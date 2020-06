Las hospitalizaciones de COVID-19 aumentan en los condados donde jugarán los Dodgers y los Angels

Es oficial: está programado que Major League Baseball regrese de su retraso impuesto por el coronavirus el próximo mes.

Pero la pandemia no ha desaparecido. A medida que los equipos se preparan para jugar en divisiones regionales de 10 equipos destinados a limitar la exposición al coronavirus, deben considerar una tendencia alarmante. Las franjas del país están experimentando un aumento en las infecciones por COVID-19 y están lidiando con una fuerte subida en el uso de camas de hospital y ventiladores.

En los 10 condados que los Ángeles y los Dodgers esperan jugar, la aparición de coronavirus está en aumento.

The Times eligió ilustrar la tendencia peligrosa no por el número de casos positivos, que no hubieran sido confiables debido a inconsistencias en las pruebas y la disponibilidad de resultados entre las jurisdicciones, sino al rastrear el número de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 desde el 10 de mayo.

Los datos de hospitalización presentan una imagen aleccionadora de los más afectados por la infección. A medida que aumentan las tasas, los hospitales pueden verse abrumados. Y si todos los ventiladores están en uso, los hospitales tendrían que racionar quién recibe atención médica.

“El hilo común es que las ligas que han visto infecciones entre jugadores han estado entrenando en estados con altas tasas”, dijo Celine Gounder, experta en enfermedades infecciosas. “No se trata del deporte, per se. Es que estás en medio de eso. Estás en la zona caliente. Si no puede crear una burbuja real, las personas van a interactuar. Ellos van a ir al restaurante. Ellos van a pasar el rato con su mujer local del día. Eso va a suceder. Entonces, las infecciones se van a propagar. Esa es la realidad”.

Un vistazo a los datos

En el condado de Maricopa, Arizona, donde juegan los Diamondbacks, las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus casi se triplicaron en las últimas seis semanas. La tasa de resultados positivos de la prueba de coronavirus aumentó durante ese lapso, según NPR. Los expertos vinculan el aumento de las pruebas positivas con la expiración de la orden de permanencia en el hogar del 15 de mayo.

Texas ha encontrado un aumento similar desde la reapertura de su economía el mes pasado. La propagación del virus es tan desenfrenada que el gobernador Greg Abbott advirtió que el aumento de las hospitalizaciones podría obligarlo a revertir las órdenes que reabrieron la economía estatal. En el condado de Harris, donde juegan los Astros de Houston, las instalaciones informaron 1,124 ingresos relacionados con COVID-19 el lunes. Hubo 548 casos reportados el 11 de junio y 344 el 10 de mayo.

El condado de Tarrant, hogar de los Rangers de Texas, ha experimentado una tasa de hospitalización desigual durante las últimas seis semanas. Sus hospitales acogieron tan solo 140 pacientes con COVID-19 el 31 de mayo y hasta 283 el 17 de junio. El condado reportó 268 infecciones hospitalizadas el domingo, un 37% más que el 10 de mayo.

A medida que aumenta el número de casos positivos de COVID-19 en los condados de California que albergan equipos de la MLB, algunas jurisdicciones están viendo una tendencia a la baja en el número de hospitalizaciones relacionadas. El condado de San Francisco tuvo 66 pacientes con coronavirus positivos en hospitales el 10 de mayo y 40 de esos casos el lunes. Las instalaciones del condado de San Diego reportaron 334 pacientes con COVID-19 el 10 de mayo y 286 el lunes.

Pero eso no es motivo de celebración. El epidemiólogo consultado por The Times relacionó la disminución de las hospitalizaciones con el aumento en el número de casos positivos entre los jóvenes, que generalmente son menos vulnerables a los síntomas graves. Un porcentaje menor de personas menores de 65 años requieren servicios de emergencia para superar las complicaciones de COVID-19 en comparación con el grupo demográfico de mayor riesgo, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron como cualquier persona de 65 años o más y cualquier persona con afecciones médicas subyacentes graves.

El cambio de edad fue observado por investigadores de la Universidad de Washington el mes pasado. Su estudio encontró que la mitad de las nuevas infecciones por coronavirus en Washington ocurrían en personas menores de 40 años.

El condado de Alameda, California, donde juegan los Atléticos de Oakland, experimentó un aumento hace unas tres semanas. Los hospitales acomodaron 105 casos de coronavirus el 31 de mayo, frente a 77 casos el 10 de mayo. Ese número se redujo a 78 el lunes.

Una fluctuación más extrema ocurrió en el condado de Los Ángeles durante ese período. Antes de un aumento reciente, las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus se redujeron de 1,731 el 10 de mayo a 1,285 el 13 de junio. El número volvió a subir a 1,556 ingresos hospitalarios el lunes.

Ha habido un aumento gradual en el número de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 en el Condado de Orange, donde juegan los Angels. Las instalaciones reportaron 230 pacientes positivos el 10 de mayo y 376 el lunes.

En el condado de Denver, Colorado, donde juegan los Rockies de Colorado, la tasa de nuevas hospitalizaciones disminuyó drásticamente durante el mismo lapso. Denver Public Health reportó un total acumulado de 968 COVID-19 admitidos el 10 de mayo y 1,148 el lunes.

Algo similar sucedió en King County, Washington, hogar de los Mariners de Seattle. Los hospitales admitieron 125 nuevos casos relacionados con COVID-19 entre el 10 de mayo y el lunes.

