que alguna vez fueron importados a los Estados Unidos en el marco de un programa de trabajo agrícola que existía hace mucho tiempo. Algunos de los que viajaban en el avión ese día eran residentes indocumentados que estaban siendo deportados una vez que su mano de obra ya no fuera necesaria.

Los pasajeros, dos pilotos, un asistente de vuelo y un guardia de inmigración nunca llegaron a casa. Un motor se incendió después de una fuga de combustible, lo que provocó que el avión y su carga humana se precipitaran en el cañón Los Gatos cerca de Coalinga en una clara mañana del 28 de enero.

Durante más de seis décadas, los nombres de Luis Miranda Cuevas, José Sánchez Valdivia, Ramón Paredes González y otros fueron esencialmente borrados de la faz del mundo.

Sus historias nunca se habrían conocido si no hubiera sido por Tim Z. Hernández, nieto de trabajadores agrícolas mexicanos, quien vio varios artículos de periódico sobre el accidente mientras investigaba para una novela y comenzó una búsqueda de cinco años para rastrear los nombres.

El resultado fue su aclamado libro de 2017, “All They Will Call You”, en el que contó las historias de siete de las víctimas. En un segundo libro, “They Call You Back”, el nativo de Dinuba agregó algunas historias más.

▪ La última llamada telefónica que Navarro López hizo a su prometida en Jocotepec, Jalisco, fue para decirle que contrataría un mariachi para que tocara en su boda.

▪ Sánchez Valdivia, originario de Zacatecas, tenía sueños de convertirse en una superestrella del béisbol como su héroe Babe Ruth.

▪ Paredes González salió de su pueblo en Guanajuato para ganar dinero para construir un pozo de agua comunitario.

Los ciudadanos mexicanos fueron enterrados en una fosa común. Una pequeña lápida decía: “28 ciudadanos mexicanos que murieron en un accidente aéreo cerca de Coalinga, California, el 28 de enero de 1948. Descansen en paz”.

Sus nombres, lamentablemente, quedaron “dispersos como hojas secas”, como señala Woody Guthrie en su poema “Deporte (Plane at Los Gatos Canyon)” (Deportado (avión en el cañón de Los Gatos)). Las palabras fueron musicalizadas por el estudiante universitario Martin Hoffman y se hicieron famosas gracias al cantante folk Pete Seeger y otros.

Author Tim Z. Hernández speaks during Sept. 28, 2024 ceremony unveiling a memorial marker with the names of the 32 people who died in a 1948 airplane crash at Los Gatos Canyon. JUAN ESPARZA LOERA/ jesparza@fresnobee.com

Gracias a Hernández, hay una lápida con los nombres de las 32 víctimas en la fosa común del cementerio Holy Cross en West Fresno. El otoño pasado, se inauguró un monumento al otro lado de la calle donde se estrelló el DC-3, nuevamente con todos los nombres.

Continúa la “locura” de las deportaciones

Setenta y siete años después, las deportaciones continúan. O, para usar la definición de Hernández, la locura persiste.

La semana pasada, aviones de carga militares estadounidenses iniciaron “el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”, como describe el presidente Donald J. Trump, una campaña que seguramente atrapará a muchos recolectores de naranjas, carpinteros, lavaplatos y empleadas domésticas inocentes.

El objetivo de Trump de deportar a “millones y millones” significa que los agentes federales tendrán que detener a personas que no sean delincuentes para lograr su objetivo. En las últimas cuatro décadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informa que ha habido más de 425.200 inmigrantes no ciudadanos con condenas penales.

Durante la administración Obama se deportaron más de tres millones de personas. La “Operación Espalda Mojada” de 1953-54 deportó a más de un millón, incluidos residentes legales.

A portrait of María Rodríguez Santana rests atop a memorial marker with the names of the 32 people who died in a 1948 airplane crash at Los Gatos Canyon. JUAN ESPARZA LOERA/ jesparza@fresnobee.com

“Todo eso es simplemente atroz porque, obviamente, estamos negando a la gente el acceso a muchos recursos y necesidades humanas básicas”, dijo Hernández, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, durante una llamada telefónica el martes por la mañana.

Hernández califica el uso de aviones de “degradante”. En 1948, el avión que se estrelló con 28 víctimas a bordo iba sobrecargado y algunos pasajeros se sentaron sobre maletas y bolsos en el pasillo, dijo. Hernández leyó informes recientes sobre migrantes de Brasil a quienes, según se informa, los esposaron y les negaron agua o acceso a los baños durante los vuelos. Además, aviones militares estadounidenses transportaron a migrantes colombianos que afirmaron que ellos también estaban encadenados.

“El avión militar es más una forma de espectáculo que otra cosa”, dijo. “Es más caro”.

La cuestión de los inmigrantes en Estados Unidos se vería aliviada con una reforma migratoria integral, pero el Congreso ha tratado de encontrar una solución a lo largo de los años. Justo cuando parecía que un proyecto de ley bipartidista diferente tendría los votos necesarios para aprobarse el año pasado, el entonces candidato Trump ordenó a sus lacayos republicanos que lo descartaran porque eliminaría la inmigración como tema de campaña.

La reforma migratoria, cree Hernández, “es una mala palabra para ambos partidos”.

“Ver que eso se repita me hizo pensar en todos los rostros de las familias con las que he estado en contacto personal durante los últimos 15 años”, dijo Hernández, “y ver cuán profundamente la tragedia y ese trauma han quedado arraigados en sus vidas”.

Su preocupación –que también debería ser la nuestra– es la deshumanización de la deportación. Muchos inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos a trabajar. Su mano de obra es necesaria en California y otros estados para realizar trabajos duros y sucios que los estadounidenses no están dispuestos a hacer. La reforma migratoria podría hacer posible traer trabajadores a nuestro estado y a otros de manera legal para realizar trabajos esenciales que nos benefician a todos. En cambio, con Trump, nos hemos saltado la alternativa inteligente y hemos pasado directamente al castigo y la deshumanización.

Cada deportado tiene una historia y un aporte que contar. Valen más que ser pasajeros anónimos en un avión.

