Amenazas de redadas de ICE azotan los tianguis o mercados de pulgas de Fresno. Es “infundir miedo”, dice el propietario

Eran apenas las 9 de la mañana y Librado Maya ya podía darse cuenta de que sería un día lento para su negocio de tianguis o mercado de pulgas.

Aparte de la música latina que se escuchaba desde un altavoz cercano, había poco o ningún bullicio en la habitualmente popular Subasta de Cherry Avenue, justo al lado de la autopista 41 en el sur de Fresno.

Maya salió de debajo de su carpa donde vende zapatos deportivos nuevos para echar un vistazo al resto del mercadillo. No era solo su zona la que carecía de clientes. Casi nadie caminaba por allí o compraba.

“Eso no es normal para un sábado por la mañana”, dijo Maya, quien ha estado vendiendo en varios mercados tianguis durante los últimos dos años.

“Mucha gente suele llegar temprano para comprobar cómo están las cosas y marcar el ritmo del resto del día. Sé que hacía un poco de frío. Tratábamos de averiguar por qué no había tanta gente apareciendo”.

Maya se enteró más tarde de que había habido publicaciones en las redes sociales sobre redadas de inmigración realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en otros lugares del centro de California.

¿ICE tenía en la mira a alguien o a muchas personas entre la clientela predominantemente latina de la subasta Cherry Avenue?

¿Qué pasa en otros mercados de tianguis locales como el Big Fresno Flea Market o el Selma Flea Market?

¿Fue algo cierto esto?

De todos modos, el temor general de ser detenido por ICE era muy real.

Y la pronunciada caída del negocio de los mercadillos durante las primeras semanas de 2025 pareció reflejar esa ansiedad.

“Todos los mercados lo están notando”, dijo Brian Parisi, quien dirige el Big Fresno Flea Market, que se lleva a cabo en el estacionamiento del área sur del recinto ferial de Fresno. “Corren rumores de que ‘Oye, vienen a buscarte. Vienen a los mercados de pulgas’.

“Todos los mercados han sufrido algún impacto. Hemos hablado con algunos, y uno en particular, su negocio cayó un 50%.”

¿Alarmismo o preocupaciones legítimas?

Si bien muchos de los temores sobre las redadas del ICE ocurrieron en enero, el tráfico peatonal en los mercados de tianguis locales ha aumentado desde entonces a medida que el clima se calentó.

Durante los fines de semana consecutivos de febrero, tanto el Gran Mercado de Pulgas de Fresno como la Subasta de Cherry Avenue estuvieron llenos de personas de distintas edades y orígenes étnicos durante todo el día.

Sin embargo, algunas personas expresaron su preocupación de que ICE pudiera aparecer en cualquier momento.

Además de la posibilidad de que los agentes se desvíen de la prioridad de la agencia de arrestar a no ciudadanos con casos penales pendientes y/o condenas penales previas, y comiencen a detener a cualquier persona bajo la noción subjetiva de que una persona es considerada “una amenaza a la seguridad pública o la seguridad nacional”.

“La realidad es que para una empresa privada como esta, tendrían que tener una orden judicial”, dijo Parisi. “Tratamos de convencer a todo el mundo de que aquí están a salvo”.

“Pero, repito, no tenemos control sobre lo que va a hacer el gobierno”.

Neil Burson y su hermano han sido dueños y operadores de la Subasta Cherry Avenue desde 2001, y a fines de enero su equipo hizo una publicación en las redes sociales para tratar de aliviar las preocupaciones sobre que ICE esté buscando personas al azar que están de compras.

“Nos preocupamos muchísimo por nuestra comunidad y la difusión de rumores falsos es preocupante”.

El abogado de inmigración Sarwinder Singh Dhanjan dijo que ICE normalmente persigue a individuos específicos, sin realizar redadas masivas para determinar quién está en el país ilegalmente.

“Normalmente buscan a alguien con antecedentes penales”, dijo Singh Dhanjan. “No creo que vayan a asaltar el mercado sin más, a menos que sientan que alguien es un peligro para el público”.

El abogado, con sede en Fresno, dijo que recibe de uno a dos nuevos clientes por día que quieren ayuda con su estatus migratorio, y confirmó que se han producido redadas de inmigración en el condado de Fresno, al igual que en todo Estados Unidos.

Según NBC News, a los agentes del ICE se les dijo que cumplieran con una cuota de 1.200 a 1.400 arrestos por día.

“Creo que hasta cierto punto se trata de alarmismo”, dijo Singh Dhanjan. “La gente en las redes sociales hace que parezca que el ICE está en todas partes. El ICE ha estado en Fresno. Todavía no he oído hablar de que el ICE haya ido a los mercados de pulgas, pero sospecho que podría suceder.

“La conclusión es que, con antecedentes penales o sin ellos, para alguien que está aquí ilegalmente, siempre ha existido la posibilidad de que lo detengan por el simple hecho de estar aquí ilegalmente”.

Los mercadillos perduran

La larga fila de clientes esperando para pedir fideos chow mein chinos fue una señal de que el negocio en el Big Fresno Flea Market estaba repuntando a mediados de febrero después de la caída en la asistencia el mes anterior.

Las mamás y los papás paseaban a los niños pequeños en cochecitos mientras iban de tienda en tienda y, ocasionalmente, se detenían para comer.

Otros buscaron artículos que llamaron su atención, como herramientas de jardinería nuevas y brillantes o antigüedades que pueden haber estado guardadas durante años.

Algunas personas se sentían motivadas a comprar si encontraban una buena oferta, como mantas suaves con logotipos de equipos deportivos por $30.

Eso es parte del atractivo de asistir a mercados de pulgas y reuniones de intercambio: disfrutar de la comida, conseguir artículos a un precio más bajo o detectar cosas que podrían ser más difíciles de encontrar.

“Puedes encontrar casi cualquier cosa que se te ocurra”, dijo Parisi, quien ha dirigido el Big Fresno Flea Market desde 2020. “Artículos básicos para el hogar. Verduras y frutas frescas. Juguetes. Ropa”.

“Algunos artículos pueden ser usados, otros son nuevos y los puedes conseguir a un mejor precio”.

Si bien no se sabe cuántos clientes e incluso vendedores dejaron de acudir a los encuentros de intercambio debido a la amenaza de redadas, los vendedores dijeron que notaron que las ventas habían disminuido.

Claudia Vanegas, quien junto a su madre opera una tienda de juguetes en la subasta Cherry Avenue los sábados y en el Big Fresno Flea Market los domingos, dijo que las ventas cayeron un 20% en comparación con el año pasado.

“La mayoría de los clientes son hispanohablantes y tal vez incluso trabajadores agrícolas”, dijo Vanegas. “Su dinero puede rendir más en un mercado de pulgas. Por eso, cuando no van, nos damos cuenta”.

Burson, quien dirige la subasta Cherry Avenue, dijo que su mercado de pulgas está comenzando a recuperarse después de un enero lento.

Destacó que los mercados de pulgas no solo se tratan de ahorrar, sino también de la experiencia de ver una gran cantidad de artículos a la venta y disfrutar de la comida y las bebidas disponibles, y de la música.

“Queremos ofrecer una experiencia”, dijo Burson. “Sal con tu familia a pasar un rato seguro de compras. Gasta dinero y compra cosas, o no gastes y simplemente disfruta del ambiente”.

“La cultura de los mercadillos es muy dinámica; definitivamente no es una industria aburrida”.

Es por eso que Singh Dhanjan, el abogado de inmigración con sede en Fresno, recomendó enfáticamente que aquellos cuyo estatus en los Estados Unidos se considera ilegal contraten a un abogado que los ayude con sus trámites y estatus para tratar de convertirse en ciudadanos legales.

“Es conveniente contratar a un abogado de antemano, porque ahora el gobierno está intentando acelerar el proceso y expulsar al solicitante si lo arrestan debido a su estatus migratorio”, dijo Singh Dhanjan. “Es posible que no tenga tiempo para contratar a un abogado antes de que lo detengan o deporten.

“Hay otra cosa. Lo que asusta a la gente no es que sean ilegales. Saben que son ilegales. No les asusta eso. Les asusta porque no tienen un plan si se enteran. Un abogado puede ayudar a la gente a idear un plan.

“La otra opción es no volver a salir nunca más a la calle, como ir al mercadillo, y estar escondido todo el tiempo”, añadió Singh Dhanjan. “Pero no puedes esconderte y esperar tener beneficios de inmigración. Tienes que elegir.

“Y si decides estar allí ilegalmente, será mejor que tengas más cuidado”.

Mientras tanto, vendedores como Vanegas cruzan los dedos para que el negocio siga mejorando y valga la pena acudir a los mercados de pulgas.

“Los necesitamos”, dijo Vanegas. “Son nuestros clientes. Son parte de nuestra comunidad”.

