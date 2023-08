La campeona española Olga Carmona se entera de la muerte de su padre tras la final

Olga Carmona, cuyo gol le dio a España el título de la Copa Mundial el domingo, se enteró del deceso de su padre tras la final, informó la federación española de fútbol.

Había estado enfermo y falleció mientras la madre de la jugadora y otros familiares viajaban a Australia para verla jugar la final, confirmó el lunes la Federación, sin dar detalles de la causa de su fallecimiento.

La familia decidió esperar hasta después de las celebraciones por el título para darle la noticia a Carmona.

Anuncio

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido”, dijo Carmona en la red social X, antes conocida como Twitter, junto a una foto de ella besando la medalla. “Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

El lunes, Carmona volvió a escribir en X para agradecer las muestras de solidaridad y confirmó que estará presente en un acto de celebración en Madrid.

“Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, dijo.

Previo que trascendiera la noticia del deceso del padre de Carmona, la federación había informado que los festejos se realizarán la noche del lunes en Madrid tras el arribo del seleccionado.

Carmona anotó con un zurdazo a los 29 minutos para que España derrotase 1-0 a Inglaterra en Sydney. La lateral del Real Madrid también marcó un gol postrero para que la Roja venciera 2-1 a Suecia en las semifinales, con lo que se convirtió en la primera jugadora desde la estadounidense Carli Lloyd en 2015 que anota en las semifinales y la final de un Mundial.

“Te queremos, Olga”, dijo la federación en X, la red social previamente conocida como Twitter. “Eres historia del fútbol español”.

Carmona, de 23 años, fue galardona como la mejor jugadora de la final.

Celebró su gol el domingo con un tributo a una amiga que recientemente perdió a su madre.

“Antes del Mundial, yo pensaba y todas nosotras notamos que este equipo tenía algo especial”, dijo Carmona tras la victoria de España en la final.

El Real Madrid divulgó un comunicado la noche del domingo sobre el deceso de su padre y le ofreció condolencia a ella y su familia.