La Ley de Enemigos Extranjeros: qué saber sobre una ley de 1798 que Trump invocó para deportaciones

La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido a la administración Trump utilizar una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a migrantes venezolanos a los que acusa de ser miembros de pandillas, poniendo fin a la suspensión temporal de las deportaciones ordenada por un juez federal.

Sin embargo, el tribunal también dictaminó que la administración debe dar a los venezolanos que afirma son miembros de pandillas la oportunidad de luchar legalmente contra cualquier orden de deportación. El fallo no abordó la constitucionalidad de la ley.

El fallo del lunes se produjo después de que el mes pasado se utilizara la ley de tiempos de guerra para trasladar a más de 130 hombres acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua a El Salvador, donde Estados Unidos ha pagado para que los hombres sean retenidos en una prisión notoria. La administración Trump argumenta que la pandilla se ha convertido en una fuerza invasora.

Los venezolanos deportados bajo la ley no tuvieron la oportunidad de impugnar las órdenes, y los abogados de muchos de los hombres dicen que no hay evidencia de que sean miembros de pandillas. Aún no está claro cómo afectará el fallo a esos hombres.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, dijo que era una “victoria importante” que ahora se debe dar a las personas el derecho a impugnar sus órdenes de expulsión.

La administración Trump acogió con satisfacción el fallo, y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que un “juez activista en Washington, DC no tiene la jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump en política exterior”.

Mientras tanto, la administración también está buscando invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de la pandilla salvadoreña MS-13, dijo Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a los periodistas el martes durante la Expo de Seguridad Fronteriza, una feria comercial en Phoenix.

El miércoles, jueces federales en Nueva York y Texas tomaron medidas legales para bloquear al gobierno de deportar a cinco venezolanos bajo la ley hasta que tengan la oportunidad de impugnar sus expulsiones. El gobierno dice que los hombres son miembros del Tren de Aragua. Sus abogados lo disputan.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

En 1798, con Estados Unidos preparándose para lo que creía sería una guerra con Francia, el Congreso aprobó una serie de leyes que aumentaron el alcance del gobierno federal. La Ley de Enemigos Extranjeros fue creada para dar al presidente amplios poderes para encarcelar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.

Desde entonces, la ley se ha utilizado solo tres veces: durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.

Fue parte de la justificación legal de la Segunda Guerra Mundial para los internamientos masivos en Estados Unidos de personas de ascendencia alemana, italiana y especialmente japonesa. Se estima que 120.000 personas de ascendencia japonesa, incluidos aquellos con ciudadanía estadounidense, fueron encarceladas.

¿Puede EEUU usar una ley de tiempos de guerra cuando no está en guerra?

Durante años, Trump y sus aliados han argumentado que Estados Unidos enfrenta una “invasión” de personas que llegan ilegalmente al país.

Los arrestos en la frontera de Estados Unidos con México superaron los 2 millones al año durante dos años consecutivos por primera vez durante el gobierno del presidente Joe Biden, muchos fueron liberados en Estados Unidos para poder solicitar asilo. Después de alcanzar un máximo histórico mensual de 250.000 en diciembre de 2023, cayeron drásticamente en 2024 y aún más dramáticamente después de que Trump asumiera el cargo.

La administración Trump ha descrito cada vez más el problema migratorio como una guerra, especialmente al designar a ocho grupos criminales latinoamericanos, incluidos Tren de Aragua y MS-13, como “organizaciones terroristas extranjeras”.

La invocación de la ley por parte de Trump, que se anunció públicamente el 15 de marzo, el mismo día que las deportaciones, dijo que Tren de Aragua estaba intentando “una invasión o incursión depredadora” de Estados Unidos.

Los funcionarios de la administración ahora usan regularmente terminología militar para describir la situación; el mes pasado Trump dijo a los periodistas que “este es un tiempo de guerra”.

Los críticos de Trump insisten en que está invocando erróneamente una ley diseñada para su uso durante guerras declaradas.

“El intento de Trump de torcer una ley de tiempos de guerra de siglos de antigüedad para eludir las protecciones de inmigración es una apropiación de poder escandalosa e ilegal, y amenaza las libertades civiles fundamentales de todos,” dijo Scott Michelman, director legal de la ACLU del Distrito de Columbia, en un comunicado después del fallo del lunes.

¿Cómo ha procedido el caso legal?

La ACLU y Democracy Forward demandaron preventivamente a Trump horas antes de que comenzaran las deportaciones del 15 de marzo, diciendo que cinco hombres venezolanos en un centro de detención de inmigración en Texas estaban en “riesgo inminente de expulsión” bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El juez federal James E. Boasberg bloqueó su deportación, lo que provocó una apelación inmediata del Departamento de Justicia.

Más tarde ese día, Boasberg emitió una nueva orden para detener las deportaciones que se estaban llevando a cabo bajo la ley de enemigos, y dijo que cualquier avión en el aire necesitaba dar la vuelta. Para entonces, sin embargo, dos aviones de ICE Air iban cruzando el Golfo de México rumbo a Centroamérica. Ninguno regresó. _____ Elliot Spagat en Phoenix y Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyeron a este informe. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.