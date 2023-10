Rayados sale con la victoria de su visita a los Pumas

Alfonso González mandó a las redes un remate dentro del área en los minutos finales para darle el domingo la victoria como visitante a Monterrey 1-0 ante Pumas en el torneo Apertura mexicano.

González recibió el pase desde el sector derecho en el minuto dos de descuento y no dudó en rematar abajo para batir al arquero Julio González, en una de las escasas aproximaciones de los Rayados.

La victoria impulsa a los Rayados a la quinta posición de la clasificación al contar con 20 puntos, todavía con un par de juegos pendientes.

Los Pumas vieron rota una racha de dos victorias; también se esfumó su paso invicto en el Estadio Olímpico Universitario, para quedarse con 21 unidades en la tercera posición.

Antes de este duelo, los Pumas habían goleado en el campeonato 4-0 a Querétaro y 4-1 a Cruz Azul.

En el partido, los felinos universitarios no supieron aprovechar las mejores opciones que generaron en el complemento ante un rival que apostó por los contragolpes para hacer daño.

Los Rayados se vieron forzados a realizar un par de cambios tempraneros cuando fueron sustituidos Érick Aguirre (minuto 13) y Jordi Cortizo (17) debido a molestias físicas.

Para el estratega Antonio Mohamed fue el primer duelo ante los Rayados, entidad a la que dirigió en dos periodos (2015-2018 y 2019-2020) y en la que continúan nueve elementos a los que dirigió.

Para la próxima fecha, los Pumas visitarán el campo de Necaxa, en busca de seguir entre los mejores del campeonato.

Los Rayados hilvanaron su tercera jornada sin derrota; volverán a su campo para ser los anfitriones de los Xolos a media semana para solventar uno de sus juegos pendientes.

SAN LUIS GOLEA EN CASA

El Atlético San Luis salió de un bache de un par de derrotas consecutivas al golear 4-0 al Necaxa y ascender a la tercera posición del campeonato con 22 unidades.

Tantos de Unai Bilbao (8), Leo Bonatini (35) y dos autogoles de Alexis Peña (47) y Arath Moreno (89) dieron la clara victoria al San Luis ante Necaxa, último sitio de la clasificación, que sufrió su séptimo revés del curso.

CLASIFICACIÓN Y PRÓXIMA JORNADA

Con la 13ra jornada concluida, América lidera con 30 puntos; Tigres tiene 25; San Luis 22; Pumas y Guadalajara 21; Monterrey 20; Toluca y León 18; Tijuana 17; Ciudad Juárez, Atlas, Querétaro y Pachuca 15; Santos 14; Mazatlán 13; Puebla 12; Cruz Azul 11 y Necaxa 8.

La fecha 14 comenzará el viernes 27 de octubre con los partidos Necaxa vs. Pumas y Mazatlán vs. Querétaro; continuará el sábado 28 de octubre con el Cruz Azul vs. León, Guadalajara vs. Tigres, Pachuca vs. Puebla y Monterrey vs. América; concluirá el domingo 29 de octubre con los duelos Toluca vs. San Luis, Santos vs. Ciudad Juárez y Tijuana vs. Atlas.