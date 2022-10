En los 25 años transcurridos desde que el entonces comisario Doug Logan identificó a la ciudad como “principal candidata” a la expansión, ha habido numerosos intentos de traer una franquicia de la Liga Mayor de Fútbol, o Major League Soccer (MLS por sus siglas en inglés), a San Diego.

Sin embargo, ninguno ha estado aparentemente tan cerca.

Múltiples fuentes de dentro y fuera de la Liga dijeron al Union-Tribune que un grupo de inversionistas liderado por la tribu local Sycuan y un multimillonario egipcio se ha reunido regularmente con la MLS y se espera que presente una oferta de expansión el próximo mes, cuando la Junta de Gobernadores de la liga se reúna en Brooklyn. Un equipo podría jugar en el estadio Snapdragon de San Diego para 2024.

“Todavía no hemos cruzado la línea de meta”, dijo una fuente cercana a las negociaciones al Union-Tribune, utilizando una analogía del fútbol americano sobre la conducción para un touchdown. “Pero estamos en la zona roja”.

La MLS declinó hacer comentarios, pero otra fuente dijo: “Las cosas pintan bien para San Diego. Es más el cuándo que el si”.

Tanto Sycuan como el Grupo Mansour publicaron comunicados en los que, aunque no divulgaban los detalles de la oferta propuesta, confirmaban su interés por el fútbol profesional aquí.

“Una franquicia de la MLS anclada en San Diego sería un beneficio para toda la región de San Diego”, dijo Adam Day, director administrativo de Sycuan, en un comunicado. “Crearía innumerables oportunidades sinérgicas para todos los sectores de la comunidad empresarial, las entidades culturales, el fútbol juvenil y todo lo demás. Creemos que es el momento adecuado y haremos todo lo posible para crear un entorno de éxito para que la MLS pueda expandirse a San Diego.”

El Grupo Mansour, con sede en Londres, está dirigido por Mohamed Mansour, un egipcio licenciado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y en Auburn, que figura entre las personas más ricas de África. El imperio empresarial global de la familia da empleo a 60 mil personas y genera más de 7 mil millones de dólares de ingresos anuales, entre otras empresas, por los concesionarios de General Motors y Caterpillar.

Su hijo, Loutfy, estudió en Georgetown y dirige el brazo inversor del grupo. El año pasado, invirtió 118 millones de dólares en Right to Dream, una academia de fútbol juvenil de alto rendimiento con instalaciones en Ghana, Dinamarca y ahora en Egipto, que pone a los jugadores en una vía profesional o educativa. Right to Dream es también propietario del FC Nordsjaelland de la Superliga danesa.

“Llevamos el fútbol en la sangre”, dijo a Forbes el año pasado Mohamed Mansour, cuyo tío fue portero del equipo egipcio de la Copa del Mundo de 1934. “Nosotros, como familia, creemos que el deporte ayuda a formar a las personas”.

Una declaración facilitada por el Grupo Right to Dream al Union-Tribune decía “Seguimos buscando oportunidades para expandir nuestro modelo único a nivel mundial, y Estados Unidos es uno de los mercados que estamos explorando”.

Se sabe que Sycuan ha participado activamente en la búsqueda de una franquicia de expansión de la MLS en San Diego durante el año pasado. Pasaron la primavera y el verano buscando un socio adecuado, y los Mansour surgieron en los últimos meses. Varias fuentes dijeron que se reunieron con el Comisionado de la MLS, Don Garber, en Nueva York la semana pasada.

“La tribu Sycuan ha llamado hogar a San Diego desde hace más de 12 mil años”, decía el comunicado de Day. “Como demuestran nuestros esfuerzos en las últimas tres décadas, hemos hecho un esfuerzo estratégico y concertado para arraigarnos profundamente en todo lo que hay en San Diego: arte, cultura, educación, sanidad, miles de organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro y, sí, también el deporte profesional.

“Desde nuestra asociación de vanguardia con los Padres de San Diego, que lleva 25 años, hasta nuestra lealtad y duro trabajo para evitar que los Chargers de San Diego se fueran de la ciudad, amamos los deportes profesionales y queremos que esas franquicias prosperen y tengan éxito”.

El siguiente paso es que la junta directiva de la MLS apruebe su oferta y negocie una cuota de expansión, que fue de 325 millones de dólares, cifra récord, para el Charlotte FC, el 28º equipo de la liga. El St. Louis City SC, que se convertirá en el 29º equipo el año que viene, pagó unos 200 millones de dólares.

También está la cuestión de conseguir un acuerdo con SDSU para el estadio Snapdragon, con capacidad para 35 mil espectadores, que se construyó según las especificaciones de la MLS y que ya ha batido récords de asistencia con el San Diego Wave de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Fuentes de ambas partes calificaron las negociaciones de “continuas” y “productivas”, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo.

El director deportivo de SDSU, John David Wicker, ha dicho que ofrecería condiciones financieras flexibles, ya sea como un acuerdo de alquiler tradicional o una asociación de capital en la que el club de la MLS invertiría en el estadio y tendría acceso a más flujos de ingresos procedentes de concesiones, estacionamiento, publicidad y eventos auxiliares.

“Estoy seguro de que vamos a tener a la MLS en nuestro edificio”, dijo Wicker en mayo. “No sé si será en 2024, 2026 o en algún momento posterior. Pero hay mucho interés en San Diego, y nosotros tenemos mucho interés en la MLS”.

La liga también está interesada en Las Vegas y prometió provisionalmente su 30º equipo allí a un grupo encabezado por el copropietario de los Milwaukee Bucks, Wes Edens. Garber, el comisionado, dijo a principios de este año que la MLS se compromete a llegar a los 30 equipos, y luego decidir si quiere expandirse más.

“No hay un calendario para ninguna decisión más allá de los 30 equipos”, dijo Garber en febrero.

La cuestión es entonces si San Diego puede saltarse la línea y superar a Las Vegas para conseguir el 30º equipo, que podría iniciar ya en 2024, o esperar a que la liga decida si quiere seguir expandiéndose y tener más bocas que alimentar gracias a su nuevo contrato de televisión con Apple.

Es de suponer que Edens tiene la prioridad, pero su apuesta se ha visto frenada —algunos dicen que estancada— por el aumento de los costos de construcción y los tipos de interés para construir un estadio techado y específico para el fútbol en un terreno de su propiedad cerca del Strip de Las Vegas. Otra opción sería jugar en el cercano estadio Allegiant, con capacidad para 65 mil espectadores, de forma temporal, lo que permitiría un inicio más temprano.

En cualquier caso, la aparición de una oferta bien financiada en un mercado favorable al fútbol, con un estadio llave en mano, probablemente forzará la mano de Eden. Los propietarios de la MLS se reúnen el 15 de noviembre, y la aprobación final de un 30º equipo para 2024 podría llegar antes de finales de año. La temporada de la MLS comienza en marzo y se prolonga hasta noviembre.

Mientras tanto, Snapdragon necesita unas mejoras mínimas antes de que un equipo de la MLS pueda instalarse en él. Hay que construir una nueva área de vestuario para los visitantes bajo las gradas del sur, que costaría entre 5 y 10 millones de dólares. El grupo de propietarios también tendría que decidir si quiere levantar marquesinas que reduzcan el sol y aumenten el ruido, con estimaciones de entre 50 y 100 millones de dólares, según el diseño.

Un club de la MLS sería el cuarto inquilino del Snapdragon, uniéndose al equipo de fútbol de SDSU, el Wave, y al San Diego Legion de rugby.

El destino del actual club de fútbol profesional de la ciudad, el San Diego Loyal, que juega en la segunda división de facto, sigue sin estar claro. A veces, los equipos de la United Soccer League son dejados de lado por la expansión de la MLS y se retiran. A veces, siendo Nashville el ejemplo más reciente, son absorbidos y algunos de sus empleados son contratados por el nuevo club. A veces, como en Charlotte, siguen adelante y continúan jugando en el mismo mercado.

El Loyal, entrenado por la leyenda del fútbol estadounidense Landon Donovan, concluyó su tercera temporada con una derrota en los playoffs el domingo en el estadio de los Toreros de USD, con capacidad para 6 mil espectadores. Sycuan es uno de sus patrocinadores.

“Landon Donovan y yo estamos muy orgullosos de lo que SD Loyal ha construido en esta ciudad y de las relaciones desarrolladas con nuestros aficionados y nuestros socios locales”, dijo el propietario Andrew Vassiliadis en un comunicado. “Al ver a todos los asistentes en los playoffs, con las entradas agotadas, agitando sus toallas al unísono el domingo, uno siente que el sentimiento de esta comunidad es mutuo”.

“Hemos creado algo especial en San Diego y estamos entusiasmados con nuestro futuro”.