LeBron James y Anthony Davis debutarán en pretemporada cuando los Lakers enfrenten a los Suns

Los Lakers tendrán una visión completa de todo el talento que poseen cuando LeBron James y Anthony Davis salgan a la cancha con sus compañeros de equipo por primera vez en esta pretemporada.

El plan, dijo el martes el entrenador Frank Vogel en una videoconferencia, es que James y Davis jueguen “algunos minutos de la primera mitad” el miércoles por la noche contra los Suns de Phoenix “solo para empaparse los pies”.

Con James y Davis sentados en la banca durante las dos victorias de los Lakers contra los Clippers durante el fin de semana, James quedó impresionado por lo que vio y quiere encajar perfectamente durante los últimos juegos de exhibición el miércoles y viernes en Phoenix.

“Han estado compartiendo el balón, moviendo el balón, jugando a un ritmo realmente bueno y tratando de defender y rebotar”, dijo James. “Solo queremos retomar el punto donde lo dejamos en la burbuja, pero también mejorar eso con los nuevos. Voy a hacer lo mismo. Lo que sea necesario para que nuestro club gane, voy a traer mi juego. Ustedes saben lo que ofrece mi juego para este club de básquetbol y lo produciré todas las noches”.

James jugó por última vez el 11 de octubre, la noche en que los Lakers cerraron el campeonato de la NBA sobre el Heat de Miami y fue elegido el jugador más valioso de Las Finales.

Entonces era el armador titular, un rol que James disfrutó hasta el punto de liderar la liga en asistencias con 10.2 por juego. Pero ahora tiene más creadores de juego para relevarlo de algunas tareas de manejo del balón.

James vio al nuevo pívot Marc Gasol aportar con cinco asistencias el domingo contra los Clippers. Gasol, considerado uno de los mejores grandes en pases, promedió 3.3 asistencias la temporada pasada en Toronto. El armador Dennis Schroder, quien ha promediado 4.6 asistencias en su carrera, les da a James y a los Lakers otra opción.

“Entonces, si se me presenta como el principal manejador de pelota y también trato de liderar la liga en asistencias o asegurarme de estar a la vanguardia para involucrar a los muchachos, entonces puedo asumir esa responsabilidad en cada acción”, dijo James. “Si nuestro equipo no necesita eso este año, también está bien. Podemos, como habrán visto en los dos primeros partidos de pretemporada, poder facilitar a través de Marc en esa zona del poste alto; nos dará otra [opción] de creación de juegos. Dennis nos va a dar otro creador de juego. Entonces, no me importa. Lo que necesite el equipo “.

Vogel dijo que el escolta suplente Alex Caruso tenía “dudas” para el juego porque todavía tiene dolor en la cadera. Vogel también dijo que los aleros Kostas Antetokounmpo y Devontae Cacok están de regreso con el equipo y fueron “eliminados de los protocolos de salud y seguridad de la liga” después de perderse el partido del domingo por la noche contra los Clippers.

