Real Madrid defiende la cima de la Liga española con una victoria sobre Granada

Cuando Girona parecía condenado a sufrir apenas su segunda derrota, el equipo revelación de la Liga de España apeló a su goleador histórico para rescatar una victoria que le mantuvo en lo alto de la clasificación.

El veterano atacante uruguayo Cristhian Stuani salió de la banca para liderar la reacción con la que Girona doblegó el sábado 2-1 al visitante Valencia para que el club catalán siguiera prendido en la puja por el título.

La victoria en el estadio Montilivi permitió a Girona seguir empatado en la cima con el Real Madrid, que de local despachó 2-0 a Granada.

Stuani ingresó de cambio a los 75 minutos para facturar un doblete a los 82 y 88 minutos. Ambos goles fueron tras centros de Yan Couto, otro jugador que salió de la banca.

Valencia se había ido al frente con un tanto de Hugo Duro a los 56.

“Muy feliz por el equipo, por la rebeldía que tuvimos con el resultado adverso”, dijo Stuani, de 37 años. “El equipo no dio su brazo a torcer. Ellos han hecho un muy buen planteamiento. Nosotros no dejamos de intentarlo, de encerrarlos en el arco y al final los goles llegaron”.

Stuani llegó a Girona procedente del Middlesbrough en 2017. Se convirtió en el máximo anotador de Giron — autor de 121 tantos — y en un ídolo de la afición, vital para que el club volviera a la primera división en 2022. Con su veteranía, Stuani ahora es un importante revulsivo desde la banca debido a su talento para capitalizar centros. Suma cinco dianas esta campaña.

Girona extendió el mejor arranque de campeonato en su historia tras conseguir su 12da victoria del curso para contar con 38 puntos, igualado con el Madrid, único equipo que los ha vencido en el torneo.

La nota negativa para el equipo del técnico Míchel Sánchez fue la aparente lesión muscular sufrida por el centrocampista venezolano Yangel Herrera, una de las piezas claves en el once titular.

El próximo fin de semana, Girona visitará al Barcelona en un derbi catalán.

“Estamos haciendo historia. No puede ser algo normal llevar doce victorias en quince jornadas”, dijo Sánchez. Solo pido que en los momentos malos estemos todos juntos. Sigo pensando que el Madrid, el Barça y el Atleti no es nuestra liga, no vamos a mantener el ritmo y lo debemos tener claro todos”.

EL MADRID NO FALLA

El Madrid marcha primero por tener una mejor diferencia de goles tras una placentera victoria ante Granada en el estadio Santiago Bernabéu.

Brahim Díaz desatascó el juego gracias a una buena definición dentro del área a un soberbio pase filtrado de Toni Kroos a los 26 minutos para abrir el marcador.

Rodrygo Goes amplió la ventaja a los 57. El atacante brasileño remeció las redes por quinto partido consecutivo tras aprovechar un rechace del arquero André Ferreira a remate de Jude Bellingham.

Los merengues hilvanaron su novena jornada sin derrota — siete triunfos y dos empates.

“Estoy muy contento, por el equipo y también por el gol. Se me ve lo feliz que estoy; tengo ganas de seguir jugando”, dijo Brahim. “Hay mucho talento en el equipo; ya se ve el equipo que tenemos, todos estamos a una y tenemos mucha hambre”.

La victoria merengue pone presión al Atlético de Madrid y Barcelona, que cuentan con 31 puntos y se miden el domingo en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El Madrid mantiene su buen paso en el curso local, además de su paso perfecto en cinco partidos de la Liga de Campeones, pese a contar con varias ausencias de elementos clave como Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois y Eder Militao.

Ante las ausencias, Brahim ha recibido más minutos, que ha aprovechado para contar con tres goles y una asistencia en la temporada.

Rodrygo sigue sacudiéndose su lento arranque de campaña: lleva seis dianas en el torneo doméstico y nueve en todas las competiciones.

Granada, que no tuvo ni un disparo a portería, estrenó como entrenador al uruguayo Alexander Medina. El equipo suma 12 jornadas seguidas sin victoria para ser penúltimo con siete unidades.

Para los visitantes el duelo ya iba cuesta arriba antes de cumplirse 10 minutos luego de que el portero Raúl Fernández fue sustituido por Ferreira debido a una lesión.

En otro resultado, el Athletic Bilbao goleó 4-0 al Rayo Vallecano en el campo de San Mamés.

Gorka Guruzeta (minuto 23), autogol de Alfonso Espino (47), Iñaki Williams (64) y Nico Williams (68) cuajaron las dianas de la victoria.

El cuadro vasco marcha quinto con 28 unidades y el Rayo quedó 11mo con 19, la misma cantidad de Valencia y Getafe.

En el último partido del día, la Real Sociedad reaccionó a una pronta desventaja para empatar 1-1 con Osasuna en El Sadar.

Moi Gómez mandó al frente a los anfitriones a los dos minutos, mientras Umar Sadiq emparejó para los donostiarras a los 41.

El empate dejó a la Real Sociedad en la sexta posición con 26 unidades. Osasuna se ubica 14to con 15 puntos.