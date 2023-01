Mexicoamericano Vázquez quiere meter goles con EEUU pero aún no se decide a qué selección representará

Brandon Vázquez, jugador de FC Cincinnati de nacionalidad estadounidense, pero de padres mexicanos y elegible para jugar con el Tri, declaró que estaba enfocado en “jugar lo mejor posible y meter goles cada vez que entre al campo” en su primer campamento con Estados Unidos. Sin embargo, el nacido en Chula Vista, California, señaló que no ha decidido si representa a EEUU o México a nivel internacional, a pesar de estar en el primer campamento de 2023 con el equipo estadounidense, mientras que el Tri no lo ha convocado. Este es el primer llamado de Vázquez con Estados Unidos, aunque aún podría jugar con el Tricolor, ya que no ha disputado un partido oficial a nivel internacional.

“El año pasado estaba haciendo todo lo posible que podía controlar para tener la oportunidad de estar en una plantilla para ir al Mundial. No sucedió desafortunadamente, pero vuelves a empezar y es exactamente lo que estoy haciendo ahora”, indicó Vázquez, quien anotó 18 goles y ocho asistencias en 33 partidos de temporada regular, 32 de ellos como titular.

Al igual que Vázquez, también se encuentra en el campamento Alejandro Zendejas, el jugador del América. Vázquez jugó en el equipo Sub-17 de Estados Unidos que disputó el Mundial Sub-17 en 2015, donde anotó dos tantos. Ahí jugó también Zendejas, quien disputó los tres encuentros.

Estados Unidos enfrentará a Serbia en su primer partido que arrancará el ciclo del Mundial 2026 en el BMO Field (7 p.m., HBO Maax, Universo y Peacock), la casa del LAFC.

Estados Unidos no cuenta con su entrenador Gregg Berhalter, que lo llevó a octavos de final de una Copa del Mundo y que está fuera de contrato y bajo investigación sobre un incidente de violencia doméstica cuando tenía 18 años. El cuadro de Estados Unidos para estos dos encuentros es dirigido por Anthony Hudson, mánager interino de la selección estadounidense.

Por ahora, tanto Vázquez como Paxten Aaronson señalaron que la energía estaba al tope y que el estilo de juego era el mismo, a pesar de la ausencia de Berhalter.