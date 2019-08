Los Dodgers pierden al lanzador Julio Urias, lo suspenden por 20 juegos

Unas pocas horas antes de que Hyun-Jin Ryu registrara una rara actuación y los Dodgers cayeron ante los Bravos de Atlanta por 4-3 el sábado en el segundo de tres partidos en SunTrust Park, surgió la noticia de que uno de sus talentosos zurdos no tomaría el montículo durante algún tiempo.

La Major League Baseball (MLB) anunció que el lanzador de los Dodgers, Julio Urias, aceptó una suspensión de 20 juegos derivada de su arresto en mayo bajo sospecha de un delito menor. La suspensión, que comenzó el sábado, incluye los cinco juegos que Urias perdió durante un permiso administrativo, lo que lo convierte en una prohibición no pagada de 15 juegos. La medida fue acordada por la asociación de jugadores y MLB, que reunieron pruebas y realizaron varias entrevistas, incluida una reunión en persona con Urias.

“Desde mayo, he estado cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas”, dijo Urias en un comunicado publicado por la asociación de jugadores. “Aunque las autoridades determinaron que no se justificaban cargos de ningún tipo, acepto toda la responsabilidad por lo que creo que fue mi conducta inapropiada durante el incidente.

“Incluso en este caso donde no hubo heridos ni antecedentes de violencia, entiendo y estoy de acuerdo en que los jugadores de las Grandes Ligas deberían tener un nivel más alto. También yo tengo el compromiso de tener un nivel más alto”.

Anuncio

El presidente del equipo de los Dodgers, Stan Kasten, dijo que Urias se reportará a las instalaciones de entrenamiento de primavera en Camelback Ranch y volverá al equipo después de su suspensión. El presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, dijo que el zurdo puede ir a una sesión de rehabilitación el 27 de agosto.

“Este es un programa de colaboración entre el sindicato y el béisbol”, dijo Kasten. “Me siento muy cómodo aceptando su juicio sobre lo que debería suceder”.

Anuncio

Urias registró un salvamento de tres entradas en la victoria del viernes sobre Atlanta sabiendo que su suspensión era inminente. El sábado, Casey Sadler fue llamado del equipo de triple A, Oklahoma City, para ocupar su lugar en el roster y los Dodgers se prepararon para enfrentar a su competidor más cercano en la Liga Nacional sin él.

El zurdo de los Dodgers, Hyun-Jin Ryu, permitió cuatro carreras en 5 2/3 entradas el sábado y el equipo cayó 12-3. (Logan Riley / Getty Images)

Urias ha aparecido en 18 juegos, 16 como relevista, y es probable que permanezca cuando regrese en el bullpen por el resto de la temporada. Puede ser una fuerza dominante como lo mostró el viernes, cerrando contra un equipo que los Dodgers podrían enfrentar en la postemporada. Si los clubes chocan en octubre, Urias, salvo una lesión, estará en el bullpen de los Dodgers porque su suspensión no afecta su elegibilidad para los playoffs.

Pero su actuación quedó en segundo plano tras su arresto en el Beverly Center el 13 de mayo. Después del incidente, los testigos dijeron a la policía que empujó a la mujer con la que estaba, según personas con conocimiento de la situación. La mujer, sin embargo, dijo a los investigadores que se cayó en el estacionamiento mientras discutían. Urias, que cumplió 23 años el lunes, recibió una licencia administrativa pagada por MLB al día siguiente. La oficina del comisionado reincorporó a Urias una semana después, el período máximo antes de que la liga deba solicitar una extensión para el permiso, en coordinación con la asociación de jugadores.

En junio, los fiscales de la ciudad anunciaron que no presentarían cargos contra Urias y que no se tomarían medidas en relación con el informe, siempre que no sea arrestado nuevamente por comportamiento criminal violento el próximo año y participara en un curso sobre violencia doméstica de 52 semanas. La investigación de la MLB, sin embargo, permaneció abierta mientras Urias continuaba lanzando.

Después del juego del viernes, se reunió con Kasten, Friedman y Roberts al finalizar el partido. Kasten dijo que Urias expresó remordimiento.

"Él entiende la gravedad de cosas como esta”, dijo Kasten. “Trabajará duro para avanzar, aprender de esto, mejorar. Esperamos que sí, y si así es como se siente, estaremos aquí para ayudarlo como cualquiera, creo, esperaría que lo hagamos”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí