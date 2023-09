Jugadoras de España se reportan. Hermoso acusa a la federación de amenazar a las campeonas

″¿Protegerme de qué?”, respondió Hermoso. “Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma federación no hemos podido encontrar. Las mimas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas”.

Las jugadoras expresaron el lunes en un comunicado que el llamado les tomó por sorpresa y que no contemplan poner fin a su boicot, pero el no presentarse a la concentración arrastra el riesgo de quebrantar la legislación española que obliga a los deportistas acatar las convocatorias a las selecciones nacionales a menos que existan circunstancias que se lo impidan como una lesión.

