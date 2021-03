El tono de las negociaciones entre la MLB y el sindicato de jugadores está definido, y no es amigable

Falta una semana para el primer día de la última temporada bajo el actual acuerdo de negociación colectiva del béisbol, y Tony Clark tiene un problema. O una victoria. O ambas cosas. En estos días, es difícil saberlo.

Zac Gallen está lesionado. Es un lanzador, probablemente el mejor que tienen los Diamondbacks de Arizona, pero podría empezar la temporada en la lista de lesionados porque sufrió una fractura por estrés – mientras entrenaba su bateo.

Gallen no quería batear esta temporada. Los propietarios y los jugadores acordaron el año pasado utilizar un bateador designado en cada partido, y podrían haber hecho lo mismo este año.

El bateador designado universal (DH) ya ni siquiera es polémico. Según una encuesta de Seton Hall publicada el jueves, los “ávidos aficionados” prefieren el DH en la Liga Nacional: El 57% lo aprueba, el 17% lo desaprueba y al 26% no le importa. Entre el público en general, el 29% lo aprueba, el 14% lo desaprueba y al 57% no le importa. Esta última cifra debería asustar tanto a los propietarios como a los jugadores, pero estamos divagando.

Clark es el director ejecutivo del sindicato de jugadores. Mientras la oficina de la liga y el sindicato negociaban los protocolos de salud y seguridad para esta segunda temporada pandémica, el sindicato seguía poniendo “DH universal” en sus borradores de los protocolos. La oficina de la liga siguió eliminando “DH universal” de sus borradores. El resultado por defecto era que el actual convenio colectivo, no incluyera un DH universal.

“Lo único que impide que el DH forme parte de la temporada 2021 es la decisión de la liga de no tenerlo”, dijo Clark el jueves.

Los propietarios pidieron a los jugadores que aprobaran una postemporada ampliada a cambio del DH universal. Los jugadores declinaron, prefiriendo reservar los playoffs expandidos como una posible moneda de cambio para las negociaciones del convenio colectivo de este año.

Para los directores generales y sus equipos de análisis, que elaboran recomendaciones basadas en la gestión de riesgos, el DH es una obviedad. ¿Por qué pagar millones a un lanzador para que lance y arriesgarse a perderlo por dos batazos débiles cada cinco días? Si la liga se esfuerza por reducir los jonrones, la bases por bolas y los ponchados y aumentar los sencillos, los dobles y las bases robadas, ¿por qué desperdiciar los turnos de bateo de un lanzador? ¿Por qué los propietarios deben insistir en que los jugadores hagan una concesión para dar a los gerentes generales lo que quieren?

“Si bien hay preocupaciones relacionadas con otras áreas en las que podemos o no tener desacuerdos”, dijo Clark, “como una cuestión de salud y seguridad, y contra el telón de fondo de algunas de las preocupaciones que la industria está tratando de abordar, parecería que el DH sería beneficioso para todos los involucrados”.

La lesión de Gallen podría representar una vindicación de la posición del sindicato. Clark dijo – y un funcionario de la MLB confirmó – que no ha habido discusiones sobre una adición de última hora del DH a la NL esta temporada.

A medida que se acerca el verano de la negociación colectiva, persiste la preocupación por la forma en que algunos funcionarios de la liga caracterizaron al sindicato tras las negociaciones del pasado invierno: obstinado, obstruccionista, más interesado en decir no que en llegar a un acuerdo.

Cuando los propietarios ofrecieron dinero a cambio de la ampliación de los playoffs, el sindicato prefirió no negociar la cantidad. Cuando los propietarios hicieron múltiples propuestas para retrasar el inicio de esta temporada, con la idea de que un mes más de vacunación haría que todos estuvieran más seguros y permitiera una mayor afluencia de público, el sindicato prefirió empezar a tiempo (y, hasta la semana pasada, la tasa de positividad de las pruebas de coronavirus de la MLB esta primavera era del 0,05%).

“Cuando hay desacuerdos fundamentales sobre los mejores intereses del juego, no hay ninguna razón por la que no se pueda seguir trabajando para tratar de encontrar ese terreno común, y que se haga fuera de la opinión pública”, dijo Clark. “Aunque no salimos a sugerir que la liga es obstruccionista cuando no están de acuerdo con las posiciones que estamos tomando, parece ser su actual modus operandi, y eso es desafortunado”.

El acuerdo de negociación colectiva expira el 1 de diciembre, y se espera que las negociaciones sobre uno nuevo comiencen después de que lo haga la temporada regular. Clark expuso los objetivos del sindicato.

“Establecer un entorno o clima más competitivo, creemos, ayudará a impulsar el crecimiento de la industria, y eso va a beneficiar tanto a los aficionados como a los jugadores y a los directivos”, dijo. “Creemos que hay que incentivar a los clubes por competir y tener éxito, en lugar de premiarlos por perder repetidamente. Creemos que hay que hacer ajustes en el sistema para que los jugadores más jóvenes que están produciendo y proporcionando un valor creciente para sus clubes y para nuestro juego sean compensados de manera más justa”.

No hay soluciones fáciles. Por ejemplo, el lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer, va a ganar casi tanto dinero como todos los Piratas de Pittsburgh esta temporada. Según Cot’s Baseball Contracts, las nóminas de los Piratas, los Orioles de Baltimore, los Orioles de Cleveland y los Marlins de Miami suponen menos del 25% de la nómina de los Dodgers.

Una reacción lógica sería imponer una nómina mínima al equipo. El sindicato probablemente tendría una objeción filosófica, ya que podría ser ilógico apoyar un piso salarial y oponerse a un tope salarial. Pero todos esos expertos en eficiencia podrían recomendar gastar el dinero en contratos a largo plazo para los jugadores más jóvenes, lo que probablemente no ayudaría a los agentes libres veteranos que languidecen en el mercado cada invierno.

Los Dodgers, los Yanquis de Nueva York, los Gigantes de San Francisco y otros equipos de gran mercado podrían rechazar cualquier propuesta que les obligue a ayudar a financiar las nóminas mínimas compartiendo una mayor parte de sus ingresos, hasta el punto de que los Dodgers podrían estar pagando a los jugadores de los Piratas. Además, imponer una determinada cantidad de gastos podría tener consecuencias imprevistas en la forma de gastar ese dinero.

Clark dijo que la queja que el sindicato presentó hace tres años – cuestionando si los Piratas, los Marlins, los Atléticos de Oakland y los Rays de Tampa Bay utilizaron correctamente el dinero de los ingresos compartidos – todavía no se ha resuelto. También dijo que el sindicato no ha presentado una queja para impugnar si los propietarios negociaron de buena fe durante las discusiones sobre el regreso al juego del año pasado, pero dijo que tal queja sigue siendo objeto de consideración.

El sindicato ha reunido un fondo para ayudar a los jugadores en caso de que se declaren en huelga o, lo que es más probable, que los propietarios cierren.

“Los jugadores están comprometidos con la búsqueda de mejoras significativas en el sistema actual, pero no estamos tratando de provocar un paro laboral, y buscamos llegar a un acuerdo sin necesidad de hacerlo”, dijo Clark. “Esperamos encontrar un terreno común en un acuerdo justo y equitativo antes de que expire el convenio actual”.

A medida que aumenta el ritmo de las vacunaciones, Clark dijo que cree que todos los jugadores que deseen vacunarse deberían poder hacerlo en el plazo de un mes aproximadamente. Un funcionario de la liga dijo el jueves que la vacunación sería “basada en el estado” y “manejada por cada club”.

Arizona es uno de los seis estados que están vacunando a todos los adultos ahora, y las autoridades de California dijeron el jueves que todos los adultos serían elegibles el 15 de abril. El presidente Biden ha pedido que todos los estados hagan elegibles a todos los adultos a más tardar el 1 de mayo.

En la segunda mitad de la temporada, tal vez, los equipos puedan jugar a pleno rendimiento. Y, de ser así, los equipos habrían eliminado la zona de separación entre los aficionados y los jugadores, exigida por los actuales protocolos de salud y seguridad de la liga.

“Nos encantaría verlo, tener la oportunidad de interactuar más estrechamente con nuestros aficionados”, dijo Clark. “Nuestros jugadores son tan accesibles como los de cualquier deporte”.

Si eso ocurre este verano, sería estupendo. Y, si eso ocurre el próximo mes de abril, porque se ha evitado un paro laboral y la temporada de 2022 empieza a tiempo, también estaría bien.

