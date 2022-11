Alex Pereria noquea a Israel Adesanya una vez más, pero ahora en UFC 281; resultados de la velada

Por si las dudas, Alex Pereira demostró una vez más que es superior a Israel Adesanya. El brasileño noqueó a Adesanya el sábado en la velada de UFC 281, en el majestuoso Madison Square Garden, y se convirtió en el nuevo campeón de peso mediano.

La historia entre estos dos peleadores no inició este año en UFC. La primera vez que se vieron fue en 2016 en un combate de kickboxing en el que Pereira (7-1) ganó por decisión. Luego en 2017, disputaron una revancha en la que Pereira no solo derrotó a Adesanya (23-2) nuevamente, sino que lo noqueó. Muchos esperaban que en las artes marciales mixtas las cosas serían distintas, pero no fue así.

La afición no salía de su sorpresa al ver que Adesanya caía noqueado en el quinto asalto ante Pereira, quien logró la hazaña en el quinto round luego de estar abajo en el combate.

Anuncio

Adesanya se mostraba superior y estuvo cerca de acabar con su rival en el primer asalto, pero Pereira prácticamente fue salvado por la campana. En las tarjetas, Adesanya se mostraba arriba 3-1 y solo un milagro ayudaría al brasileño a atrapar el título y así lo hizo al arremeter con todo sobre el nigeriano, quien no tuvo escapatoria.

Pereira se fue como un león enjaulado sobre Adesanya, quien no parecía poder escapar el ataque hasta que el réferi de la contienda tuvo que intervenir para detener las acciones a los 2:59 y señalar la primera derrota por nocaut de Adesanya en UFC.

Adesanya buscaba su sexta defensa al título que había alcanzado en 2019.

Anuncio

Zhang Weili (23-3) derrotó por estrangulamiento a Carla Esparza (20-7) y se convirtió nuevamente en campeona en la división de peso paja.

El evento coestelar no defraudó pues el combate fue un vaivén de golpes y mucho jiu-jitsu sobre la lona. Zhang solo necesitó dos rounds para dominar a Esparza al llevarse la victoria a los 1:05 después de atrapar primero el brazo de su rival para después completar el estrangulamiento desde la parte posterior.

La fuerza y agresividad que mostraron Dustin Poirier (29-7, 1 NC) y Michael Chandler (23-8) fue todo un deleite. La ensangrentada pelea vio a Poirier llevarse la victoria por sumisión sobre Chandler al desarrollar un estrangulamiento posterior en el tercer asalto a los 2:00 de pelea.

Anuncio

Chandler había iniciado bien el combate, con una ofensiva que Poirier logró controlar y prueba de ello fue cuando detuvo el ataque de patadas provocando incluso una hinchazón en la pierna de Chandler.

Chandler lastimó a Poirier, pero su propia lesión pareció tener consecuencias, permitiendo que Poirier poco a poco se fuera tomando confianza y con los derribos pudo finalmente conquistar a su rival.

Otros resultados

Chris Gutiérrez venció por nocaut a Frankie Edgar en el primer round a los 2:01 en peso gallo.

Anuncio

Dan Hooker detuvo a Claudio Puelles a los 4:06 del segundo round en peso ligero.

Brad Riddell cayó por sumisión rápidamente a los 3:20 del primer round ante Renato Moicano en un combate de peso ligero.

Ryan Spann no tardó mucho para detener a Dominick Reyes al derrotarlo por nocaut a los 1:20 del primer round en semipesados.

Anuncio

Erin Blanchfield no tardó para detener por sumisión a Molly McCann a los 3:37 del primer round en peso mosca.

Andre Petroski ganó por decisión después de tres round al verse favorecido ante Wellington Tuman en un combate de peso mediano.