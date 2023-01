¿Qué sucede con el técnico de EEUU, Gregg Berhalter, Gio Reyna y sus padres?

El cuadro de Estados Unidos, el más joven del Mundial de Qatar 2022, fue uno de los más talentosos y con más potencial en la reciente Copa del Mundo, con la mayoría de ellos participando en ligas de Europa. El equipo estadunidense cumplió a medias pues avanzó de la fase de grupos, en las que clasificó como segundo en un grupo complicado con Gales, Inglaterra e Irán. Luego, Estados Unidos fue derrotado por Holanda en octavos de final, en un partido en el que fue doblegado con cierta facilidad por el equipo europeo, algo que provocó que varios críticos cuestionaran la capacidad de Gregg Berhalter como entrenador.

Al mismo tiempo que Estados Unidos disputaba la fase de grupos, muchos se cuestionaron la falta de actividad de Gio Reyna, uno de los jugadores más talentos del equipo estadounidense, que juega en el Borussia Dortmund. Una vez terminada la justa mundialista, salieron a la luz algunos problemas que existieron en el seno del equipo norteamericano durante plena competencia.

Berhalter, curiosamente, fue el primero en destapar algunos detalles que surgieron durante la Copa del Mundo. El entrenador reveló en la Cumbre sobre Liderazgo Moral del Instituto para la Sociedad en Nueva York que “un jugador” casi fue enviado a casa durante el Mundial por no cumplir con las expectativas dentro y fuera del campo.

“En esta última Copa del Mundo, tuvimos un jugador que claramente no cumplía con las expectativas dentro y fuera del campo. Estábamos listos para reservar un boleto de avión a casa, así de extremo fue. Y todo se redujo a que tendremos una conversación más con él, y parte de la conversación fue cómo nos comportaremos de ahora en adelante”.

“Pero la otra cosa que le dijimos fue, tendrás que disculparte con el grupo, pero tendrás que decir por qué te disculpas”.

“Lo que fue fantástico en todo esto es que después de que se disculpó, se pusieron de pie uno por uno y dijeron: ‘Escucha, no ha lo has hecho lo suficiente bien, no has cumplido con nuestras expectativas de un compañero de equipo y queremos ver un cambio.’ Realmente se adueñaron de esa situación. Y a partir de ese día no hubo problemas con este jugador”.

Estados Unidos Gio Reyna controla el balón contra Costa Rica en la segunda mitad durante un partido amistoso internacional el miércoles 9 de junio de 2021 en Sandy, Utah. (Foto AP/Rick Bowmer) (Rick Bowmer / Associated Press)

Aunque Berhalter no identificó a nadie por su nombre, muchos aseguraron que se trataba de una clara referencia a Gio Reyna, algo que el mismo jugador confirmó en una publicación de Instagram al día siguiente.

“Esperaba no comentar sobre asuntos en la Copa del Mundo. Creo que las cosas que suceden en un entorno de equipo deben permanecer en privado. Dicho esto, se han hecho declaraciones que reflejan mi profesionalismo y carácter, por lo que siento la necesidad de hacer una breve declaración”, indicó Reyna, quien jugó 54 minutos en Qatar.

“Justo antes de la Copa del Mundo, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. Estaba devastado. Soy alguien que juega con orgullo y pasión. El futbol es mi vida y creo en mis capacidades. Esperaba y deseaba desesperadamente contribuir al juego de un grupo talentoso. Intentamos manifestarnos sobre eso en la Copa del Mundo”.

“También soy una persona muy emocional y reconozco plenamente que dejé que mis emociones me dominaran y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de enterarme de mi función limitada. Me disculpé con mis compañeros y el entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado. A partir de entonces, me sacudí la decepción y di todo lo que tenía dentro y fuera del campo”.

En esta foto de archivo del 22 de mayo de 2013, el excapitán de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos, Claudio Reyna, reacciona durante una entrevista en Nueva York. (Bebeto Matthews / Associated Press)

A partir de eso, muchas críticas cayeron sobre Berhalter debido a que reveló información interna, mientras que más drama comenzó a girar entorno al tema.

Danielle Reyna, esposa del excapitán del equipo nacional masculino de los Estados Unidos, Claudio, y madre del actual jugador internacional Gio, aceptó que le contó al director deportivo de U.S. Soccer, Earnie Stewart, sobre el pasado de violencia doméstica de Berhalter, porque estaba frustrada por los comentarios que hizo sobre su hijo después de la eliminación del equipo de la Copa del Mundo 2022.

La llamada tuvo lugar el 11 de diciembre, cuando el equipo de Estados Unidos ya estaba eliminado, según ESPN. Danielle confirmó en un comunicado a FOX Sports que informó el incidente al director deportivo de la USSF, Earnie Stewart, sobre un incidente que involucrada a Berhalter.

El incidente en cuestión fue un acto de violencia doméstica de hace décadas en el que Berhalter pateó a su ahora esposa, Rosalind. Berhalter compartió su versión de la historia en un extenso comunicado publicado el martes, en el que admitió haber actuado mal en 1991 cuando tenía 18 años.

Berhalter también identificó a un “individuo” que se puso en contacto con la federación de futbol de EE. UU. en “un aparente esfuerzo por aprovechar algo muy personal de hace mucho tiempo” en un intento de que lo despidieran.

Al enterarse de la acusación contra Berhalter, el 11 de diciembre de 2022, U.S. Soccer informó este martes que contrató de inmediato a la firma Alston & Bird LLP para realizar una investigación independiente sobre el asunto que involucraba a Berhalter.

A través de este proceso, U.S. Soccer dijo que “se ha enterado de un posible comportamiento inapropiado hacia varios miembros de nuestro personal por parte de personas ajenas a nuestra organización. Nos tomamos en serio ese comportamiento y hemos ampliado nuestra investigación para incluir esas acusaciones”.

Por lo pronto, el entrenador interino del equipo en el campamento de enero será Anthony Hudson, quien se unirá en Los Ángeles.

La Selección Nacional Masculina de EE. UU. comenzará el ciclo 2026 con dos partidos en el sur de California, enfrentando a Serbia el miércoles 25 de enero en el estadio Banc of California en Los Ángeles y a Colombia el sábado 28 de enero en el Dignity Health Sports Park en Carson. California.