Qatar 2022: Ránking de la participación de los equipos de la Concacaf en el Mundial

La Concacaf entregó un pobre desempeño en esta Copa del Mundo 2022: tres de sus cuatro equipos salieron en la primera ronda. Estados Unidos, el único que clasificó, fue apabullado por 3-1 en su compromiso con el equipo holandés, que sin ser uno de los principales favoritos, dejó sin oportunidades al equipo de Gregg Berhalter en octavos de final desde el minuto 10.

Te presentamos en LA Times en Español un ránking de la participación de los cuatro equipos de la región en Qatar 2022, de peor a mejor.

4. México

El portero de México Guillermo Ochoa dirige a su equipo en el campo antes del partido del grupo C de la Copa Mundial entre Arabia Saudita y México, en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, miércoles 30 de noviembre de 2022. (AP Photo/Julio Cortez)

(Julio Cortez / Associated Press)

El Tri fue la mayor decepción de Concacaf sin lugar a duda. Para empezar, no había sido eliminado en la primera ronda desde el Mundial de 1978. El equipo de Gerardo Martino no era muy talentoso. De hecho, el Tri en Qatar fue uno de los menos talentosos de las últimas décadas, pero después de ver lo poco que hizo Polonia para avanzar a octavos de final, la selección mexicana debió de clasificar. Martino es el principal culpable: no tiró toda la carne al asador en el empate a cero goles ante Polonia y estuvo apunto de perder ese partido, de no ser por Guillermo Ochoa, quien detuvo un penalti. Luego le tocó el esperado encuentro ante Argentina, un duelo en el que en papel no tenía muchas posibilidades pero su empate ante Polonia lo obligó a buscar el resultado, que nunca se dio debido a las genialidades que tiene la Albiceleste y cayó 2-0. Al final, el partido ante Arabia Saudita fue agridulce y revelador pues aunque su afición logró cantar dos goles en el 2-1, todos se dieron cuenta que con un poquito más, hubiesen clasificado.

“Esta noche se perdió porque fue el partido que mejor jugamos, donde superamos al rival, donde más ocasiones creamos y donde más pudimos meter los goles, para clasificar. La eliminación fue hoy, no en los otros partidos”, declaró Martino la noche que derrotaron a Arabia Saudita.

3. Canadá

El canadiense Alphonso Davies se lleva el balón durante un partido del Grupo F del Mundial entre Croacia y Canadá, en el estadio Khalifa Internacional, en Doha, Qatar, el 27 de noviembre de 2022. (AP Foto/Martin Meissner) (Martin Meissner / Associated Press)

Los canadienses, con su mejor generación de jugadores en la historia, ganaron las eliminatorias de Concacaf sin problemas. Pero ganar la región no es garantía de nada, sino pregúntele a Estados Unidos o México. Canadá comenzó perdiendo ante Bélgica por 1-0 en un buen duelo de los canadienses, pero fueron arrollados por Croacia 4-1 y luego en el partido decisivo, no tuvieron chance y perdieron 2-1 ante un equipo respetable como Marruecos, que terminó ganando el grupo. El sector F del Mundial no era del todo difícil, teniendo en cuenta que Bélgica fue una decepción y Croacia batalló mucho para lograr su clasificación. Para ser su primera participación en un Mundial en 36 años, Canadá jugó bien, pero al final, perdió tres juegos y en la Copa del Mundo se trata de eso, de ganar. El entrenador John Herdman dijo que el torneo fue de aprendizaje, aunque ahora tiene tres años y medio para preparse para ser anfitrión del próximo Mundial, algo que no es nada fácil. Por ahora, Canadá tiene el récord compartido del país con las peores presentaciones en Copas del Mundo: seis juegos y seis derrotas. El otro país que tiene el mismo récord en Mundiales es El Salvador, con la misma marca.

“Sabemos que gente de todo el mundo mira a este país y dice: ‘Vaya, tienen jugadores buenos, jóvenes y con talento’”, declaró Herdman, técnico canadiense.

2. Costa Rica

Joel Campbell de Costa Rica reacciona después de que Niclas Fuellkrug de Alemania anotara el cuarto gol de su equipo durante el partido del grupo E de la Copa Mundial entre Costa Rica y Alemania en el Estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Photo/Darko Bandic)

(Darko Bandic / Associated Press)

Después del 7-0 que España le recetó a los ticos en el debut mundialista, uno nunca pensaría que se iban a recuperar de tremenda vergüenza, en un partido en el que no tiraron a gol. Sin embargo, el cuadro tico dio la campanada un partido después al doblegar a Japón por 1-0, que a la postre eliminó a Alemania un partido después. La manera en el que equipo tico se levantó de la estrepitosa derrota ante España para lograr tres puntos, fue algo monumental. Luego llegó un duelo ante los poderosos alemanes, que necesitaban ganar. Tuvieron a los germanos eliminados por unos breves minutos y entregaron un buen partido ante los germanos antes de caer por 4-2.

“Tengo relativa tranquilidad, los próximos cuatro años hay que hacer cosas distintas basadas en lo que se ha demostrado en estos cuatro años. Hay chicos con mucho futuro para que se empiecen a mostrar cosas en los próximos cuatro años”, señaló. Suárez

1. Estados Unidos

El estadounidense Weston McKennie abandona el terreno de juego al final del partido de octavos de final del Mundial entre Holanda y Estados Unidos, en el estadio Jalifa Internacional, en Doha, Qatar, el 3 de diciembre de 2022. Holanda ganó 3-1. (AP Foto/Luca Bruno) (Luca Bruno / Associated Press)

El cuadro de Gregg Berhalter fue el que mejor jugó el Mundial de Qatar entre los equipos de Concacaf. Eso no es decir mucho, pues como hemos visto, las otras tres selecciones solamente tuvieron dos victorias combinadas, con seis derrotas en total. Estados Unidos comenzó dando un buen partido ante Galés, pero no supo capitalizar y se conformaron con el empate 1-1. Luego llegó un partido ante Inglaterra, el cual también se disputó bien y le quitó el balón a los campeones del mundo. Le faltó definir ante los ingleses, pero también pudieron haber perdido el partido en los minutos finales, para empatar 0-0. La prueba más grande para el equipo más joven del mundial llegó en la tercera fecha cuando se midieron a Irán en un partido en el que estaban obligados a ganar. No solamente ganaron 1-0, sino que mantuvieron la personalidad para administrar el resultado que los llevó a la próxima ronda. Luego en octavos de final dieron su peor partido al verse como un equipo novato, al entregar goles infantiles a los holandeses y demostrar que aún queda mucho por trabajar rumbo al Mundial 2026. Con 25 años y 77 días, Berhalter alineó el once inicial más joven de todos los equipos del torneo, siendo Ecuador (25 años y 364 días) y España (26 años y 64 días) los siguientes más jóvenes.

“Creo que somos un equipo muy difícil de jugar. Creo que somos un equipo contra el que otros países no quieren jugar por cómo jugamos, la intensidad de nuestro juego, el movimiento del balón, el movimiento alrededor de la línea de fondo”, declaró Berhalter.