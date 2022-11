México agoniza en Qatar gracias a su falta de gol y llegadas de calidad

Con un buen juego defensivo en el primer tiempo pero mostrando carencias en el ataque nuevamente, la selección mexicana cayó el sábado por la noche en Lusail por 2-0 y se estancó con un punto en el sótano del Grupo C de Qatar 2022. El Tri aún tiene ligeras posibilidades de avanzar a octavos de final como segundo lugar, pero depende del resultado entre Polonia y Argentina, además de ganar por varios goles a Arabia Saudita.

El problema para el equipo de Gerardo Martino es que no ha anotado gol en toda la competencia, a pesar de hacer un buen partido ante Argentina en el primer tiempo, pero no tuvo muchas llegadas de calidad, tal como sucedió ante Polonia. Ante los polacos tuvieron el 61% de la posesión del balón pero solamente cuatro tiros a gol, mientras que contra Argentina tuvo el 42% de posesión pero solo un tiro al marco.

“Estamos dolidos pero mientras exista la posibilidad hay que seguir luchando. Hay que analizar bien el partido, verlo fríamente, ahora estamos calientes. Hay que ver el partido fríamente y mientras haya posibilidad vamos a pelear”, declaró Néstor Araujo, defensa mexicano. “Estamos tristes y calientes, pero vamos analizar y mientras hayan posibilidades vamos a encarar bien el último partido”.

México salió en el partido ante Argentina con dos delanteros que presionaban, en Hirving Lozano y Alexis Vega, hombres que hicieron el desgaste pero se vieron muy solos en el ataque una vez que el Tri recuperaba el esférico.

“Lo planteamos como el técnico lo propuso, creo que en el primer tiempo lo hicimos muy bien, fueron detalles en el segundo tiempo que nos costaron”, expresó el atacante que se lució en Rusia 2018 con su gol ante Alemania, pero en Qatar no ha podido marcar la diferencia. “Tenemos un poco de esperanza, hay que tener fe y hay que trabajar el siguiente partido en estos días”.

Lozano pidió su cambio en el segundo tiempo ya que estaba fundido físicamente

“Estaba un poco cansado porque son rivales muy complicados. Es difícil. Estamos trabajando por el gol, sí nos ha faltado el gol pero hay que trabajar”, expresó el jugador del Napoli.

“Estamos tristes, molestos por el resultado, se había trabajado en la semana, como pensábamos que iba a jugar Argentina. Se hizo un buen trabajo en el primer tiempo, no nos llegaron, presionamos bien. Pero igual, no llegamos mucho al marco rival y al final, cuando nos hacen el gol nos venimos para abajo, y llegó el segundo. Así es el futbol”, declaró Roberto Alvarado, quien ingresó en el segundo tiempo y jugó su primer Mundial.

“Quizás no feliz por el resultado, tuve mi debut pero no era lo que esperaba, queríamos ganar. A nadie le gusta perder. Necesitamos darle la vuelta a la página lo más pronto posible y buscar el triunfo en el siguiente partido. Al final, las que tuvieron las metieron. Nos ha faltado más llegado, llegar por las bandas, mandar centros. Trabajamos en la semana mucha definición, no sé porque en los partidos no tenemos muchas llegadas. Nos queda un partido y vamos a tratar de meter las que tengamos”, indicó el jugador de las Chivas.

México ahora preparará el encuentro del miércoles ante Arabia Saudita, que perdió a primera hora por 2-0 ante Polonia.

“Hay una mínima esperanza todavía. No podemos hacer ya nada por eso, ya pasó, pero tenemos que aprovechar las jugadas que tengamos, hacer goles, levantar la cara para este último partido y dar todo en la cancha”, señaló Alvarado.