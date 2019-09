Ponce habla de su golazo ante Cruz Azul

El lateral Miguel Ponce, quien metió el gol del empate para Chivas ante Cruz Azul, aseguró que ha practicado de manera constante esos disparos a balón parado.

“Me toca meter un gol que ayuda al equipo a sumar un punto y solamente puedo trabajar, que eso es lo que me toca para ganarme un lugar”, explicó Ponce.

“Sí, lo he estado practicando. Si no la recuerdo, contra Benfica estampé una en el poste. Confié en que le iba a pegar bien y gracias a Dios entró".

El lateral consideró positivo sumar de visita ante La Máquina.

“Viene bien, sumar un punto es bueno. También se viene la Copa y claro que queremos ganar”, comentó Ponce.

Por su parte, Gilberto Sepúlveda reconoció que al debutar en Liga BBVA cumple un sueño por el que trabajó muy fuerte.

“Estoy muy contento conmigo mismo, por mi esfuerzo, porque me ha costado mucho trabajo, saben que he trabajado mucho, creo me lo merezco”, explicó el canterano.

“Y también estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, y está en mi responderle al profe Tomás”.

Sepúlveda contó que le dijo Boy previo a su estreno.

“Siempre me ha tenido mucha confianza, me dijo que jugara tranquilo, como en los entrenamientos”, agregó.

Mientras que el central Antonio Briseño aplaudió la entereza del Rebaño para salir adelante pese al difícil momento que vivieron.

“Minuto 10, 1-0 abajo, y luego van a ver el VAR por la de Van Rankin, uno empieza a dudar de uno pero todos somos conscientes que trabajando, manejando el partido con tranquilidad”, agregó Briseño.

“Porque nunca nos desesperamos, nunca dejamos de apretar, empezamos a tener la pelota, tuvimos llegadas, y llegó el gol de una gran jugada, pero fue un gran partido, no sólo por igualar con el gol, sino por todo el desgaste, salir desde abajo jugando”.