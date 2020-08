LeBron James se pronunció contra la brutalidad policial: ‘Como negros, tenemos miedo’

Después de la victoria de los Lakers, en el Juego 4 sobre Portland, James, así como sus compañeros de equipo Kyle Kuzma y Anthony Davis, hablaron apasionadamente sobre el tiroteo -y la relación entre los negros en Estados Unidos y la policía-.

LeBron James:

"¿Por qué siempre tiene que llegar a un punto en el que veamos disparos de armas y hay una familia que está allí, con niños presentes?”, se preguntó James. “Es a plena luz del día. Y quién sabe… Quiero decir, si esa persona al otro lado de la calle no registrara esas imágenes en video, ¿sabríamos siquiera [que el hecho ocurrió]? Se habla de que la policía ni siquiera tenía las cámaras corporales, esa es una posibilidad. Esto es […], francamente es una [improperio] en nuestra comunidad. Y sé que la gente se cansa de oírme hablar de ello, pero como negros en Estados Unidos, tenemos miedo. Hombres negros, mujeres negras, niños negros; estamos aterrorizados. Porque no sabes qué te ocurrirá”.

“No tienes idea. No tienes idea de cómo ese policía salió de su casa ese día. No sabes si se despertó de este lado de la cama o del lado equivocado; no sabes si tuvo una discusión en casa con su pareja, no sabes si uno de sus hijos le dijo algo y se fue de allí nervioso. O tal vez simplemente salió de su hogar pensando que hoy será el fin de una de estas personas negras. Eso es lo que se siente. Simplemente duele; duele. Y es por la gracia de Dios que este hombre todavía vive. ¿Como pudo recibir siete tiros a corta distancia y todavía estar vivo? Eso es por la gracia de Dios, allí mismo. Mis oraciones están con esa familia y esa comunidad. Pero no tengo nada bueno que decir sobre esos policías. En absoluto”.

“Tengo la mitad de mi cerebro concentrada en los playoffs y la otra mitad en cómo puedo ayudar a los negros a vivir mejor en Estados Unidos. Y de eso se trata todo”.

“Lo que seguimos viendo de la gente que supuestamente debe servir y proteger… Cuando yo estaba en la primaria, ellos solían venir a la escuela para hablar de eso y nos daban camisetas. A menudo llegaban con los perros entrenados…, [y el programa] D.A.R.E. ¡Sí, nos alegraba verlos! Incluso hubo un par de policías en mi infancia a quienes estaba feliz de ver de vez en cuando. Pero siempre sentía, de algún modo, que debía tener cuidado”.

“Ningún niño debería sentirse amenazado a tal nivel como para esconderse en su propia casa. Eso es triste, pero sé por lo que está pasando porque yo era uno de esos chicos cuando vivía en los barrios marginales, cuando veíamos pasar a un policía, nos escondíamos detrás de una pared de ladrillos y esperábamos a que se fuera. Y si mirábamos que se encendían las luces de un patrullero, corríamos, aunque no hubiésemos hecho nada malo. Solo estábamos asustados. Es duro”.

Anthony Davis:

“Obviamente, las cosas que están sucediendo ahora y que ocurrieron hoy con Jacob Blake son totalmente inaceptables. Queremos usar nuestras voces para [defender a] esa víctima también. Es un afortunado, porque sobrevivió y está estable. Así que estoy bastante seguro de que tendrá mucho que decir, al igual que su familia, pero [lo que él vivió es algo que] se lleva de por vida. Lo que vemos con los eventos actuales simplemente nos hace volver a la infancia y recordar por qué tenemos miedo”.

“No tengo hijos adolescentes, pero sé que Bron hablaba de eso todo el tiempo con sus dos chicos. Y es una situación difícil; el mundo está asustado en este momento y lo máximo que podemos hacer es alzar las voces. Bron nos habla siempre acerca de votar; inició una organización para que todos voten, y ahí es donde comienza para nosotros”.

“Podemos simplemente seguir avanzando hacia el deseo de cambio y tenemos que hacer nuestra parte. Sabemos para qué estamos aquí, pero ese no es solo nuestro enfoque principal, nuestro enfoque principal es la justicia social, y tenemos la suerte de contar con un montón de tipos que son figuras públicas, como Bron, CP [Chris Paul]; todas estas personas que siempre están a la vanguardia y hablan, y son capaces de guiar a los más jóvenes para que se paren en la dirección correcta y sigan su ejemplo”.

Kyle Kuzma:

“Es deprimente para un hombre recibir siete disparos de la policía, desarmado, frente a sus hijos. [Un hecho] que sus hijos probablemente recordarán por el resto de sus vidas. Eso da miedo, no solo a mí, sino a todos los afroamericanos. A cada minoría de este país. Pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad y que debemos cambiar, porque, francamente, es repugnante tener varios policías alrededor y que ni siquiera piensen en usar una pistola Taser. Olvidemos la Taser; es más simple: luchar y derribar a un hombre, en lugar de intentar dispararle. Eso tiene que cambiar. Debe cambiar”.

“Si miras el video, hay policías corriendo hacia el auto, y uno siente que hay que hablar de ‘matones’ todo el tiempo; hay policías disparando. Pero no lo son. Tenemos que cambiar eso. Debemos seguir hablando de ello, insistir. A la familia de Jacob Blake, solo queremos que sepan, de parte de personas que tienen una plataforma de seguidores, que vamos a continuar diciendo su nombre y pidiendo justicia para ustedes, junto con Breonna Taylor y todas las demás víctimas de la brutalidad policial”.