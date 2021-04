Los Dodgers vuelven a ser engañados, con el robo de señales, esta vez por Fernando Tatis Jr. de los Padres

Los nueve de casa llegaron a Chávez Ravine el domingo por la tarde como víctimas de un robo tan flagrante que debería haberlos sacudido hasta los huesos.

En un video que salió a la luz después de la victoria de los Dodgers el sábado por la noche sobre San Diego, quedó claro que Fernando Tatis Jr. de los Padres había mirado a escondidas la posición del receptor Will Smith justo antes de batear su segundo jonrón del juego.

Sí, la organización que fue engañada en el campeonato de la Serie Mundial de 2017 por los Astros de Houston una vez más había sido robada, avergonzada y tomada por tonta.

¿Qué hacer, entonces?

¿Lanzan a Tatis hacia adentro? ¿Lo alejan del plato? A menos que lo golpeen intencionalmente, ¿hacen algo más para incomodarlo?

¿Enviarían un mensaje de que no se dejarán engañar por un niño con ojos inquietos?

No lo hicieron y pagaron por su indiferencia.

Tatis se adueñó de la caja de bateo, se adueñó del plato y, básicamente, volvió a adueñarse de los Dodgers cuando los Padres remontaron una desventaja de seis carreras para robar una victoria de 8-7 en 11 entradas.

No, rara vez le lanzaron dentro. No, rara vez lo alejaron del plato. Al permitirle recorrer la caja de bateo libremente, Tatis convirtió el Dodger Stadium en su patio de recreo personal. Alcanzó un out y un cuadrangular en el cuarto, hizo un sencillo y anotó la carrera del empate en el noveno, luego se robó tercera y anotó la carrera de la victoria en el undécimo. También caminó dos veces, robó otra base y anotó otra carrera.

Se ponchó con corredores en segunda y tercera en la décima, quizá no por casualidad después de dos lanzamientos interiores de Jimmy Nelson, incluyendo uno que lo puso de rodillas.

Fernando Tatis Jr. batea un jonrón solitario para los Padres durante la cuarta entrada del partido del domingo. (Alex Gallardo / Associated Press)

Pero para entonces, el daño causado por la reticencia de los Dodgers a desestabilizarlo ya estaba hecho.

En los últimos tres juegos de esta serie de cuatro partidos, Tatis se fue siete de 14 con cinco jonrones, seis carreras impulsadas y seis carreras anotadas.

Cuando se le preguntó si sus lanzadores deberían haber sido más agresivos con Tatis, el gerente de los Dodgers, Dave Roberts, pensó que el abridor Dustin May hizo un buen trabajo, pero reconoció que fue cuesta abajo a partir de ahí.

“Sabes, pensé que Dustin había hecho un muy buen trabajo mezclando las miradas, haciéndolo sentir dentro, luego girando lejos, lanzándolo un poco, pero después de eso, no creo que hayamos realizado un buen trabajo”, dijo Roberts.

Si esta dramática pelea de apertura de temporada fuera una serie de playoffs, los Padres la habrían ganado, cuatro juegos a tres. Pero hay una docena de juegos restantes entre estos vecinos, las batallas se reanudan el 21 de junio en San Diego y no terminan hasta la última semana de la temporada en el Dodger Stadium.

× Highlights from the Dodgers’ 8-7 loss in 11 innings to the San Diego Padres at Dodger Stadium on Sunday.

Eso dará a los Dodgers mucho tiempo para empezar a ser más agresivos con Tatis, cuya propiedad de esta serie fue personificada por una escena en las gradas detrás del home plate cuando los Dodgers estaban perdiendo una ventaja de siete carreras.

Un aficionado con una camiseta de Tatis se puso de pie y comenzó a celebrar y señalar su camiseta.

Nadie dijo nada.

Los Dodgers tienen que hablar.

Después de lo ocurrido en las 24 horas anteriores, y después de lo sucedido en 2017, era un partido que pedía a gritos una declaración.

El sábado por la noche, en la sexta entrada, Tatis llegó hasta el otro lado del plato y lanzó un slider de Trevor Bauer hacia los asientos del jardín izquierdo para su segundo jonrón del juego y el cuarto de la serie del fin de semana.

Fue un estiramiento y swing tan improbable, que los observadores se preguntaron, ¿cómo lo hizo?

Resulta que el video tuiteado más tarde mostró que robó su camino hacia el lanzamiento al mirar para abajo donde el receptor Will Smith se estaba preparando. Cuando vio que Smith se inclinaba hacia el exterior del plato, se lanzó hacia el exterior, lo que le permitió conectar sólidamente el slider.

Tatis no rompió oficialmente las reglas, pero estaba claramente robando, y Bauer, comprensiblemente, no estaba contento. Aunque Bauer aceptó abiertamente y con inteligencia las celebraciones de Tatis por el jonrón, se opuso a lo que considera una trampa.

Bauer tuiteó: “Si necesitas saber qué lanzamiento viene, pregúntale a papá amablemente la próxima vez. Sabes que no tengo miedo, amigo”.

Tatis respondió tuiteando una foto de sí mismo sosteniendo a un niño pequeño con la cara de Bauer, acompañada de las palabras, “Tranquilo hijo”.

Bauer se explayó más tarde en su canal de YouTube y, no, no se estaba calmando.

"¿Estoy enfadado por las celebraciones y todas esas cosas?”, preguntó. “No. Sin embargo, si empiezas a mirar los mensajes, si empiezas a hacer estas cosas, es cuando la gente se molesta. El béisbol se vigila a sí mismo, aquí es donde debería hacerlo... no hay ninguna regla que diga que no puedes mirar hacia atrás... no hay ninguna regla que diga que no puedo clavar una bola rápida en tus costillas. Y así es como se ha manejado tradicionalmente en el béisbol hasta este momento”.

Después del partido del domingo, Eric Hosmer, de los Padres, defendió a su compañero de equipo, diciendo: “Creo que fue tal vez un poco de confusión de su parte. No creo que Tatis estuviera mirando las señales. Nunca lo he visto hacer eso. Desde luego, no lo vi anoche durante el partido”.

Sin embargo, cuando se le preguntó a Roberts sobre la controversia en ciernes, dejó claro que las acciones de Tatis eran inaceptables.

“Cuando se habla de ‘espiar’, esa no es la forma de jugar al béisbol”, manifestó Roberts, añadiendo después: “Si ese es el caso, que no lo sé, se tomará nota”.

× Dodgers pitcher Trevor Bauer talks about Fernando Tatis Jr. taunting him and the Dodgers on Saturday.

La gente alrededor del estadio se preguntaba si las acciones de Tatis serían “notadas” inmediatamente el domingo por el duro lanzador May, quien estuvo brillante con seis entradas de pelota de dos hits y 10 ponches. No fue así.

En la primera entrada, Tatis se desmarcó con cuatro lanzamientos, ninguno de los cuales le incomodó en lo más mínimo.

En la cuarta, mientras Tatis llegaba al plato, el organista Dieter Ruehle tocó “The Sign” de Ace of Base, cuyo gancho dice: “Vi la señal y me abrió los ojos”.

No les abrió los ojos a los Dodgers. Después de un primer lanzamiento que se desvió un poco hacia adentro, May permitió que Tatis usara todo el plato de nuevo, y cuatro lanzamientos más tarde estrelló una pelota sobre la valla del jardín central para otro jonrón.

Luego, en el noveno contra Nelson, Tatis dio un sencillo y eventualmente anotó la carrera del empate, enviando este juego a entradas extras.

¿Quién sabe si estaba de nuevo robando señales? La única certeza es que, con los Dodgers observando impotentes, se robó toda una serie.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí.