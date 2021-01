El imperio de negocios de Kobe Bryant se mantiene extendiéndose – e inspirador - después de su muerte

A menos de dos años del fin de su carrera como jugador de la NBA, Kobe Bryant celebró un foro en abril de 2018 en el campus de la USC que atrajo a una multitud de unas 2.000 personas al Bovard Auditorium.

No estaban allí para escuchar a Bryant hablar de sus 20 años de carrera con los Lakers. Los estudiantes que asistieron estaban allí para oírle hablar de negocios.

“Tienes que sentarte y preguntarte: ¿Qué es lo que realmente te va a hacer levantar por la mañana y qué es lo que te va a mantener despierto por la noche?”, Bryant aconsejó a los asistentes. “Cuando encuentres la respuesta, mantente fiel a ella. He construido una marca personal, lo cual es genial, pero no es donde va a estar mi enfoque durante los próximos 50 años”.

Bryant estaba en medio de la expansión de un imperio empresarial que incluía una empresa de inversión, una compañía de producción multimedia y mucho más. Y su presencia en un foro que ha acogido a líderes empresariales más convencionales – entre ellos el propietario de los Mavericks de Dallas Mark Cuban y la fundadora de Spanx, Sara Blakely – es emblemática de lo mucho que Bryant había logrado rápidamente como empresario, dijo Dave Belasco, profesor adjunto de la USC Marshall School of Business que dirigió la conversación con el exLaker.

Kobe Bryant participates in an April 2018 business forum on the USC campus with Dave Belasco, right. (William Vasta for USC Marshall School of Business)

“Me inspiró mucho alguien que era conocido por ser un atleta de élite que trataba de hacer algo muy diferente y audaz”, dijo Belasco, cofundador del USC Performance Science Institute, que copatrocinó el evento junto con la Marshall School. “Creo que muchas de las habilidades y la mentalidad que usó para sobresalir en los deportes le sirvieron perfectamente en los negocios”.

Antes de la muerte de Bryant el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero en Calabasas, se había establecido como un magnate floreciente. Había plantado las semillas años antes, creando Kobe Inc. con sede en Newport Beach, una empresa de desarrollo de marcas que se lanzó en 2014 haciendo una inversión de $6 millones en la empresa de bebidas deportivas BodyArmor, que más tarde se valoró en $200 millones. A través de su empresa de producción Granity Studios, con sede en Costa Mesa, se convirtió en autor y cineasta ganador de un premio de la Academia. Y en 2016, poco después de terminar una carrera de baloncesto que le permitió ganar unos $680 millones en sueldos y patrocinios, Bryant constituyó la empresa de capital de riesgo Bryant Stibel & Co., que pasó a invertir en compañías como Scopely y LegalZoom.

Esas iniciativas ayudaron a Bryant, que tenía 41 años en el momento de su muerte, a trazar una carrera única después de su carrera en las canchas que evitó las vías más tradicionales de los exatletas profesionales, como el entrenamiento y la radiodifusión. Y eso lo ha convertido en una inspiración para las estrellas de hoy en día que miran sus carreras posteriores a la competición, dijo Eric Johnson, exejecutivo de ESPN.

“Sin duda, esta generación de atletas piensa más en esos términos, ya son empresarios”, dijo Johnson, que pasó 18 años en ESPN y ahora es asesor de empresas deportivas y de entretenimiento. “La mayoría de ellos aspiran mucho más a estar en el mundo de los negocios, y él es una figura inspiradora”.

Ahora el imperio Bryant continúa sin él. Un año después de su muerte, las empresas de Bryant han permanecido tranquilas, pero sus empresas no han estado inactivas. Una empresa de entrenamiento deportivo con la que Bryant se asoció ha sido rebautizada; Granity Studios ha seguido lanzando nuevos proyectos; y una sociedad de responsabilidad limitada que lleva su nombre ha solicitado varias marcas comerciales relacionadas con su apodo de “Black Mamba”, entre otras cosas. Sin embargo, no se han hecho anuncios radicales sobre la dirección de las empresas de Bryant y no se han revelado nuevas iniciativas importantes.

Kobe Inc. y Granity no respondieron a las solicitudes de entrevistas, y Bryant Stibel se negó a hacer comentarios. Algunas empresas que trabajaron con Bryant, entre ellas Nike, se negaron a comentar el estado de las relaciones comerciales en curso.

A quienes siguieron la carrera empresarial de Bryant no les sorprende el silencio público. Además de cualquier posible reestructuración que sea necesaria por la muerte de Bryant. El atleta lanzó silenciosamente varias iniciativas con poca fanfarria a mediados de la década de 2010, sólo haciendo públicas las revelaciones o empujes promocionales años más tarde, una vez que los proyectos estaban completamente cocidos.

“El silencio no me sorprende”, dijo Johnson, director de la facultad del UCLA Anderson School of Management’s Center for Management of Enterprise in Media. “Desde mi entendimiento y experiencia siempre fue así. Ciertamente no era un pregonero de todas las cosas que iba a hacer; simplemente las revelaba de repente”.

El deseo de ser respetuoso de un largo período de luto por Bryant también podría ser un factor. Vanessa Bryant, su viuda, ha sido abierta sobre la intensidad de su duelo por su marido y su hija Gianna, que también murió en el accidente. Pero ella ha tomado medidas, asumiendo un papel de liderazgo en Granity, y vendiendo una casa de inversión en Irvine por $2 millones que la pareja poseía desde 2013. También presentó un puñado de demandas a raíz del accidente, presentando una queja contra el operador del helicóptero y otra contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles por su manejo de la investigación del accidente.

Entre los cambios más visibles realizados desde la muerte de Bryant: En mayo se anunció que la Academia de Deportes Mamba, un negocio de entrenamiento deportivo con el que Bryant se asoció en 2018, dejaría de llamarse “Mamba”.

A fan writes a message on a La Brea Avenue mural honoring Kobe Bryant and his daughter Gianna. (Mel Melcon/Los Angeles Times)

En cierto modo, se trataba de un regreso a los comienzos de la empresa, cuando fue fundada en 2016 por el ex jugador de fútbol americano universitario Chad Faulkner y se denominó Academia de Deportes. Poco después de su debut, Bryant comenzó a visitar las instalaciones de entrenamiento de la academia, de 100.000 pies cuadrados, en Thousand Oaks, como entrenador del equipo de baloncesto de su hija Gianna.

Bryant quedó impresionado con la operación, dijo Faulkner, y se unió a la compañía en 2018, cuando fue rebautizada para incluir un saludo a su apodo.

“Era un socio comprometido, le importaba mucho”, dijo Faulkner. “Si añades a Kobe en la mezcla, teníamos mucha más luz sobre nosotros, teníamos muchas más oportunidades de obtener reconocimiento o de abrir otras puertas”.

Para el inicio del año pasado, la academia había abierto nuevas instalaciones en Redondo Beach y Frisco, Texas, y contaba con atletas estrella como Aaron Donald, de los L.A. Rams, entre sus 50.000 clientes.

“Estábamos listos para abrir más instalaciones, teníamos una gran obra digital en la que estábamos trabajando, estábamos sacando adelante ‘Mamba Mentality’ de una forma realmente interesante”, dijo Faulkner. “Esos son algunos de los grandes sueños y planes que teníamos y que terminaron trágicamente el 26 de enero del año pasado”.

Faulkner y su personal todavía estaban tambaleándose por la muerte de Bryant cuando la pandemia los obligó a detener la mayoría de las actividades en persona. Al anunciar el abandono del nombre “Mamba”, la compañía dijo que era “un acuerdo mutuo hecho de acuerdo con los deseos de su patrimonio”.

Ha habido cierta actividad bajo el radar que sugiere que se están sentando las bases para nuevos esfuerzos relacionados con Bryant. Por ejemplo, en los meses posteriores a su muerte, una sociedad de responsabilidad limitada controlada por su familia presentó una solicitud de registro de marca para varias palabras y frases asociadas con el difunto jugador de baloncesto, entre ellas su nombre, Mamba, Mamba League y Lil’ Mambas. La solicitud de registro de la marca “Kobe Bryant”, por ejemplo, decía que la marca podía utilizarse para una gran cantidad de fines, entre los que se incluían sombreros, programas de juegos de ordenador, auriculares, gafas de sol y “proporcionar un sitio web con información de entretenimiento en el ámbito de los deportes, el entretenimiento infantil, la acción, la aventura, la animación y la ficción”.

Un componente del imperio de Bryant que ha permanecido visiblemente activo después de su muerte es Granity Studios, que lanzó un puñado de nuevos proyectos en 2020. También tiene un nuevo liderazgo: Mientras que Bryant había sido el director ejecutivo de la compañía, ese papel lo ocupa ahora Vanessa Bryant, según un archivo de junio en la oficina del secretario de estado de California. También es la presidenta de Granity y recientemente apareció en un video en su página de Instagram promoviendo el lanzamiento de un nuevo libro.

La compañía, fundada en 2013 y originalmente llamada Kobe Studios, es más conocida por “Dear Basketball”, un corto animado de 5½ de un minuto de duración basado en un poema que Bryant escribió para anunciar su retiro de las canchas. La película, que presentaba una puntuación de John Williams, ganó el Oscar al mejor corto animado en 2018. Después de la muerte de Bryant, Granity hizo que la película estuviera disponible gratuitamente en línea. Otros proyectos notables de la compañía han sido la serie de análisis deportivos “Detail” para el servicio de streaming ESPN+ y el podcast para niños “The Punies”.

Granity también fue la compañía detrás de varios proyectos de libros de Bryant, incluyendo “The Mamba Mentality: How I Play” de 2018, en el que detalló su enfoque del deporte. El lanzamiento más reciente de Granity, en diciembre, fue la novela “Epoca: El río de arena”, que es la segunda y última entrega de una serie de fantasía creada por Bryant y escrita por la autora Ivy Claire. Se centra en una academia de deportes de élite en un reino mágico.

Tras la muerte de Bryant, Granity también publicó los libros de ficción “The Wizenard Series: Season One” y “Geese Are Never Swans”, este último sobre un joven nadador que debe superar una tragedia familiar mientras persigue sus sueños olímpicos.

La compañía también participó en el lanzamiento de la exitosa serie documental de ESPN “The Last Dance”, sobre Michael Jordan y el último campeonato de la NBA de los Bulls de Chicago. La serie de cinco episodios “Detail: 1998 Chicago Bulls” para ESPN+ sirvió como una pieza complementaria que analizaba los partidos de los Bulls, presentada por Dennis Rodman, Steve Kerr y el entrenador Phil Jackson.

Al principio de su carrera en el baloncesto, Bryant era conocido como un advenedizo que despreciaba a todos, peleándose con su compañero de equipo Shaquille O’Neal en el camino a tres campeonatos juntos antes de una despedida llena de problemas. En 2003, Bryant fue acusado de violar a una mujer de 19 años, lo que dio lugar a un cargo de delito grave de agresión. Bryant negó haber violado a la mujer, y la causa penal se abandonó 14 meses después de que ella decidiera no testificar; en 2005 resolvió una demanda civil presentada por su acusadora. Bryant pasó años trabajando para reparar su imagen y dejó la NBA como un venerado estadista.

Considerando la estatura de Bryant dentro de la liga al retirarse, tal vez no sea una sorpresa que su camino en el mundo de los negocios inspire a sus compañeros.

No es que Bryant fuera el único atleta superestrella que ha hecho negocios en otros campos en los últimos años: LeBron James, por ejemplo, también ha adoptado un enfoque diversificado de la inversión y el espíritu empresarial, creando una empresa de producción e invirtiendo en una cadena de pizzerías y una marca de tequila, entre otros esfuerzos. Pero el rápido éxito que encontró Bryant – su premio de la Academia, para empezar – le hizo destacar.

El camino de Bryant fue algo similar al de los atletas retirados pioneros, incluyendo al gran Magic Johnson de los Lakers, conocido por su cadena de cines y su inversión en Starbucks, y al mariscal de campo de los Cowboys de Dallas, Roger Staubach, fundador de una empresa nacional de bienes raíces comerciales. Bryant, sin embargo, se estaba embarcando en su carrera de post-jugador en un entorno empresarial muy diferente – uno digital impulsado por Internet. Eso hizo que su camino fuera único, dijo David Carter, director de Sports Business Group, una empresa de consultoría.

"¿Había un modelo [para Bryant]? Para mí, la respuesta corta sería no”, dijo Carter, director ejecutivo del Sports Business Institute at the Marshall School. “Hay que pensar en el tiempo que estuvo operando. Los medios sociales y digitales. Un mundo sin fronteras. No tenías eso con Magic o Staubach”.

Bryant no sólo ha inspirado a otros atletas profesionales, sino que ha animado a personas como Justin Powell, que asistió al foro de la USC en el que participó el exLaker en 2018.

Entonces un estudiante de la USC, Powell dijo que había sido un fan de Bryant por mucho tiempo – pero asistió al foro para escucharle compartir algo de su perspicacia en los negocios. Powell, que se graduó en 2019 y ahora trabaja para Yahoo Sports como productor y escritor de video, no se decepcionó.

"[Bryant] era alguien que había llegado a la cima en un campo y nunca se contentó ni se durmió en sus laureles”, dijo Powell, de 24 años, que se reunió con Bryant entre bastidores antes del foro. "Él ha tenido una profunda influencia en mí".

Kobe Bryant meets with audience members — including Justin Powell, second from left — as part of the ex-Laker’s appearance at an April 2018 business forum on the USC campus. (William Vasta for USC Marshall School of Business)

El escritor del Times Jack Flemming contribuyó a este informe.

