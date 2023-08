Sin dejar de hacer goles, Messi coloca al Inter Miami en final de la Leagues Cup

Lionel Messi sigue haciendo goles y el Inter Miami continúa ganando partidos. Con uno más, obtendrá el primer trofeo en su historia, algo impensable antes de fichar al astro argentino.

Messi se atrevió con un disparo de 30 metros entre tres defensas de Filadelfia a los 20 minutos y volvió a asombrar, esta vez a los aficionados que pagaron un precio sin precedentes por un boleto de fútbol en el área de Filadelfia, donde el Inter vapuleó el martes 4-1 al Union en una de las semifinales de la Leagues Cup.

Siete veces galardonado con el Balón de Oro, Messi marcó su noveno tanto en seis partidos con su nuevo equipo, frente a unos 20.000 espectadores, quienes desembolsaron hasta 1.000 dólares en la reventa.

Pocos tendrán quejas, después de lo que vieron. Ni siquiera los abonados de toda la temporada del Union, quienes por una noche renunciaron a apoyar al club local y portaron en cambio artículos alusivos a Messi.

Varios hicieron hicieron fila para obtener camisetas —legítimas o no— y muchos más, hambrientos, hicieron filas frente a un camión que ofrecía unas papas fritas llamadas precisamente “Messi”.

Ni siquiera el Union se lamentará. Desde luego, quería ganar, pero sus arcas se llenaron de dinero. Además, el equipo captó en una noche más atención que en cualquier otro partido de su historia.

El público estalló en júbilo cuando se presentó a Messi y cuando anotó pese al lance del arquero Andre Blake. Con los brazos extendidos, Messi corrió, antes de lanzar un puñetazo al aire en medio de su salto celebratorio.

Las demás incidencias del partido palidecieron en importancia.

El español Jordi Alba y el venezolano Josef Martínez anotaron también en el primer tiempo. David Ruiz marcó en el complemento.

Miami buscará el campeonato de este torneo el sábado, contra Nashville o el club mexicano Monterrey.

Alejandro Bedoya marcó en el segundo tiempo por Filadelfia.

El dueño principal del Union, Jay Sugarman, dijo a The Associated Press que no se consideró realmente mudar el partido del Subaru Park al Lincoln Financial Field, casa de los Eagles en la NFL. Aunque el estadio de fútbol americano se habría llenado con otros 40.000 espectadores, Sugarman dijo que el técnico Jim Curtain dijo que el juego podría verse afectado.

“Tenemos una gran relación con los Eagles, muchos de sus miembros estuvieron acá esta noche, pero éste es un torneo significativo, donde se juega mucho”, comentó. “Queremos ganar trofeos, y cuando Jim dice que éste es el lugar donde vamos a ganar, es aquí donde jugaremos”.