Inglaterra se sobrepone a las lesiones y está a un paso de ser campeona del mundo

Antes del Mundial surgieron dudas sobre la selección inglesa debido a que tres de sus jugadoras más dominantes —Leah Williamson, Beth Mead y Fran Kirby— no serían parte del equipo debido a lesiones.

Luego hubo dudas de cómo enfrentarían la ausencia de la delantera Lauren James, quien fue suspendida para lo duelos de cuartos de final y semifinales.

Pero las Leonas, lideradas por la seleccionadora Sarina Wiegman, han demostrado que se pueden adaptar —y llegaron al duelo por el título.

Inglaterra enfrentará el domingo a España por el campeonato del Mundial después de que las Leonas superaron por 3-1 a Australia el miércoles en la semifinal.

“El compromiso de este equipo, la voluntad para ser mejores y ganar partidos está en un punto alto. No he visto nada diferente y nunca se conforman”, admitió Wiegman. “Por supuesto no han pasado muchas cosas, con las lesiones. Encontramos la forma. ‘¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Cómo nos adaptamos?’”.

Inglaterra está disputando la Copa Mundial sin tres de sus jugadoras que fueron clave para que ganaran el Campeonato Europeo el año pasado. Las tres sufrieron lesiones en a rodilla que las dejaron fuera de la plantilla.

Williamson, la versátil capitana inglesa que puede jugar en defensa o el medio capo, sufrió un desgarro en el ligamento anterior cruzado en un duelo del Arsenal ante Manchester United en abril.

Mead, que también juega con el Arsenal, sufrió una ruptura en el ligamento anterior cruzado en noviembre y no se recuperó a tiempo. Fue nombrada MVP y ganó la Bota de Oro en la Euro 2022.

Kirby se lesionó en un juego del Chelsea en febrero y en mayo anunció que se perdería el Mundial tras someterse a una cirugía de rodilla. Tiene 17 goles en 65 partidos con Inglaterra y fue titular en todos los encuentros de la Euro.

Antes del Mundial parecía que les sería difícil superar sus ausencias. En un par de duelos de exhibición Inglaterra perdió por 2-0 ante Australia y empató a cero con Portugal.

Keira Walsh se lesionó durante el encuentro ante Dinamarca en la fase de grupos y salió en camilla diciendo que “mi rodilla está terminada”. Pero finalmente sólo se perdió un juego.

James regresará para la final de domingo tras cumplir sus suspensión de dos juegos por pisar a una jugadora nigeriana tras una tacleada en los octavos de final. James suma tres goles y tres asistencias.

“Como jugadora entiendes que en cualquier momento cualquier cosa puede suceder y todo puede cambiar. El fútbol no puede darse por sentado”, indicó la capitana Millie Bright. “Y aunque nos gustaría que todas estuvieran aquí ha sido una gran oportunidad para otras”.