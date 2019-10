Schelotto anhela que el Galaxy encuentre la regularidad en los playoffs

Los playoffs de la MLS arrancan este fin de semana y el Galaxy sabe que no hay margen de error en los encuentros a partir de ahora pues visitarán al Minnesota United este domingo. De perder, quedarán eliminados.

El Galaxy tuvo la oportunidad de jugar este partido de vida o muerte como local, pero cayó en sus dos últimos encuentros de la temporada regular, lo que significó que ahora tendrán que jugar en el Allianz Field los 90 minutos que definirán al rival del LAFC la próxima semana.

“No me importa el estadio. Ojalá que la cancha esté mejor que la última vez en la que jugamos”, expresó Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Galaxy.

Cuando le preguntaron a Schelotto que el Galaxy no podía cometer muchos errores en un partido de eliminación directa, el argentino dijo: “También Minnesota”.

El Galaxy se ha caracterizado este año por tener una temporada inconsistente, al vencer a rivales fuertes como el superlíder LAFC, pero luego cayó ante oponentes inferiores en el papel.

Jonathan Dos Santos: Sabemos que cualquier mínimo detalle nos puede dejar fuera de los playoffs @LAGalaxy_Es pic.twitter.com/FjG1iPYqPM — Eduard Cauich (@ecauich) October 17, 2019

“Al comenzar la temporada, nosotros, por lo menos yo, hablaba que iba a ser un año con muchos altibajos y que necesitaba encontrar la regularidad en los playoffs. Hemos ganado y hemos pedido. Le hemos ganado al ganador de la Supporter’s Shield y hemos perdido ante algunos equipos que han estado más abajo en la tabla, pero espero encontrar la regularidad a partir de ahora”, aseveró el entrenador.

Schelotto señaló que el objetivo al inicio de la actual temporada de la MLS era clasificar a los playoffs, algo que no había podido alcanzar el Galaxy desde 2016.

“Pero ahora que estamos (en los playoffs), hay que aspirar a más”, indicó el argentino, quien comentó que le gustó el descanso de la Fecha FIFA pues le permitió “despejar la mente”, pero que desgraciadamente el entrenamiento de este jueves fue la primera ocasión en la que pudo contar con todos los jugadores.



Por su parte, Sebastian Lletget declaró que la irregularidad del Galaxy es algo mental.

“Siempre hemos necesitado un poco de adversidad. Eso mejora nuestro juego. Cuando tenemos un obstáculo, un reto, es cuando tomamos ventaja de ello”, declaró Lletget. “Cuando no hay mucho en juego, cuando no hay tantas cosas en disputa, no somos tan competitivos. No sé exactamente la razón”.

Lletget declaró que para un equipo como el Galaxy no es suficiente avanzar a los playoffs y que sería un fracaso para el club salir en la primera ronda.

Por su parte, Jonathan Dos Santos también se enfocó en la irregularidad defensiva durante todo el año, algo de lo que no se pueden dar el lujo el domingo.

“Durante toda la temporada fuimos muy irregulares en lo defensivo. Ahora sabemos que cualquier mínimo detalle nos puede dejar fuera de los playoffs”, declaró Jonathan Dos Santos. “Los pequeños detalles individuales y grupales nos puede dejar fuera”.

De los lesionados, Romain Alessandrini viajará con el equipo, mientras que Joe Corona aún está por determinarse si hará el viaje.